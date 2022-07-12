На півдні Білорусі розпочалися командно-штабні військові навчання з відпрацюванням заходів воєнного стану
Командно-штабні навчання з територіальними військами розпочалися на півдні Білорусі.
Про це повідомила пресслужба Міноборони республіки, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у ході військових навчань буде відпрацьовано виконання заходів воєнного стану.
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+22 Прощай немытая раССея
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● У листі, який є у розпорядженні видання, старші офіцери п'ятої бригади спецназу застерегли Лукашенка від відправлення білоруських солдатів воювати в Україну, заявивши, що такий крок був би «чистим самогубством». Крім того, вони звинуватили російського президента у «руйнуванні суверенітету».