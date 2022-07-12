Унаслідок обстрілів окупантами на Донеччині минулої доби загинула 1 людина, 2 - зазнали поранень, - Кириленко

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, 2 – поранені, також рятувальники виявили тіла 8 загиблих під завалами у Часовому Яру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 11 липня ще 8 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр, зокрема тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина вчора загинула у Мар'їнці. Двоє цивільних в області зазнали поранень", - написав голова ОВА.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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