Брак кадрів змушує РФ вдаватися до "нетрадиційного комплектування", зокрема до вербування у місцях ув'язнення, - розвідка Британії

Російська армія продовжує продавлювати фронт на Донбасі у напрямку Слов'янська й Краматорська і змушена поповнювати великі втрати через "нетрадиційне комплектування".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому зведенні розвідки Британії.

Війська РФ продовжують спроби наступати у напрямку Слов'янська й Краматорська, пишуть аналітики. Вони також зазначають, що росіяни проводять перегрупування для подальших наступальних операцій.

Розвідка окремо вказує, що нестача кадрів, ймовірно, змушує російське Міноборони вдаватися до "нетрадиційного комплектування", зокрема до вербування у місцях ув'язнення для ПВК.

"Якщо це правда, цей крок, мабуть, вказує на труднощі з відновленням значної кількості втрат", – сказано у зведенні.

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