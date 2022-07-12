Призначення обраного керівника САП - шанс української влади повністю розбити аргументи Спартц, - нардеп Юрчишин
Сьогодні ОАСК може зняти всі перепони для призначення обраного очільника САП.
Про це у Facebook повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в української влади є унікальний шанс повністю розбити аргументи Спартц. Саме сьогодні в апеляції буде розглядатися абсурдне рішення вовчого Окружного адміністративного суду Києва (який президент вже більше року невідкладно ліквідовує руками більшості в парламенті) про незаконність положення про конкурс на керівника САП. Татарівська група, за нашими даними, тисне на суддів, щоб їхніми руками розвалити конкурс. В той же час, якщо тиску на суд не буде, то він може підтвердити своє попереднє рішення, визнати рішення ОАСК нікчемним і зняти всі маніпулятивні перепони для призначення детектива Клименка, переможця конкурсу повноцінним керівником САП. Далі 5 хв засідання комісії, підписання генпрокурором призначення - і єдиний аргумент Спартц йде на смітник історії", - пояснив парламентар.
За словами Юрчишина, аргументи конгресвумен, про нібито зв'язки частини Офісу Президента з РФ, не підтверджені жодними фактами.
"Їхня поява в листі суто данина майбутнім виборам у США. І бажанням Вікторії Спарц показати що республіканці будуть більше дбати за контроль над наданою допомогою ніж адміністрація Байдена. ... То ж сьогодні у влади є шанс або закрити питання, давши суду можливість зробити свою справу без тиску на нього, або...очікувати активізації цієї теми чи найближчим часом, чи ближче до вересня, коли у США повноцінно почнеться новий політичний сезон", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.
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Сьогодні ж засідання.
У 2000 році, у віці 22 роки, вона переїхала до США і вступила до університету, в 2017 вона вже член Сенату штату Індіана, а в 2020 член Конгресу США. Я розумію, що "американська мрія" дозволяє все, але якась у неї дуже вже блискавична кар'єра вийшла на чужій землі
2000 року переїхала до Сполучених Штатів, в 2006 році стала громадянкою США, отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани, залишилася там викладати. Працювала в бізнесі та державних установах - аж до посади головного посадовця з фінансів Служби прокурора Індіани. Після обрання до https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Сенату штату Індіана https://en.wikipedia.org/wiki/Indiana_Senate [en] (у вересні 2017 року) пішла з посади - щоб уникнути конфлікту інтересів. Також є головою Республіканської партії округу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE) Гамільтон .
У Сенаті Індіани вона замінила 72-річного https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%BA_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1 Люка Кенлі https://en.wikipedia.org/wiki/Luke_Kenley [en] , який пішов на пенсію. Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, включаючи Дена Шмідта, який раніше працював з колишнім губернатором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81 Майком Пенсом , а також Меґан Уайлз, президента Ради міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB_(%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0) Ноблсвіль , чию кандидатуру підтримав сам сенатор Люк Кенлі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86#cite_note-n1-5 [5]
У 2020 році Спартц обрали до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Палати представників Сполучених Штатів від 5 округу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 штату Індіана . Вона почала виконувати обов'язки члена Палати представників у січні 2021 року, ставши першою етнічною українкою в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресі Сполучених Штатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86#cite_note-6 [6] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86
Имею Вам сказать, шо не только сыны Израиля нобелевские премии получают и занимают верхние строчки Форбс. Но, конечно, запрет в ранем христианстве и в мусульманстве на ростовщичество дал им большую фору в развитии финансов и кредитования. Жаль, что не всем евреям их Бог разум дал, но Вы таки не переживайте - Вы всё ещё "избранный" среди "избранных", а не какая-то гойка в конгрессе.🤣
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Ну як можна спрстувати неспростовне?