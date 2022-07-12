Брак кадрів змушує РФ вдаватися до "нетрадиційного комплектування", зокрема до вербування у місцях ув'язнення, - розвідка Британії
Російська армія продовжує продавлювати фронт на Донбасі у напрямку Слов'янська й Краматорська і змушена поповнювати великі втрати через "нетрадиційне комплектування".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому зведенні розвідки Британії.
Війська РФ продовжують спроби наступати у напрямку Слов'янська й Краматорська, пишуть аналітики. Вони також зазначають, що росіяни проводять перегрупування для подальших наступальних операцій.
Розвідка окремо вказує, що нестача кадрів, ймовірно, змушує російське Міноборони вдаватися до "нетрадиційного комплектування", зокрема до вербування у місцях ув'язнення для ПВК.
"Якщо це правда, цей крок, мабуть, вказує на труднощі з відновленням значної кількості втрат", – сказано у зведенні.
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Ми вже писали https://t.me/AFUStratCom/4063 нещодавно про спробу рашистських змі, під охороною солдатиків записати пропагадистське відео. Да, репортаж відбувся. Але як завжди, як все робиться у маскалів, подія відбулась через одне місце. А от зараз коментар і пояснення свідку всього того дійства.
Далі пряма мова:
Привет, вчера оккупанты притащили кремлевского пропагандиста лебедева на ЗАЭС чтобы показать как она «успешно работает под их контролем». Я работаю на третьем энергоблоке и видел все своими глазами. Рашисты под угрозой оружия заставили открыть реакторный зал блока номер 3, чтобы сделать пафосную фотографию блогера на фоне захваченного реактора. нач по физзащите убеждал, что это не безопасно, но русне все бестолку 🤦🏻♂️ В зал вломились как хозяева, везде шарились и совали свой нос, в итоге зашли в хранилище контрольных источников, начали фоткаться с ними как обезьяны. Потом пошли смотреть хранилище ОЯТ. В итоге по нашим подсчетам, схватили по 400-500 миллизивертов, скоро будут кобзону рассказывать про безопасность. https://t.me/AFUStratCom/4135
Может пора уже и в Китае спецаперацию провести.
Подождите, скоро китайцы своими HI MA RS накидают по фашистам **********.
Получайте оружие и разворачивайте его против своих гнобителей и
Комунистической заразы!
Можно и Димона бухого потрусить. Айфон выпадет.