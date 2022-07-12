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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Головною метою Путіна у війні проти України є відновлення імперії, - очільник МЗС Латвії Рінкевич

рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що головною метою Володимира Путіна у війні з Україною є відновлення імперії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TCH.

За словами Рінкевича, головною метою Путіна є відновлення російської імперії, а про вплив війни в Україні на майбутні вибори він не думає, оскільки їх у РФ фактично не існує.

"Я не думаю, що він думає про вибори 2024 року. Я вважаю, що він просто хоче мати імперію. І ми розуміємо, що без України, без знищення України, це неможливо. Але я справді вірю, що ніякої виборчої кампанії не буде. Це буде просто справжній цирк як для російської, так і закордонної публіки", - сказав Рінкевич.

Він пояснив, що вибори у РФ перетворилися на церемонію, яка покликана переконати більшість росіян, що президент, Дума та всі інші обрані.

"Тому справа не у виборах. Це про збереження влади. І я думаю, що зараз Путін більше залежить від свого внутрішнього оточення: силовиків, міністерства оборони, а не від того, що думають люди в Санкт-Петербурзі чи Владивостоці. Я вважаю, що справжній електорат – це ті люди, які сидять у Кремлі, а не ті, які збираються брати участь у виборах", - переконаний Рінкевич.

Також читайте: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": Глава МЗС Латвії Рінкевич відповів Захаровій, яка критикувала внесення українського борщу до списку спадщини ЮНЕСКО

Автор: 

Латвія (1343) путін володимир (23765) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+9
Рашкостан надо изолировать от всего цивилизованного общества, вести в 21 веке захватнические войны это надо быть полными имбицилами
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12.07.2022 10:20
+9
... а будет наоборот окончательный распад руины совка так называемой "России"
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12.07.2022 10:27
+7
Умний мужик все так воно є,все точно.
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12.07.2022 10:25
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Рашкостан надо изолировать от всего цивилизованного общества, вести в 21 веке захватнические войны это надо быть полными имбицилами
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12.07.2022 10:20 Відповісти
Це лише загострення параноїдної шизофренії великодержавного шовінізма!!!)))
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12.07.2022 10:25 Відповісти
З часу створення РІ Україна була перлиною імперії!! Без України РІ неможлива!!!))
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12.07.2022 10:22 Відповісти
А в чому така бурна радість? Ідіоти в 21 столітті, після того як 70 років весь світ бубнів про "ніколи знову", повторюють другу світову війну, на тих же дебільних засадах ідіотського, нікому не потрібного реваншизму. Інші ідіоти, точно так же, як і в другу світову війну, з усіх сил роблять вигляд, що нічого не відбувається і що можна просто відкупитися від фюрера, віддаючи йому території, головне "аби не було ескалації". Треті ідіоти, поки йде війна, з усіх сих напхають кишеньки, наче на той світ оце все можна з собою забрати.
Як результат - десятки тисяч людських життів пройобано, світова економіка падає в прірву, знищена величезна кількість людських історичних надбань і просто будівель.
А ви все ніяк не наржетесь, да?
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12.07.2022 10:28 Відповісти
Сміх ,це не завжди радість!! Іронія і сарказм,це найдієвіші та найдешевші ліки від депресії!!!)))
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12.07.2022 10:35 Відповісти
Вдала євроінтеграція України,це каталізатор прискорення руйнації РІ!!))
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12.07.2022 10:38 Відповісти
30 лет назад сдохло быдло советское..и реанимации не подлежит...
Дохляки с того Света не возвращаются в реальную жизнь...
Так не бывает...
Бараны мавзолейные... Шариковы давно сдохли...
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12.07.2022 10:24 Відповісти
a vonj vse eshe neprovetrilas dazhe spustja 30 let
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12.07.2022 10:25 Відповісти
Умний мужик все так воно є,все точно.
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12.07.2022 10:25 Відповісти
... а будет наоборот окончательный распад руины совка так называемой "России"
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12.07.2022 10:27 Відповісти
Головна мета путіна в війні в Україні - утримати владу путінського клану на росії. Війна необхідна для ізоляції росії, видавлювання рештків опозиції, закручування гайок силовиками, щоб гарантовано переобратись на черговий термін на початку 24р без бунтів і протестів, як в Білорусі, наприклад.
Відновлення імперії - це для внутрішнього російського електорату, не треба повторювати меседжі російської пропаганди.
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12.07.2022 10:27 Відповісти
Хто ще не висказав,що хоче )(уйло?
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12.07.2022 10:28 Відповісти
Адин мавзолейный Паэт когда то нацарапал...,и на обломках самовластья напишут наши имена...
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12.07.2022 10:42 Відповісти
обсерится!
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12.07.2022 10:45 Відповісти
У всьому світі громадяни вибирають президентів І тільки в Росії "обивателі" вибирають "Путіна"
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12.07.2022 10:49 Відповісти
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12.07.2022 10:51 Відповісти
И в эту империю он планирует вернуть пол-Европы. И не говорите, что ему это не под силу. Воевать он собирается, заваливая Европу трупами украинцев, которых будут гнать на войну заградительные отряды кадыровцев. Но для этого ему сперва нужно захватить всю Украину. И ещё он рассчитывает, что ему сильно поможет то, что он скупил много европейских политиков, и на них всех Раша имеет компромат. Да ещё и на нефте-газовой игле сидит Европа. Вот такой вот план Путина по возрождению рашен империи, и он думает пощёлкать страны Европы по частям, одну за одной, используя все вышеназванные рычаги. Причем он будет прикрываться Украиной, заявлять, что это не он воюет против очередной европейской страны, "а это воюют трактористы и комбайньоры Народной Республики Навароссия-Малороссия", а Раша тут типа не причём.
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12.07.2022 10:54 Відповісти
До 28 років безвиїздно жив в "імперії". Тобто насолодився в повній мірі всіма її "здобутками" - жив в столиці, в дуже забезпеченій родині вчених, рівень життя яких неможливо навіть приблизно порівнювати з середнім по країні. Комуністів в ородині не було. Жодного. По всім лініям. Займався альпінізмом, багато подорожував по СРСР. Нічого доброго і хорошого про "совєтскую жізнь" сказати не можу. Один дід помер на поселенні під Краноярськом відсидівши 19 років таборів. Другий дід, академік, помер на 99 році життя при добрій памяті і в здоровому глузді. Якось спитав його чи було колись в Україні добре жити українцям. Ну от чи був хоч колись за ті 99 років його життя такий період. Дід замислився і за хвилину тихо видихнув "ніколи"... Мене неймовірно дратують совкодрочєри які тупо сплачували податки на ріні 93% з заробленого "карбованця", щодня декілька годин стояли в чергах і відчували себе щасливими бахнувши склянку горілки, наївшись дешевої вареної ковбаси і подивившись програму "врємя"...
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12.07.2022 11:05 Відповісти
Перш за все: не з мізками пітуна підходити до таких питань.
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12.07.2022 11:45 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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12.07.2022 14:40 Відповісти
 
 