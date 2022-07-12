Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37 470 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1649 танків та 3829 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 470 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1649 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3829 (+1) од,
артилерійських систем – 838 (+0) од,
РСЗВ - 247 (+0) од,
засоби ППО - 109 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
крилаті ракети - 155 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од,
спеціальна техніка - 66 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Пока у орков не будет "неприемлимых потерь" - войну не выиграть. Для нанесения оркам "неприемлимых потерь" необходимо воевать, а не сидеть в глухой обороне, дожидаясь пока орки не разнесут все в ноль артиллерией и РСЗО.
Имело бы смысл написать прямо в твитор Шаптале об угрозе накопления ударной группировке, и об известном вам наступлении по всем фронтам.