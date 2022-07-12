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Новини Війна
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Склад боєприпасів у Новій Каховці досі детонує, а пропагандисти всю ніч фантазували, куди ж це влучили ЗСУ, - радник голови Херсонської ОВА Хлань

каховка,нова

У Новій Каховці російський склад із боєприпасами, який напередодні знищили Збройні сили України, наразі все ще детонує.

Про це повідомив у фейсбуці депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Ворожа пропаганда після вибуху на російських складах у Новій Каховці всю ніч фантазувала, куди ж це влучили ЗСУ. Брешуть і не можуть визначитись у своїй брехні. Пишуть, що наші влучили то в ГЕС, то в лікарню і житлові будинки, то в центр російської гуманітарної допомоги і найбільш мене повеселило, що було попадання в склади селітри, які належать… мені. Не знаю, що вони хотіли цим сказати... Що я винен у вибуху чи що? На жаль, не я (( Але від мене щирі вітання хлопцям і дівчатам в ЗСУ, які влучили у ці склади", - зазначив він.

"До речі, боєприпаси детонують досі, а коментатори в російських пабліках починають щось підозрювати про "вторую" армію", - додає Хлань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами у Новій Каховці

"Якщо в Таврійську після влучання в склади росіяни ще намагалися розповсюдити брехню, що "нічого там не було, ми все вивезли", то з Новою Каховкою так не вийде. Все місто й передмістя точно знають, чули й бачили, що прилетіло у склад боєприпасів", - додав у іншому повідомленні він.

Автор: 

боєприпаси (2263) Нова Каховка (180) склад (182) Херсонська область (5711)


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Топ коментарі
+31
Досі детонують і склад, і пердаки у вати...
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12.07.2022 10:42
+12
Та ясно куди влучили. У склад бавовни 😆👍
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12.07.2022 10:46
+9
а яка ріізниця що там кажуть на роССии,головне щоб ми знали правду від ЗСУ.
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12.07.2022 10:57
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Досі детонують і склад, і пердаки у вати...
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12.07.2022 10:42 Відповісти
Та ясно куди влучили. У склад бавовни 😆👍
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12.07.2022 10:46 Відповісти
Там говорят что попали в склад с селитрой, селитра там до сих пор детонирует,.. )
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12.07.2022 11:02 Відповісти
сама по собі аміачна селітра майже ніколи не детонує бо це окислювач якому треба якась горючка. от тоді це діло можна чимось потужним завести. Скажімо 80% селітри і 20% цукру, або вугілля, або дизпалива, або фарби серебрянки (алюмінієва пудра) тощо.

писали там був склад артилерійських снарядів, декілька сотень ракет до РСЗВ Смерч і посеред цього декілька десятків паливозаправників з пальним. А HIMARS виступив у ролі сірника.
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12.07.2022 13:01 Відповісти
Хлань сказав, що рознесло все в хлань
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12.07.2022 10:49 Відповісти
Тушенки было много значит
И сахарок
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12.07.2022 10:52 Відповісти
пердаки у кацапья детонируют ......если инфа дойдет до сливного бочка ..... боюсь с мокшанских болот пiде коричнива хмара від дупи скабеевой
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12.07.2022 10:53 Відповісти
Таврійські ігри почались.
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12.07.2022 10:53 Відповісти
Респект славним ЗСУ !! Далі слід нищити комунікації МТЗ москалів,залізничні вузли,автошляхи ,мости !!!)))
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12.07.2022 10:56 Відповісти
а яка ріізниця що там кажуть на роССии,головне щоб ми знали правду від ЗСУ.
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12.07.2022 10:57 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.07.2022 10:57 Відповісти
Це для , їхніх мізків, ребус-кросворд. Втім, як і уся Україна.
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12.07.2022 11:00 Відповісти
)) там в обьяснениях приколов не мерянно! так, запазленные парашники называются "охранниками складов с удобрениями". ещё прикольнее звучит оправдание числа этих запазленных, типо "такое число погибших обьясняется тем что у каждого склада была своя охрана" )))) ценность удобрений была такой, что каждый склад особо охранялся )). ну теперь удобрений стало больше. как никак и сама охрана стала удобрениями )
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12.07.2022 11:00 Відповісти
Пропагандоны кроме селитры ничего придумать не смогли, для них - до сих пор детонирует селитра, такая вот она наша Украинская селитра!
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12.07.2022 11:13 Відповісти
Tut poniatno kacapi xocet pokazat sto jest zertvi sredi mirnix liudej i stob stati nepostavliali Himarsi,poskolku ix armija jest besilna protiv nix.Vsego 23 stuki budet postavleni Ukraine na dani moment Himarsov i staroj versiji M270.Eto tolko nacialo razgroma
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12.07.2022 11:17 Відповісти
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12.07.2022 11:49 Відповісти
В Новой Каховке 15 часов, в Петропавловске-Камчатском - полночь.Для денацифицированных российских военнослужащих передаем песню Иосифа Кобзона "Было и прошло".
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12.07.2022 13:47 Відповісти
а пропагандисти всю ніч фантазували, куди ж це влучили ЗСУ
в склад селитри 😂🤣🤣🤣🤣

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12.07.2022 23:32 Відповісти
 
 