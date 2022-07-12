УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5189 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
483 1

Унаслідок обстрілів окупантами на Донеччині минулої доби загинула 1 людина, 2 - зазнали поранень, - Кириленко

донеччина

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, 2 – поранені, також рятувальники виявили тіла 8 загиблих під завалами у Часовому Яру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 11 липня ще 8 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр, зокрема тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина вчора загинула у Мар'їнці. Двоє цивільних в області зазнали поранень", - написав голова ОВА.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте: Із Донеччини евакуювались близько 80% населення, - ОВА

Автор: 

обстріл (28274) Донецька область (8347) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.07.2022 10:29 Відповісти
 
 