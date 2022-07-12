"Вистрибували з автобусів, коли їх везли в Україну": Близько 500 бурятських військових розірвали контракт із армією РФ
Вже близько 500 бурятських контрактників відмовилися воювати в Україні, розірвали контракт та змогли повернутися додому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.
Очільниця Фонду "Свободная Бурятия" Олександра Гармажапова розповіла, що згідно із законом, контрактники мають повне право розірвати контракт і не воювати в Україні, проте їм погрожуть кримінальними справами, замикають, відбирають телефони, не приймають рапорти.
"До 20 тувинців зараз замкнено у комендатурі одного з окупованих районів на сході України. Вони бояться, що їх відправлять на передову без екіпірування", - зазначила вона.
Гармажапова нагадала, що тиждень тому було опубліковано звернення дружин військовослужбовців із Бурятії, які просили замінити їх на інших чоловіків і повернути їх додому. Насправді їхні чоловіки вже поверталися додому, але на момент публікації звернення їх розвернули, деяким довелося вистрибувати з автобуса на ходу.
"На момент запису відео їхні чоловіки вже написали рапорти про розірвання контракту. Але вийшло так, що після появи їхнього відеозвернення в мережі автобус із цими чоловіками, які вже їхали додому, розвернули, і їх знову відправили на територію, окуповану в Україні, і залишили там ще на 10 днів", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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путлер - очень жадный - ему нужно бесплатное "мясо" - идейные дураки, которых реально мало.
И проблема в технике - в ее цене.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Ще не вечір...
Ляць, хіба не ясно, що вони вбивали. катували людей для власної насолоди?
Ще поплачте за буряКами.
Сколько лет копростан заботился о них, обворовывала и грабила, особенно природные ресурсы? А они, за родену - ***** не хотят гибнуть!!! >(=
бурятія має вихід: визначити свою національну особистість, за для повної реалізації права своєї нації на самовизначення, аж до встановлення повного суверенітету в широкій коаліції з іншими народами в боротьбі проти сросейського, бл@дь, міра, по всій *********
Лучше дома заниматься размножением бурятов, чем сокращением популяции.
Есть москвичи, санкпетербуршцы...
Их дох я..... Пора сокращать.