​"Зливав" інформацію про ЗСУ: мешканця Донеччини засуджено за державну зраду та участь у "ДНР", - Офіс генпрокурора

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та державній зраді (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на основі яких у суді прокурором доведено, що уродженець міста Святогірськ, маючи проросійські погляди, у березні 2017 року добровільно вступив до так званої "Республіканської Гвардії ДНР" та брав активну участь у її діяльності. Там же він налагодив співпрацю з представником ФСБ РФ, за завданням якого через 2 роки вступив на військову службу у ЗС України. Будучи українським військовослужбовцем завербований агент передавав інформацію військового характеру про особовий склад та морально-психологічний стан військ, місця розташування військової техніки ЗСУ, складів зброї та пально-мастильних матеріалів, а також дані про малозахищені місця військової частини для проникнення на її територію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що засуджений свою вину визнав у повному обсязі, а також сприяв досудовому розслідуванню та надав ґрунтовні покази щодо інших учасників "ДНР".

З урахуванням цих обставин вироком суду чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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