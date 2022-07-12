Кількість жертв російського обстрілу в Часовому Яру зросла до 35, серед них дитина, - ДСНС

Внаслідок обстрілу будинку в Часовому Яру на Донеччині загинули 35 осіб, зокрема одна дитина. З-під завалів врятували 9 осіб.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 35 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 320 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

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