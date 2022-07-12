У Чорному морі окупанти утримують в готовності до нанесення ударів 7 носіїв ракет "Калібр", - ВМС

В Чорному морі ворог продовжує утримувати в готовності до нанесення ракетних ударів 7 носіїв опреативно-тактичних ракет "Калібр" та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"Незаконно контролюючи Азовське море та оголосивши його закритим для цивільного судноплавства РФ продовжує забезпечувати рух цивільних суден через акваторію Азовського моря, в своїх інтересах. Рух здійснюється з вимкненими системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря - 39 суден, з них 15 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 31 судно, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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