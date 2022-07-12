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Новини Війна
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У Чорному морі окупанти утримують в готовності до нанесення ударів 7 носіїв ракет "Калібр", - ВМС

море,чорне

В Чорному морі ворог продовжує утримувати в готовності до нанесення ракетних ударів 7 носіїв опреативно-тактичних ракет "Калібр" та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"Незаконно контролюючи Азовське море та оголосивши його закритим для цивільного судноплавства РФ продовжує забезпечувати рух цивільних суден через акваторію Азовського моря, в своїх інтересах. Рух здійснюється з вимкненими системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря - 39 суден, з них 15 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 31 судно, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі перебуває 2 російські ракетоносії із 16 "Калібрами" і 2 ВДК, - ОК "Південь"

Автор: 

Азовське море (1617) армія рф (17250) корабель (1611) крилаті ракети (1070) ракети (4009) росія (64969) Чорне море (1661)


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Потім носіям скучають гарпуни.
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12.07.2022 11:19 Відповісти
по гражданским судам не стреляем только по военным
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12.07.2022 11:25 Відповісти
Важко собі уявити щось більш мерзотне ніж кацап
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12.07.2022 11:25 Відповісти
Легко! Подивись на будь якого прокацапленого українця. Огиднішим буде хіба що українець перефарбований в негра, з пірсингом в носі та накачаними силіконом губами...
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12.07.2022 11:34 Відповісти
...а что рюзке корыта не потопляемые????
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12.07.2022 12:01 Відповісти
Коли вже по носіям колібрів буде нанесений удар !
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12.07.2022 13:00 Відповісти
 
 