Ризик застосування Росією ядерної зброї є, ми повинні бути готові до всього, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич не виключає можливість застосування Росією ядерної зброї.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ризик (застосування ядерної зброї. - Ред.) є. Зброя масового ураження - ядерна, хімічна або біологічна - може бути використана. Ми повинні бути готові до цього", - наголосив міністр.

Рінкевич нагадав, що російські пропагандисти постійно загрожують ядерною зброєю Нью-Йорку і Вашингтону.

"Дозвольте мені нагадати цим людям, що насправді США і Великобританія також є ядерними державами. І будь-який напад на будь-яку з цих країн, що мають ядерну зброю, викличе відповідну реакцію. Але так, дійсно, ми повинні мати всілякі суміжні плани для всіх видів подій", - додав глава МЗС Латвії.

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