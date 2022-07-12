"Вистрибували з автобусів, коли їх везли в Україну": Близько 500 бурятських військових розірвали контракт із армією РФ

Вже близько 500 бурятських контрактників відмовилися воювати в Україні, розірвали контракт та змогли повернутися додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

Очільниця Фонду "Свободная Бурятия" Олександра Гармажапова розповіла, що згідно із законом, контрактники мають повне право розірвати контракт і не воювати в Україні, проте їм погрожуть кримінальними справами, замикають, відбирають телефони, не приймають рапорти.

"До 20 тувинців зараз замкнено у комендатурі одного з окупованих районів на сході України. Вони бояться, що їх відправлять на передову без екіпірування", - зазначила вона.

Гармажапова нагадала, що тиждень тому було опубліковано звернення дружин військовослужбовців із Бурятії, які просили замінити їх на інших чоловіків і повернути їх додому. Насправді їхні чоловіки вже поверталися додому, але на момент публікації звернення їх розвернули, деяким довелося вистрибувати з автобуса на ходу.

"На момент запису відео їхні чоловіки вже написали рапорти про розірвання контракту. Але вийшло так, що після появи їхнього відеозвернення в мережі автобус із цими чоловіками, які вже їхали додому, розвернули, і їх знову відправили на територію, окуповану в Україні, і залишили там ще на 10 днів", - додала вона.

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