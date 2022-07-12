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Новини Війна
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"Вистрибували з автобусів, коли їх везли в Україну": Близько 500 бурятських військових розірвали контракт із армією РФ

буряти

Вже близько 500 бурятських контрактників відмовилися воювати в Україні, розірвали контракт та змогли повернутися додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

Очільниця Фонду "Свободная Бурятия" Олександра Гармажапова розповіла, що згідно із законом, контрактники мають повне право розірвати контракт і не воювати в Україні, проте їм погрожуть кримінальними справами, замикають, відбирають телефони, не приймають рапорти.

"До 20 тувинців зараз замкнено у комендатурі одного з окупованих районів на сході України. Вони бояться, що їх відправлять на передову без екіпірування", - зазначила вона.

Гармажапова нагадала, що тиждень тому було опубліковано звернення дружин військовослужбовців із Бурятії, які просили замінити їх на інших чоловіків і повернути їх додому. Насправді їхні чоловіки вже поверталися додому, але на момент публікації звернення їх розвернули, деяким довелося вистрибувати з автобуса на ходу.

"На момент запису відео їхні чоловіки вже написали рапорти про розірвання контракту. Але вийшло так, що після появи їхнього відеозвернення в мережі автобус із цими чоловіками, які вже їхали додому, розвернули, і їх знову відправили на територію, окуповану в Україні, і залишили там ще на 10 днів", - додала вона.

Також читайте: Брак кадрів змушує РФ вдаватися до "нетрадиційного комплектування", зокрема до вербування у місцях ув'язнення, - розвідка Британії

Автор: 

армія рф (17250) росія (64969)


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Топ коментарі
+30
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12.07.2022 11:05
+14
згадався старий анекдот "чукча не дурак, чукча жить хочет" ))
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12.07.2022 10:59
+14
Їм сказали, що вони на концерт кабздона їдуть, а вони чогось злякалися.
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12.07.2022 11:03
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згадався старий анекдот "чукча не дурак, чукча жить хочет" ))
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12.07.2022 10:59 Відповісти
Та скільки тих бурятів у війські при загальній чисельности бурятів 400 тисяч?
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12.07.2022 11:04 Відповісти
Говорят тысяч 20, много танкистов механиков-водителей
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12.07.2022 11:08 Відповісти
Разве у рашке проблема в количестве людей или деньгах для наемников?
путлер - очень жадный - ему нужно бесплатное "мясо" - идейные дураки, которых реально мало.
И проблема в технике - в ее цене.
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12.07.2022 11:15 Відповісти
Бурятів у танкісти вибирали по старому радянському принципу - "мал да коренаст" І танки так компонували - щоб екіпаж менше місця в танку займав А буряти якраз невисокі зростом
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12.07.2022 12:16 Відповісти
Значно більше ніж масквичей!
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12.07.2022 11:10 Відповісти
"буряты" - это собирательный термин, сюда входят остальные тувинцы, хакасы, башкиры, калмыки и прочие ханты-манси... Не путать с "русскими", состоящими из мокши, эрзя, чуди, меря и прочей замыголы...
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12.07.2022 12:27 Відповісти
Аяяяй...А что случілось ?
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12.07.2022 10:59 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.07.2022 10:59 Відповісти
Їм сказали, що вони на концерт кабздона їдуть, а вони чогось злякалися.
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12.07.2022 11:03 Відповісти
Не ******* Кобзона. У них своя культура
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12.07.2022 11:11 Відповісти
буряты - это лучшее пушечное мясо и живой щит для русских.
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12.07.2022 11:04 Відповісти
Маасквечи ими всегда прикрывались
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12.07.2022 11:09 Відповісти
А кто такие русские, в какой республике русской они живут? Нет в составе рф такого субъекта!
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12.07.2022 11:13 Відповісти
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12.07.2022 11:05 Відповісти
Инстинкт самосохранения присущ даже самым заклятым путиноидам-рашистам - они не поумнели - лишнехромосомным это не грозит,просто подыхать не хочется...
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12.07.2022 11:09 Відповісти
они ни сколько путиноиды, скорее хорошо дрессированные и безвольные
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12.07.2022 11:10 Відповісти
Маю надію,що на ходу вистрибували
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12.07.2022 11:09 Відповісти
Бояться зустрітись з бандерами.
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12.07.2022 11:16 Відповісти
"Єта мі єсчьо нє начіналі"- тявкає бункерний хробак
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12.07.2022 11:17 Відповісти
5000 бурятів віддали Господу свою душу і стільки ж поранено...кажуть на рабZeянском камитете солдатскіх матерей...
Ще не вечір...
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12.07.2022 11:19 Відповісти
невже ці гидотні абезяни порозумнили...
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12.07.2022 11:25 Відповісти
Когда ***** вломили, люди сразу умнеют.
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12.07.2022 11:30 Відповісти
Деякі глупі господарки на ФБ вже починають нити, що буряти - то жертви рашен-пропаганди.
Ляць, хіба не ясно, що вони вбивали. катували людей для власної насолоди?
Ще поплачте за буряКами.
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12.07.2022 11:30 Відповісти
Был в баре, чуть пызды не дал раскосому. Думал бурят. Вовремя подсказали что с Казахстана.
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12.07.2022 12:28 Відповісти
Неблагодарные буряты!
Сколько лет копростан заботился о них, обворовывала и грабила, особенно природные ресурсы? А они, за родену - ***** не хотят гибнуть!!! >(=
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12.07.2022 11:30 Відповісти
****** косоокі
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12.07.2022 11:34 Відповісти
Здохніть, вузкоглазі тварі!
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12.07.2022 11:46 Відповісти
Блін, прочитав спочатку просто "500 бурятів розірвало", аж розстроївся трішки, коли перечитав заголовок...
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12.07.2022 11:48 Відповісти
Те блиноморде сміття вже було в Україні,намародерили і в свої ***** поверталися,а тут їх знову розвернули ,не дали крадене своїм курвам косорилим довезти.Не вірю ні краплі,що вони розкаялися.Просто раділи,що не здохли в Україні,і прибарахлилися непогано,а тут облом,знову кацапи їх розвернули на убой
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12.07.2022 11:52 Відповісти
Вот пример того, как ************ геноцидит покоренные народы, бросая в топку своей войны.
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12.07.2022 12:01 Відповісти
А шо там ещё остались не утилизированные буряты? Я думала, шо ***** их уже ВСЕХ послал в Украину. А оно ,,вот оно чё, Михалыч!"( с)
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12.07.2022 12:06 Відповісти
У армії Мітрідата було таке правило: коли підрозділ тікав з поля бою їм надавався один шанс виправдаться - їх посилали у бій в перших рядах Перед цим з них знімали панцирі і вони йшли в бій лише зі щитом і мечем Те ж буде і з "бойовими бурятами"
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12.07.2022 12:11 Відповісти
Правильно, лучше бурятку обнимать, чем с оторваными яйцами за путина сдохнуть
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12.07.2022 12:26 Відповісти
Вы тех буряток видели ? Еще не известно, что лучше ))
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12.07.2022 17:52 Відповісти
Жалейте, жалейте бедных буряток. В Киевской области зверствовали так, шо аж гай шумел.
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12.07.2022 14:07 Відповісти
лучше дохлого кацапа,может быть 3 поджаренных бурята !
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12.07.2022 15:20 Відповісти
Україна має підтримувати національно-визвольний рух корінних народів сросії.
бурятія має вихід: визначити свою національну особистість, за для повної реалізації права своєї нації на самовизначення, аж до встановлення повного суверенітету в широкій коаліції з іншими народами в боротьбі проти сросейського, бл@дь, міра, по всій *********
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12.07.2022 18:38 Відповісти
Правильно сделали....
Лучше дома заниматься размножением бурятов, чем сокращением популяции.
Есть москвичи, санкпетербуршцы...
Их дох я..... Пора сокращать.
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12.07.2022 23:13 Відповісти
 
 