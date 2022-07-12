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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Брак кадрів змушує РФ вдаватися до "нетрадиційного комплектування", зокрема до вербування у місцях ув'язнення, - розвідка Британії

рф

Російська армія продовжує продавлювати фронт на Донбасі у напрямку Слов'янська й Краматорська і змушена поповнювати великі втрати через "нетрадиційне комплектування".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому зведенні розвідки Британії.

Війська РФ продовжують спроби наступати у напрямку Слов'янська й Краматорська, пишуть аналітики. Вони також зазначають, що росіяни проводять перегрупування для подальших наступальних операцій.

Розвідка окремо вказує, що нестача кадрів, ймовірно, змушує російське Міноборони вдаватися до "нетрадиційного комплектування", зокрема до вербування у місцях ув'язнення для ПВК.

"Якщо це правда, цей крок, мабуть, вказує на труднощі з відновленням значної кількості втрат", – сказано у зведенні.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37 470 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1649 танків та 3829 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17236) Велика Британія (5553) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+10
скоро приматів по звіринцях вербуватимуть, бггг

Ми вже писали https://t.me/AFUStratCom/4063 нещодавно про спробу рашистських змі, під охороною солдатиків записати пропагадистське відео. Да, репортаж відбувся. Але як завжди, як все робиться у маскалів, подія відбулась через одне місце. А от зараз коментар і пояснення свідку всього того дійства.
Далі пряма мова:
Привет, вчера оккупанты притащили кремлевского пропагандиста лебедева на ЗАЭС чтобы показать как она «успешно работает под их контролем». Я работаю на третьем энергоблоке и видел все своими глазами. Рашисты под угрозой оружия заставили открыть реакторный зал блока номер 3, чтобы сделать пафосную фотографию блогера на фоне захваченного реактора. нач по физзащите убеждал, что это не безопасно, но русне все бестолку 🤦🏻‍♂️ В зал вломились как хозяева, везде шарились и совали свой нос, в итоге зашли в хранилище контрольных источников, начали фоткаться с ними как обезьяны. Потом пошли смотреть хранилище ОЯТ. В итоге по нашим подсчетам, схватили по 400-500 миллизивертов, скоро будут кобзону рассказывать про безопасность. https://t.me/AFUStratCom/4135
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12.07.2022 09:51
+8
Ничего нового нет, зеков всегда пользовали советы для решения своих задач. Но настораживает слово "нетрадиционный". Вот тут может быть интересно

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12.07.2022 09:59
+3
взагалі-то для московитян вони традиційні)
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12.07.2022 09:54
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скоро приматів по звіринцях вербуватимуть, бггг

Ми вже писали https://t.me/AFUStratCom/4063 нещодавно про спробу рашистських змі, під охороною солдатиків записати пропагадистське відео. Да, репортаж відбувся. Але як завжди, як все робиться у маскалів, подія відбулась через одне місце. А от зараз коментар і пояснення свідку всього того дійства.
Далі пряма мова:
Привет, вчера оккупанты притащили кремлевского пропагандиста лебедева на ЗАЭС чтобы показать как она «успешно работает под их контролем». Я работаю на третьем энергоблоке и видел все своими глазами. Рашисты под угрозой оружия заставили открыть реакторный зал блока номер 3, чтобы сделать пафосную фотографию блогера на фоне захваченного реактора. нач по физзащите убеждал, что это не безопасно, но русне все бестолку 🤦🏻‍♂️ В зал вломились как хозяева, везде шарились и совали свой нос, в итоге зашли в хранилище контрольных источников, начали фоткаться с ними как обезьяны. Потом пошли смотреть хранилище ОЯТ. В итоге по нашим подсчетам, схватили по 400-500 миллизивертов, скоро будут кобзону рассказывать про безопасность. https://t.me/AFUStratCom/4135
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12.07.2022 09:51 Відповісти
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12.07.2022 12:26 Відповісти
Нормальный ход. Сначала урки друг друга отшпилят в задницы,а потом "груз200". Армия по-кацапски.)
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12.07.2022 09:52 Відповісти
Нет ничего нормального в пополнениях свинособачего оркестра. Уничтожение врага это также смерть наших защитников.
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12.07.2022 10:04 Відповісти
а також до нетрадиційних сексуальних відносин серед військовослужбовців
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12.07.2022 09:52 Відповісти
взагалі-то для московитян вони традиційні)
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12.07.2022 09:54 Відповісти
буквально недавно на ютубі відос бачив з однієї колонії де зеків на Україну набирали
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12.07.2022 09:55 Відповісти
Ничего нового нет, зеков всегда пользовали советы для решения своих задач. Но настораживает слово "нетрадиционный". Вот тут может быть интересно

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12.07.2022 09:59 Відповісти
це значить зеками, зазвичай так нізя. контракт наприклад при пробламах з законом вже заключить нізя, а зеку тим більше. По собі знаю
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12.07.2022 10:04 Відповісти
зеками, предателями, наркоманами проститутками решил отделаться - в утиль...
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12.07.2022 10:00 Відповісти
Zомборосы, а что это за русофобия, купил на днях телефон китайский, а там инструкция на многих языках проклятого Запада и на украинском, а вот рабсейского языка нет.
Может пора уже и в Китае спецаперацию провести.
Подождите, скоро китайцы своими HI MA RS накидают по фашистам **********.
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12.07.2022 10:03 Відповісти
Зеки всех стран объединяйтесь!
Получайте оружие и разворачивайте его против своих гнобителей и
Комунистической заразы!
Можно и Димона бухого потрусить. Айфон выпадет.
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12.07.2022 10:17 Відповісти
даешь "сучью войну" в лагерях кацапіі...нехай знищують один одного
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12.07.2022 10:25 Відповісти
ждем сериал штрафбат-2
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12.07.2022 10:57 Відповісти
"Потери в штрафных ротах и штрафных батальонах действительно были существенно выше, чем в обычных подразделениях. Это объясняется тем, что использовались они в наступлении, при котором потери всегда выше, чем в обороне, и на наиболее опасных направлениях."
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12.07.2022 12:39 Відповісти
 
 