Уряд Литви схвалив пакет допомоги Україні на 10 млн євро: на критичну інфраструктуру та основні потреби
Уряд Литви у понеділок схвалив пакет допомоги на суму 10 млн євро для допомоги Україні в невідкладних відновлювальних роботах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
"Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора", – заявила прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте.
"Допомагаючи Україні, ми прагнемо максимально прискорити перемогу та відбудову країни", – додала вона.
Допомога литовського уряду буде передана Національному банку України.
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