Унаслідок обстрілів окупантами на Донеччині минулої доби загинула 1 людина, 2 - зазнали поранень, - Кириленко
Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, 2 – поранені, також рятувальники виявили тіла 8 загиблих під завалами у Часовому Яру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 11 липня ще 8 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр, зокрема тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина вчора загинула у Мар'їнці. Двоє цивільних в області зазнали поранень", - написав голова ОВА.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар12.07.2022 10:29 Відповісти Мені подобається 0
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