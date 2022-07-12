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​"Зливав" інформацію про ЗСУ: мешканця Донеччини засуджено за державну зраду та участь у "ДНР", - Офіс генпрокурора

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та державній зраді (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на основі яких у суді прокурором доведено, що уродженець міста Святогірськ, маючи проросійські погляди, у березні 2017 року добровільно вступив до так званої "Республіканської Гвардії ДНР" та брав активну участь у її діяльності. Там же він налагодив співпрацю з представником ФСБ РФ, за завданням якого через 2 роки вступив на військову службу у ЗС України. Будучи українським військовослужбовцем завербований агент передавав інформацію військового характеру про особовий склад та морально-психологічний стан військ, місця розташування військової техніки ЗСУ, складів зброї та пально-мастильних матеріалів, а також дані про малозахищені місця військової частини для проникнення на її територію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що засуджений свою вину визнав у повному обсязі, а також сприяв досудовому розслідуванню та надав ґрунтовні покази щодо інших учасників "ДНР".

З урахуванням цих обставин вироком суду чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Автор: 

державна зрада (1679) Офіс Генпрокурора (3243)


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"Зливав" інформацію про ЗСУ: мешканця Донеччини засуджено за державну зраду та участь у "ДНР", - Офіс генпрокурора
8 років.
Скільки загинуло через ці "зливи" та службу в ордло?
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12.07.2022 11:49 Відповісти
Ворогу Куля
Зраднику Паля
таке одвічне звичаєве право Запорізьких Козаків!!
Нажаль,влада в Україні зовсім НЕ козацька---зрадники і живії і здорові!!
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12.07.2022 11:59 Відповісти
А почему не два года условно? Судейская реформа в действии.
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12.07.2022 12:00 Відповісти
Паскуда...
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12.07.2022 12:02 Відповісти
Мало
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12.07.2022 12:05 Відповісти
Чому за зраду Батьківщини,побратимів тільки 8років?Довічне ув'язнення потрібно.
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12.07.2022 12:18 Відповісти
яка зрада? він спеціально пішов служити у ВСУ по завданню куратора з фсб.
Питання: чому його при прийомі на службу не розкололи?
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12.07.2022 13:12 Відповісти
сидіти в теплі-мухи не кусають-і розглагольствувати-це і є офіс хренодіктовоїї
ти притягни в окоп москаля..
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12.07.2022 13:55 Відповісти
А что мужчину живого оставят? Может лучше пристрелить? Не?
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12.07.2022 21:03 Відповісти
 
 