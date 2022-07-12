348 дітей загинули внаслідок агресії РФ на території України, понад 650 поранені, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 12 липня 2022 року майже тисяча дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 348 дітей загинуло та понад 650 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 190, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.

11 липня внаслідок масованих обстрілів окупантами цивільної інфраструктури м. Харків загинув 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості двоє хлопчиків 4 та 16 років.

Читайте також: У житловому будинку в місті Часів Яр виявлено тіло загиблої дитини, - МВС

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2121 заклад освіти. З них 216 зруйновано повністю.