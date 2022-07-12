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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37 470 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1649 танків та 3829 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 470 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1649 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3829 (+1) од,

артилерійських систем – 838 (+0) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО  - 109 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів  – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 676 (+0),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од,

спеціальна техніка  - 66 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37 470 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1649 танків та 3829 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) ліквідація (3876) втрати (4386)


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Топ коментарі
+8
Склади і штаби з орками так моцно горять,що не має часу все рахувати. Під осінь ЗСУ підведуть бухгалтерію до ладу. А поки горіть в пеклі москалі
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12.07.2022 09:33
+8
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12.07.2022 09:52
+6
Хочеш сказать, що із "зеків" можна набрать танкістів, артилеристів і ракетчиків? А саме ці роди військ домінують зараз на полі бою І лейтенанти цьогорічні не врятують - щоб керувать підрозділом, потрібна не тільки практика, але й підготовлені екіпажі А які з "зеків" навідники чи мехводи?
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12.07.2022 09:52
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Всего 70 дохлых орков. Не густо. Там за день 200-300 новых прибывает, а сейчас ещё зеков начали набирать, то какой-то период будет 1000 в день.
Последнее время сальдо для нас отрицательное
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12.07.2022 09:33 Відповісти
Хочеш сказать, що із "зеків" можна набрать танкістів, артилеристів і ракетчиків? А саме ці роди військ домінують зараз на полі бою І лейтенанти цьогорічні не врятують - щоб керувать підрозділом, потрібна не тільки практика, але й підготовлені екіпажі А які з "зеків" навідники чи мехводи?
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12.07.2022 09:52 Відповісти
У кацапів є «сапьорно-штурмовиє» війська. Їх улюблений вид.
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12.07.2022 10:12 Відповісти
Склади і штаби з орками так моцно горять,що не має часу все рахувати. Під осінь ЗСУ підведуть бухгалтерію до ладу. А поки горіть в пеклі москалі
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12.07.2022 09:33 Відповісти
Дивна стата!! Цікаво до чого ця пурга???))
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12.07.2022 09:38 Відповісти
ничего удивительного. Линия боестолкновения замерла, танки-шманки вперед почему-то перестали ехать, а каждый убитый танк - это три штуки кацапов, каждая мотолыга - пол-дюжины, которых мы можем посчитать. У них сейчас пауза, в атаки ходят мало. А посчитать, сколько они погрузили в камаз в Херсоне или на аэродроме под Мелитополем, или в Чернобаевке, мы не можем. Поэтому в статистику ГШ это не попадает.
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12.07.2022 11:23 Відповісти
Щось геть не густо.
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12.07.2022 09:43 Відповісти
тому що в нас мало зброї
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12.07.2022 09:46 Відповісти
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12.07.2022 09:52 Відповісти
літаки щось зовсім завмерли, а їх ще багато..., та і гелікоптери "стоять на місці"...
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12.07.2022 10:16 Відповісти
Не знаю як там у них з вертольотами а четверть фронтової авіації вже згоріла над Україною Крім того - не треба забувать що у кацапських літунів уже розвинулася "стінгеробоязнь" - як в Афгані в останні роки війни ТОді льотчики старалися ухилиться від вильотів Доходило до того що пили сиру воду щоб отримать дизентерію чи звичайний розлад шлунку і не летіть
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12.07.2022 12:02 Відповісти
Для мене особисто статистика стала вкрай умовною.
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12.07.2022 10:18 Відповісти
С такими "потерями" орки к осени накопят ударную группировку и пойдут в наступление по всем фронтам. Тогда статистика сразу станет не "условной".
Пока у орков не будет "неприемлимых потерь" - войну не выиграть. Для нанесения оркам "неприемлимых потерь" необходимо воевать, а не сидеть в глухой обороне, дожидаясь пока орки не разнесут все в ноль артиллерией и РСЗО.
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12.07.2022 10:43 Відповісти
та да, просто сейчас для активных наступательных действий катастрофически не хватает мехводов бронедиванов, а заправиться можно только до семи вечера в глухой обороне под генделыком.
Имело бы смысл написать прямо в твитор Шаптале об угрозе накопления ударной группировке, и об известном вам наступлении по всем фронтам.
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12.07.2022 11:52 Відповісти
"37 470 тис" = 37 470 000
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12.07.2022 10:39 Відповісти
 
 