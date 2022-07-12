Головною метою Путіна у війні проти України є відновлення імперії, - очільник МЗС Латвії Рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що головною метою Володимира Путіна у війні з Україною є відновлення імперії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TCH.

За словами Рінкевича, головною метою Путіна є відновлення російської імперії, а про вплив війни в Україні на майбутні вибори він не думає, оскільки їх у РФ фактично не існує.

"Я не думаю, що він думає про вибори 2024 року. Я вважаю, що він просто хоче мати імперію. І ми розуміємо, що без України, без знищення України, це неможливо. Але я справді вірю, що ніякої виборчої кампанії не буде. Це буде просто справжній цирк як для російської, так і закордонної публіки", - сказав Рінкевич.

Він пояснив, що вибори у РФ перетворилися на церемонію, яка покликана переконати більшість росіян, що президент, Дума та всі інші обрані.

"Тому справа не у виборах. Це про збереження влади. І я думаю, що зараз Путін більше залежить від свого внутрішнього оточення: силовиків, міністерства оборони, а не від того, що думають люди в Санкт-Петербурзі чи Владивостоці. Я вважаю, що справжній електорат – це ті люди, які сидять у Кремлі, а не ті, які збираються брати участь у виборах", - переконаний Рінкевич.

Також читайте: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": Глава МЗС Латвії Рінкевич відповів Захаровій, яка критикувала внесення українського борщу до списку спадщини ЮНЕСКО