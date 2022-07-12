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Уряд Литви схвалив пакет допомоги Україні на 10 млн євро: на критичну інфраструктуру та основні потреби

литва

Уряд Литви у понеділок схвалив пакет допомоги на суму 10 млн євро для допомоги Україні в невідкладних відновлювальних роботах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора", – заявила прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте.

"Допомагаючи Україні, ми прагнемо максимально прискорити перемогу та відбудову країни", – додала вона.

Допомога литовського уряду буде передана Національному банку України.

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Литва (2381) допомога (8300) Україна (5867)


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Не розумію, як маленька Литва розуміє пріоритети, а великий уряд України бачить тільки дороги і на сьогодні.
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12.07.2022 09:37 Відповісти
о, боневтіку, якраз на щашліки буде
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12.07.2022 09:38 Відповісти
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12.07.2022 09:40 Відповісти
Eto konecno meloc ,no eto primer drugim ES stranam dat dengi takze
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12.07.2022 09:44 Відповісти
это не мелочь, это ценится очень высоко адекватными людьми, всё познаётся в сравнении..
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12.07.2022 13:20 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
Але,.. велике прохання. Контроль за використанням.
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12.07.2022 09:51 Відповісти
Дожилися, просимо іноземні уряди контролювати використання коштів, бо власні паразити мають найвищі досягнення тільки в розпилі дармовинки і відмивання та переховування стибреного. Навіть олігархи мають або виробництво, або послуги, а паразити з вищого керівництва держави і чиновники просто *******.
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12.07.2022 11:36 Відповісти
 
 