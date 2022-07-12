Ризик застосування Росією ядерної зброї є, ми повинні бути готові до всього, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич не виключає можливість застосування Росією ядерної зброї.
Про це він заявив в інтерв'ю ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
"Ризик (застосування ядерної зброї. - Ред.) є. Зброя масового ураження - ядерна, хімічна або біологічна - може бути використана. Ми повинні бути готові до цього", - наголосив міністр.
Рінкевич нагадав, що російські пропагандисти постійно загрожують ядерною зброєю Нью-Йорку і Вашингтону.
"Дозвольте мені нагадати цим людям, що насправді США і Великобританія також є ядерними державами. І будь-який напад на будь-яку з цих країн, що мають ядерну зброю, викличе відповідну реакцію. Але так, дійсно, ми повинні мати всілякі суміжні плани для всіх видів подій", - додав глава МЗС Латвії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
po bolshomu schetu im dazhe raketi zapuskatj nenuzhno - hvatit i zamutitj avariju na Zaporozhskoi AES - ce bude po hleshe Chernobilja.
Тому й чекати від них можна все, що завгодно, аж до застосування ядерної зброї. По-перше, вони неадекватні і не усвідомлюють наслідки своїх дій, а по-друге в такому віці вже все одно.
а якщо напад на тих хто НЕ має такої зброї.... ?
Испытания начались в водах Атлантики
...