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Новини Війна
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Кількість жертв російського обстрілу в Часовому Яру зросла до 35, серед них дитина, - ДСНС

яр,часів

Внаслідок обстрілу будинку в Часовому Яру на Донеччині загинули 35 осіб, зокрема одна дитина. З-під завалів врятували 9 осіб.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 35 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 320 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція. ФОТО

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обстріл (28284) жертви (1785) Донецька область (8357)


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12.07.2022 12:11 Відповісти
Рашинські ублюдки, щоб вам все повернулось сторицею, закон бумеранга ніхто не відміняв, що ви горіли у пеклі і довго.
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12.07.2022 12:24 Відповісти
вдарили по батьківщині кобзона
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12.07.2022 13:04 Відповісти
А ти поїдь туда - скажи цю свою крилату фразу хлопцям, які завал розбирають, людям (живим) які 20 годин в завалі були, людям з сусідніх осель, які теж ледь живі від жаху. Поїдь, просвіти їх - в якому місті вони живуть...
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12.07.2022 14:39 Відповісти
ти іронії не розумієш. не для тебе інфа. для орків. в мене родичі там і той жах розумію. так що, безіменний критикан, твою б енергію, та на діло
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13.07.2022 17:17 Відповісти
 
 