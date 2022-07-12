На півдні Білорусі розпочалися командно-штабні військові навчання з відпрацюванням заходів воєнного стану

Командно-штабні навчання з територіальними військами розпочалися на півдні Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони республіки, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у ході військових навчань буде відпрацьовано виконання заходів воєнного стану.

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