Стратегія ОП по Спарц несе загрозу стосункам України зі значною частиною республіканців, а не "однією з сотень депутатів", - Шабунін

Те, що інше крило політичної еліти США лишається на боці України, мало би ще більше мотивувати владу України вибити аргументи Спартц та інших.

Про це у Facebook пише глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"А ви знали, що 57 республіканців з крила конгресвумен Спартц не голосували за виділення України 40 млрд дол в рамках ленд-лізу? Це я до інфантильності стратегії ОП по Спарц: "це звинувачення однієї із сотень цих депутатів" (озвучено речником президента). Ця історія несе колосальні загрози нашим стосункам зі значною частиною республіканців, а не "однією з сотень депутатів", - пояснив він.

За словами Шабуніна, найкращою стратегією з нейтралізації цієї та можливо майбутніх атак є вибити тверді аргументи.

"Тоді в цій та наступних атаках (які точно будуть) залишаться лише припущення і фейки, якими буде значно важче нанести серйозної шкоди україно-американським стосункам. Призначити переможця конкурсу САП, припинити блокувати конкурс на голову НАБУ, звільнити Татарова. Все - найтвердіші претензії знято. Поле для цієї і наступних атак знищено.

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Саме такою мала би бути доросла реакція зрілих політиків, натомість маємо "вона - кака, а ми в доміку", - продовжив глава ЦПК.

Шабунін вважає, те, що інше крило політичної еліти США лишається на боці України, мало би ще більше мотивувати владу України вибити аргументи Спартц та інших.

"Це був би дорослий вчинок - допомогти нашим партнерам виглядати сильнішими в їхній внутрішньополітичній дискусії з опонентами. Натомість наші, схоже, обрали стратегію ховатися за спину дяді Салівана (безпековий радник Байдена), терміново-показовий дзвінок з яким вчора провів Єрмак. Це значно комфортніше.

Щоправда лише для Банкової. Комфорт команди Білого Дому і демократів, схоже, найгіршу частину Банкової не обходить. Стратегічно такий підхід ОП значно-значно посилює атаку Спартц і ко. Більше того, саме на таку - інфантильну реакцію співавтори цієї атаки, схоже, і розраховують", - підсумував Шабунін.

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