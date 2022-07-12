Призначення обраного керівника САП - шанс української влади повністю розбити аргументи Спартц, - нардеп Юрчишин

Сьогодні ОАСК може зняти всі перепони для призначення обраного очільника САП.

Про це у Facebook повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в української влади є унікальний шанс повністю розбити аргументи Спартц. Саме сьогодні в апеляції буде розглядатися абсурдне рішення вовчого Окружного адміністративного суду Києва (який президент вже більше року невідкладно ліквідовує руками більшості в парламенті) про незаконність положення про конкурс на керівника САП. Татарівська група, за нашими даними, тисне на суддів, щоб їхніми руками розвалити конкурс. В той же час, якщо тиску на суд не буде, то він може підтвердити своє попереднє рішення, визнати рішення ОАСК нікчемним і зняти всі маніпулятивні перепони для призначення детектива Клименка, переможця конкурсу повноцінним керівником САП. Далі 5 хв засідання комісії, підписання генпрокурором призначення - і єдиний аргумент Спартц йде на смітник історії", - пояснив парламентар.

За словами Юрчишина, аргументи конгресвумен, про нібито зв'язки частини Офісу Президента з РФ, не підтверджені жодними фактами.

"Їхня поява в листі суто данина майбутнім виборам у США. І бажанням Вікторії Спарц показати що республіканці будуть більше дбати за контроль над наданою допомогою ніж адміністрація Байдена. ... То ж сьогодні у влади є шанс або закрити питання, давши суду можливість зробити свою справу без тиску на нього, або...очікувати активізації цієї теми чи найближчим часом, чи ближче до вересня, коли у США повноцінно почнеться новий політичний сезон", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

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