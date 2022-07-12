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Новини Війна
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Ризик застосування Росією ядерної зброї є, ми повинні бути готові до всього, - глава МЗС Латвії Рінкевич

рф,зброя,ядерна

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич не виключає можливість застосування Росією ядерної зброї.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ризик (застосування ядерної зброї. - Ред.) є. Зброя масового ураження - ядерна, хімічна або біологічна - може бути використана. Ми повинні бути готові до цього", - наголосив міністр.

Рінкевич нагадав, що російські пропагандисти постійно загрожують ядерною зброєю Нью-Йорку і Вашингтону.

"Дозвольте мені нагадати цим людям, що насправді США і Великобританія також є ядерними державами. І будь-який напад на будь-яку з цих країн, що мають ядерну зброю, викличе відповідну реакцію. Але так, дійсно, ми повинні мати всілякі суміжні плани для всіх видів подій", - додав глава МЗС Латвії.

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Автор: 

росія (64969) ядерна зброя (1147) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+10
Виходити треба з того, що люди, які правлять Росією, не тільки негідники, а й божевільні. Тим більше, що всі вони вже у віці 70+/-
Тому й чекати від них можна все, що завгодно, аж до застосування ядерної зброї. По-перше, вони неадекватні і не усвідомлюють наслідки своїх дій, а по-друге в такому віці вже все одно.
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12.07.2022 10:39
+3
"напад на будь-яку з цих країн, що мають ядерну зброю, викличе відповідну реакцію"- то це логічно,

а якщо напад на тих хто НЕ має такої зброї.... ?
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12.07.2022 10:40
+3
Тогда можно ударить в Возмездие по ядерной электростанции **********. И это будет получше тактического ЯО. На ********** должны пораскинуть своими мозгами, что сейчас не начало эры ядерного оружия, когда это было чудо оружие , вокруг много владельцев ядерного оружия, на территории ********** находятся ядерные электростанции в прямой досягаемости традиционным ракетным оружием, да и ядерных материалов полно и в Украине, как в ядерной стране. Короче только самоубийца сейчас может угрожать ЯО.
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12.07.2022 10:56
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Якщо їх ядерна така сама як і ракети над Одесою, вірніше не долетівші до неї,то лякать можуть,а ось зробити навряд
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12.07.2022 10:37 Відповісти
vi dumaete shto esli ce raketi nedoletjat do Parizhu a upadut gde nibudj v Drezdene - to vse oboidetsa ?

po bolshomu schetu im dazhe raketi zapuskatj nenuzhno - hvatit i zamutitj avariju na Zaporozhskoi AES - ce bude po hleshe Chernobilja.
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12.07.2022 10:50 Відповісти
Виходити треба з того, що люди, які правлять Росією, не тільки негідники, а й божевільні. Тим більше, що всі вони вже у віці 70+/-
Тому й чекати від них можна все, що завгодно, аж до застосування ядерної зброї. По-перше, вони неадекватні і не усвідомлюють наслідки своїх дій, а по-друге в такому віці вже все одно.
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12.07.2022 10:39 Відповісти
Та старі якраз наоборот-більш стримані і жити хочуть все одно: більше обдумливі і на таке ніколи непідуть. Пилу молодості вже нема. Друга справа *****-все хоче комусь шось показать і доказать , хлібло сохраніть, але дід, який за 10 метрів за столом сидить від других -дуже боїться померти і хоче жити довше всіх, тому на понти брать може але на таке не піде ніколи. Бо ставки круто підвищуються-а воно вже обісралося як ніхто ніколи в історії-а жить воно хоче і боїться -інакше рак би свій не лікував і в рогах не купався.
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12.07.2022 11:30 Відповісти
problema v drugom - eti "zhitj hotelshiki" ******** v prjamom smisle slova.
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12.07.2022 11:42 Відповісти
"напад на будь-яку з цих країн, що мають ядерну зброю, викличе відповідну реакцію"- то це логічно,

а якщо напад на тих хто НЕ має такої зброї.... ?
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12.07.2022 10:40 Відповісти
Подадуть скаргу на розгляд в ООН.
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12.07.2022 10:44 Відповісти
Тогда можно ударить в Возмездие по ядерной электростанции **********. И это будет получше тактического ЯО. На ********** должны пораскинуть своими мозгами, что сейчас не начало эры ядерного оружия, когда это было чудо оружие , вокруг много владельцев ядерного оружия, на территории ********** находятся ядерные электростанции в прямой досягаемости традиционным ракетным оружием, да и ядерных материалов полно и в Украине, как в ядерной стране. Короче только самоубийца сейчас может угрожать ЯО.
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12.07.2022 10:56 Відповісти
в савецкому союзі навіть розуміли ..шо таке яндрова зброя і її застосування та наслідки...тому і два рази було,попереджено війну...Але це не стосується гопників, які в рашці при владі та цих пропагандонів..вони навіть не уявляють ,що це таке і чим може обернутись не тільки для рашки але і для світу в цілому..думають шо то булька з носа..пукнула і все..
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12.07.2022 10:43 Відповісти
Ага, хрущьов влаштував карибську кризу, котра мало не призвела до ядерної війни, а до цього хотів випробувати саму велику ядерну бомбу у світі, яка могла нашу кульку розламати навпіл. Вчені заледве того ідіота відговорили. Здається кремлівський утирок вирішив його переплюнути.
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12.07.2022 11:13 Відповісти
И будет на рабZee Хирошима и Нагасаки...в Подмосковной Барвихе и бункере плешивого Петуха всея рабZei...
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12.07.2022 10:50 Відповісти
Нужно превентивный ядерный удар по России.
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12.07.2022 10:51 Відповісти
Тем временем Франция втихаря закончила строительство двух суперсовременных ядерных подлодок...оснащённых суперсовременным вооружением...
Испытания начались в водах Атлантики

...
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12.07.2022 10:56 Відповісти
Можна не сумніватись, що Україна не підготувала ні відповіді хімічною зброєю, ні заходів захисту від хімічного і радіаційного забруднення. Хабадний саботаж форева.
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12.07.2022 11:05 Відповісти
Ze в честь свята Петра та Павла закликає усіх смажити шашлики...
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12.07.2022 11:07 Відповісти
Украине быстрее нужны ПРО и ПВО для защиты нас всех - всего Запада! Украина ближе всех и риск потому меньше ибо грязь и Россию достанет. Но Украина должна сбивать все, что летит с России!!!
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12.07.2022 11:09 Відповісти
тримайтеся брати...разом ми випотрошимо смердючу рашу
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12.07.2022 11:26 Відповісти
 
 