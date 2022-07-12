Склад боєприпасів у Новій Каховці досі детонує, а пропагандисти всю ніч фантазували, куди ж це влучили ЗСУ, - радник голови Херсонської ОВА Хлань

У Новій Каховці російський склад із боєприпасами, який напередодні знищили Збройні сили України, наразі все ще детонує.

Про це повідомив у фейсбуці депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Ворожа пропаганда після вибуху на російських складах у Новій Каховці всю ніч фантазувала, куди ж це влучили ЗСУ. Брешуть і не можуть визначитись у своїй брехні. Пишуть, що наші влучили то в ГЕС, то в лікарню і житлові будинки, то в центр російської гуманітарної допомоги і найбільш мене повеселило, що було попадання в склади селітри, які належать… мені. Не знаю, що вони хотіли цим сказати... Що я винен у вибуху чи що? На жаль, не я (( Але від мене щирі вітання хлопцям і дівчатам в ЗСУ, які влучили у ці склади", - зазначив він.

"До речі, боєприпаси детонують досі, а коментатори в російських пабліках починають щось підозрювати про "вторую" армію", - додає Хлань.

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"Якщо в Таврійську після влучання в склади росіяни ще намагалися розповсюдити брехню, що "нічого там не було, ми все вивезли", то з Новою Каховкою так не вийде. Все місто й передмістя точно знають, чули й бачили, що прилетіло у склад боєприпасів", - додав у іншому повідомленні він.