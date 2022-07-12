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Новини Війна
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Стратегія ОП по Спарц несе загрозу стосункам України зі значною частиною республіканців, а не "однією з сотень депутатів", - Шабунін

спартц

Те, що інше крило політичної еліти США лишається на боці України, мало би ще більше мотивувати владу України вибити аргументи Спартц та інших.

Про це у Facebook пише глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"А ви знали, що 57 республіканців з крила конгресвумен Спартц не голосували за виділення України 40 млрд дол в рамках ленд-лізу? Це я до інфантильності стратегії ОП по Спарц: "це звинувачення однієї із сотень цих депутатів" (озвучено речником президента). Ця історія несе колосальні загрози нашим стосункам зі значною частиною республіканців, а не "однією з сотень депутатів", - пояснив він.

За словами Шабуніна, найкращою стратегією з нейтралізації цієї та можливо майбутніх атак є вибити тверді аргументи.

"Тоді в цій та наступних атаках (які точно будуть) залишаться лише припущення і фейки, якими буде значно важче нанести серйозної шкоди україно-американським стосункам. Призначити переможця конкурсу САП, припинити блокувати конкурс на голову НАБУ, звільнити Татарова. Все - найтвердіші претензії знято. Поле для цієї і наступних атак знищено.

Також читайте: Українці поводяться так, наче у вас війни немає, - Спартц

Саме такою мала би бути доросла реакція зрілих політиків, натомість маємо "вона - кака, а ми в доміку", - продовжив глава ЦПК.

Шабунін вважає, те, що інше крило політичної еліти США лишається на боці України, мало би ще більше мотивувати владу України вибити аргументи Спартц та інших.

"Це був би дорослий вчинок - допомогти нашим партнерам виглядати сильнішими в їхній внутрішньополітичній дискусії з опонентами. Натомість наші, схоже, обрали стратегію ховатися за спину дяді Салівана (безпековий радник Байдена), терміново-показовий дзвінок з яким вчора провів Єрмак. Це значно комфортніше.

Щоправда лише для Банкової. Комфорт команди Білого Дому і демократів, схоже, найгіршу частину Банкової не обходить. Стратегічно такий підхід ОП значно-значно посилює атаку Спартц і ко. Більше того, саме на таку - інфантильну реакцію співавтори цієї атаки, схоже, і розраховують", - підсумував Шабунін.

Читайте: Спартц закликала Єрмака піти у відставку

Автор: 

Конгрес США (1223) США (22590) Шабунін Віталій (534) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+62
Не Спарц здала Херсон і Маріуполь. Так що ворогів України зелені треба шукати у себе.
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12.07.2022 11:36
+54
Шабунан - ты МУДАК.! Это не история со Спарт, а с Дермаком. Ты как был флюгером так и сдохнешь марионеткой в зеленом балагане
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12.07.2022 11:16
+51
Та подивись на себе в дзеркало! Тут ніяка Спартц не потрібна шоб зрозуміти!
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12.07.2022 11:20
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ОПа всралася, бо повелася як звично робить в Україні, почала бикувати, а тут "невдачка спіткала".
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12.07.2022 12:45 Відповісти
Что вы хотите от Шабунина? Он прекрасно отрабатывает грантовые баксы от штатов. Каждый из вас так же добросовестно отрабатывал бы. Потому, что есть за что....
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12.07.2022 12:52 Відповісти
Букмекерські контори відкриваються - робіть ставки панове !
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12.07.2022 13:18 Відповісти
Звание чемпиона по прокаканным возможностям у нас еще долго никто не отберет. Вперде, камрады!
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12.07.2022 13:24 Відповісти
Гарна спроба, по email вже мабуть надійшла медалька від Зе влади.
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12.07.2022 16:50 Відповісти
33 бакса на російську карту за гарний пост
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13.07.2022 07:56 Відповісти
Перед тим як ***** писати, піди подивись що зробила Спарц для України а потим хлебало відкривай
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14.07.2022 05:43 Відповісти
малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат ни когда не сдаст Елдака, это гарант работы его киностудий в маЦкве с подвязанными к ним офшорами, майно в ПИД...раше и Крыму, трансляции сватов и т.д
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12.07.2022 14:21 Відповісти
«Стратегія ОП по Спарц несе загрозу стосункам України»
Вони цю «стратегію» використовували і до широкомасштабної війною».
І полягала вона в тому, щоб здати країну, а самим стати довічними гауляйтерами. Інакше не змоглиб рашисти так швидко увійти в Херсон чи добратися до Києва.
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12.07.2022 14:47 Відповісти
Шабунин , ты ******* , при чем здесь Татаров , если вимогают отставку Ермака
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12.07.2022 16:07 Відповісти
Хто відповість на складне питання - ЯК У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС ЗРОБИТИ ІМПІЧМЕНТ Зе І
ВИБРАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ ПАТРІОТА УКРАЇНИ, НАПРИКЛАД ПОРОХА ?
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12.07.2022 16:48 Відповісти
1. Боневтік має все-ж втекти. як варінт.
2. ВР має обрати нового Голову ВР - Порошенка. він і буде виконувати обов-ки Президента згідно Конституції
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12.07.2022 20:16 Відповісти
> ВР має обрати нового Голову ВР - Порошенка. він і буде виконувати обов-ки Президента згідно Конституції

Навіть якби у наших мріях зе-більшість у парламенті і пішла на таке, це не пішло б так гладко, як на папері. Це відкошилося б і на фронті, і в економіці і далеко не в кращий бік. Я маю на меті початковий період, кілька місяців.

Тому, на жаль, доводиться слідувати правилу, що коней на переправі не міняють.
Але ослів - міняють! Особливо тих, що без яєць.

Почекаємо ще трохи.
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12.07.2022 21:04 Відповісти
При владі шпанюки з підвортні з замахами бандюків А цей вибір зробило 73% баранів,чи ті "а какая разниця"
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12.07.2022 18:19 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/12/7357737/ Ярославський - також колишній нардеп, але його, попри втечу - не затримували, а відпустили :
"Підозрюваний у вбивстві під час резонансної ДТП бізнесмен-олігарх Олександр Ярославський повернувся в Україну і дав згоду прийти на допит у прокуратуру. У пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке вбило людину. Підозрюваний суспільством у вбивстві бізнесмен пообіцяв приїхати в ОГП на допит як свідок. Як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів"
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12.07.2022 18:43 Відповісти
В Укпаине нет украинской власти. Ине=аче не проголосовали-бы за кандидата от афериста. а Если-бы была Украинская власть,то и Параша-бы не смела напасть. Но Украина всеравно победит
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12.07.2022 19:06 Відповісти
Є зараз один спосіб протидіяти будь-яким https://www.eurointegration.com.ua/interview/2022/07/11/7142967/ спробам дискредитувати Україну - терміново призначити голову Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Сьогодні долю https://novynarnia.com/2021/12/21/konkurs-sap/ конкурсу [на голову САП] вирішують троє суддів Шостого апеляційного адмінсуду - Федотов, Коротких і Сорочко. Вони переглядають рішення судді ОАСК Огурцова, якого судить Антикорсуд у справі "плівок Вовка", про фактичне скасування конкурсу. Нагадаю, рішення базується на неіснуючій нормі закону.

І якщо вам здається, що тут усе просто, то я вас розчарую. Достатньо подивитися на склад апеляційного суду...
Наприклад, Ігор Федотов досі імовірно є громадянином Росії. Принаймні, точно був громадянином, військовослужбовцем та суддею військового суду (!) РФ. Доказів того, що він вийшов з громадянства Росії, немає.
Родина Федотова за чотири роки придбала майна на 12 млн грн при задекларованому доході близько 2,9 млн грн.

А Євген Сорочко був головуючим суддею, який відмовився відкривати декларації військових прокурорів, що були незаконно засекречені колишнім Головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом і також володіє купою майна незрозумілого походження.

Можете уявити наскільки "незалежними" є ці судді і хто і де насправді приймає рішення, яке буде підписане їхніми прізвищами.
Нам це зрозуміло. В ЄС це зрозуміло. І в США це теж зрозуміло. Це речі, від яких прямо залежать зараз поставки нам зброї і наша https://novynarnia.com/2022/06/18/staly-vidomi-sim-umov-yaki-********-maye-vykonaty-shhob-ne-vtratyty-status-kandydata-do-yes/ європейська перспектива . А відтак - наше виживання і наше майбутнє.

І сьогодні один із тих днів, коли в ОП вирішують, що ж їм важливіше - Татаров і його забаганки чи існування держави.
https://www.facebook.com/mzhernakov/posts/pfbid0A4wAWghMBBC6w8TF2AWLmTycndtiMtYKc2zYFcTWvb8sJCXSbAbp2Awxmcmjy4sxl посилання
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12.07.2022 19:45 Відповісти
Всіх трьох судей треба розтріляти прямо перед фасадом будинку суда
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12.07.2022 23:48 Відповісти
Щойно Тарас Березовець на Прямому повідомив, що в одному американському ЗМІ ЩОЙНО вийшла доказова стаття по факти реекспорту з України озброєння НАТО (наданого Україні в якості допомоги для війни з лаптєстаном) на Близький Схід. Поки що незрозуміло, кого саме з керівництва України автори статті звинувачують в цій контрабанді.
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12.07.2022 21:35 Відповісти
Блін, якщо це правда, Америка поставить хрест, та і не тільки Америка. А підарську владу всю до стінки!
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12.07.2022 22:36 Відповісти
Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс утверждает, что Вашингтон следит за использованием американского оружия в Украине и уверен в действиях украинского правительства. Источник:
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13.07.2022 03:35 Відповісти
з перщого дня своєї каденції ЗЕ показав що йому пох....й чиясь думка
мовчки, тихим сапом, ігноруючи всі питання він робить те що хоче та те що радять йому, його "друзі"
беня обкрадає держпідприємства через схеми.
юзіки крадуть граніт
під кимось бурштин, нафта, газ
під кимось з ОП таможня і тд і тп.
га землі по 1000 баксів, але не для всіх.
йому пох...й Ваша думка!!!
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12.07.2022 22:53 Відповісти
Америка не вірить зе,ЗОВСІМ....українці теж .Після такого викриття президент зеленський повинен НЕГАЙНО бути відстороненний від посади (світовий скандал) або сам подати в відставку (як Борис Джонсон за "нікчемні провини" а не зрадництво і корупцію)....коломойського (основного "керівника-злодія") заарештувати і віддати американському правосуддю...ніхто не бачить януовоща (ставленник кремлівської мафії)а він продовжує знищувати Україну військами кремлівської мафії та своїми перевертнями в Україні.....тому так себе веде "безстрашна" кремлівська мафія"бо бєніренигату (через збитий літак МАУ и 159 загиблих громадян в Омані ) через чмоню передали - хто в Україні хазяїн і як повинно все бути.І макрону,і шульцу і ін. про їх безпорадність а у кремлівської мафії "все схвачено".....завжди нагадують кремлівські гопники ,тому такий роздрай .... ііііі як заворушилось кубло шоблийобликаламоя : можуть піти на скрепи кремлівської мафії (пам"ятайте ,курви,вам ніколи не дадуть натішитьись тими зрадницькими грошима,ні вам ні вашим дітям !).
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12.07.2022 23:03 Відповісти
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12.07.2022 23:51 Відповісти
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12.07.2022 23:52 Відповісти
та звільніть вже того крота! перевірте на поліграфі і звільніть...скількі ж можна?
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13.07.2022 01:09 Відповісти
Украину поддерживают обе партии США. Просто кто-то из нашего парламента умудрился насолить РП США, а может и лично Трампу. Большая часть ВПК США находится под контролем РП, отсюда и проблемы, ибо кто спешит помогать нагадившим вам людям, хотя и понимает, что нужно? А Спартц абсолютно правда, наши военные гибнут сотнями на фронте, а киевская "элита" как отжигала в ресторанах, так и отжигает. Вот там и нужно повестки раздать, а не работягам, мотающимся по делам из области в область или людям за 50.
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13.07.2022 08:11 Відповісти
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