Головною метою Путіна у війні проти України є відновлення імперії, - очільник МЗС Латвії Рінкевич
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що головною метою Володимира Путіна у війні з Україною є відновлення імперії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TCH.
За словами Рінкевича, головною метою Путіна є відновлення російської імперії, а про вплив війни в Україні на майбутні вибори він не думає, оскільки їх у РФ фактично не існує.
"Я не думаю, що він думає про вибори 2024 року. Я вважаю, що він просто хоче мати імперію. І ми розуміємо, що без України, без знищення України, це неможливо. Але я справді вірю, що ніякої виборчої кампанії не буде. Це буде просто справжній цирк як для російської, так і закордонної публіки", - сказав Рінкевич.
Він пояснив, що вибори у РФ перетворилися на церемонію, яка покликана переконати більшість росіян, що президент, Дума та всі інші обрані.
"Тому справа не у виборах. Це про збереження влади. І я думаю, що зараз Путін більше залежить від свого внутрішнього оточення: силовиків, міністерства оборони, а не від того, що думають люди в Санкт-Петербурзі чи Владивостоці. Я вважаю, що справжній електорат – це ті люди, які сидять у Кремлі, а не ті, які збираються брати участь у виборах", - переконаний Рінкевич.
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А ви все ніяк не наржетесь, да?
Дохляки с того Света не возвращаются в реальную жизнь...
Так не бывает...
Бараны мавзолейные... Шариковы давно сдохли...
Відновлення імперії - це для внутрішнього російського електорату, не треба повторювати меседжі російської пропаганди.