Стратегія ОП по Спарц несе загрозу стосункам України зі значною частиною республіканців, а не "однією з сотень депутатів", - Шабунін
Те, що інше крило політичної еліти США лишається на боці України, мало би ще більше мотивувати владу України вибити аргументи Спартц та інших.
Про це у Facebook пише глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"А ви знали, що 57 республіканців з крила конгресвумен Спартц не голосували за виділення України 40 млрд дол в рамках ленд-лізу? Це я до інфантильності стратегії ОП по Спарц: "це звинувачення однієї із сотень цих депутатів" (озвучено речником президента). Ця історія несе колосальні загрози нашим стосункам зі значною частиною республіканців, а не "однією з сотень депутатів", - пояснив він.
За словами Шабуніна, найкращою стратегією з нейтралізації цієї та можливо майбутніх атак є вибити тверді аргументи.
"Тоді в цій та наступних атаках (які точно будуть) залишаться лише припущення і фейки, якими буде значно важче нанести серйозної шкоди україно-американським стосункам. Призначити переможця конкурсу САП, припинити блокувати конкурс на голову НАБУ, звільнити Татарова. Все - найтвердіші претензії знято. Поле для цієї і наступних атак знищено.
Саме такою мала би бути доросла реакція зрілих політиків, натомість маємо "вона - кака, а ми в доміку", - продовжив глава ЦПК.
Шабунін вважає, те, що інше крило політичної еліти США лишається на боці України, мало би ще більше мотивувати владу України вибити аргументи Спартц та інших.
"Це був би дорослий вчинок - допомогти нашим партнерам виглядати сильнішими в їхній внутрішньополітичній дискусії з опонентами. Натомість наші, схоже, обрали стратегію ховатися за спину дяді Салівана (безпековий радник Байдена), терміново-показовий дзвінок з яким вчора провів Єрмак. Це значно комфортніше.
Щоправда лише для Банкової. Комфорт команди Білого Дому і демократів, схоже, найгіршу частину Банкової не обходить. Стратегічно такий підхід ОП значно-значно посилює атаку Спартц і ко. Більше того, саме на таку - інфантильну реакцію співавтори цієї атаки, схоже, і розраховують", - підсумував Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
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Вони цю «стратегію» використовували і до широкомасштабної війною».
І полягала вона в тому, щоб здати країну, а самим стати довічними гауляйтерами. Інакше не змоглиб рашисти так швидко увійти в Херсон чи добратися до Києва.
ВИБРАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ ПАТРІОТА УКРАЇНИ, НАПРИКЛАД ПОРОХА ?
2. ВР має обрати нового Голову ВР - Порошенка. він і буде виконувати обов-ки Президента згідно Конституції
Навіть якби у наших мріях зе-більшість у парламенті і пішла на таке, це не пішло б так гладко, як на папері. Це відкошилося б і на фронті, і в економіці і далеко не в кращий бік. Я маю на меті початковий період, кілька місяців.
Тому, на жаль, доводиться слідувати правилу, що коней на переправі не міняють.
Але ослів - міняють! Особливо тих, що без яєць.
Почекаємо ще трохи.
"Підозрюваний у вбивстві під час резонансної ДТП бізнесмен-олігарх Олександр Ярославський повернувся в Україну і дав згоду прийти на допит у прокуратуру. У пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке вбило людину. Підозрюваний суспільством у вбивстві бізнесмен пообіцяв приїхати в ОГП на допит як свідок. Як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів"
Сьогодні долю https://novynarnia.com/2021/12/21/konkurs-sap/ конкурсу [на голову САП] вирішують троє суддів Шостого апеляційного адмінсуду - Федотов, Коротких і Сорочко. Вони переглядають рішення судді ОАСК Огурцова, якого судить Антикорсуд у справі "плівок Вовка", про фактичне скасування конкурсу. Нагадаю, рішення базується на неіснуючій нормі закону.
І якщо вам здається, що тут усе просто, то я вас розчарую. Достатньо подивитися на склад апеляційного суду...
Наприклад, Ігор Федотов досі імовірно є громадянином Росії. Принаймні, точно був громадянином, військовослужбовцем та суддею військового суду (!) РФ. Доказів того, що він вийшов з громадянства Росії, немає.
Родина Федотова за чотири роки придбала майна на 12 млн грн при задекларованому доході близько 2,9 млн грн.
А Євген Сорочко був головуючим суддею, який відмовився відкривати декларації військових прокурорів, що були незаконно засекречені колишнім Головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом і також володіє купою майна незрозумілого походження.
Можете уявити наскільки "незалежними" є ці судді і хто і де насправді приймає рішення, яке буде підписане їхніми прізвищами.
Нам це зрозуміло. В ЄС це зрозуміло. І в США це теж зрозуміло. Це речі, від яких прямо залежать зараз поставки нам зброї і наша https://novynarnia.com/2022/06/18/staly-vidomi-sim-umov-yaki-********-maye-vykonaty-shhob-ne-vtratyty-status-kandydata-do-yes/ європейська перспектива . А відтак - наше виживання і наше майбутнє.
І сьогодні один із тих днів, коли в ОП вирішують, що ж їм важливіше - Татаров і його забаганки чи існування держави.
https://www.facebook.com/mzhernakov/posts/pfbid0A4wAWghMBBC6w8TF2AWLmTycndtiMtYKc2zYFcTWvb8sJCXSbAbp2Awxmcmjy4sxl посилання
мовчки, тихим сапом, ігноруючи всі питання він робить те що хоче та те що радять йому, його "друзі"
беня обкрадає держпідприємства через схеми.
юзіки крадуть граніт
під кимось бурштин, нафта, газ
під кимось з ОП таможня і тд і тп.
га землі по 1000 баксів, але не для всіх.
йому пох...й Ваша думка!!!