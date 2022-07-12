Давати прогнози щодо майбутнього контрнаступу неможливо, наразі триває боротьба за стратегічну ініціативу, - нардеп "Голосу" Рахманін
Україна мусить максимально і ефективно застосовувати ті засоби, які в нас є, наскільки це можливо. І це в поєднанні з використанням слабких сторін росіян забезпечить нашу перемогу крок за кроком.
Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, у нас немає такої кількості озброєння і такої кількості навчених вояків, щоб прямо зараз піти в наступ і невпинно та невблаганно звільняти території десятками населених пунктів. Тому наша перемога - це перемога через складнощі і дуже ефективне і дбайливе застосування тих сил і засобів, які в нас є", - пояснив парламентар.
За словами Рахманіна, наразі триває боротьба за стратегічну ініціативу, тому давати якісь прогнози щодо майбутнього контрнаступу неможливо.
"Можливо обговорювати тільки сценарії, але тільки маючи обʼєктивну, детальну і чітку інформацію про ресурси і можливості наших військ та ресурси і можливості ворога. Досі триває боротьба за стратегічну ініціативу - тобто, хто буде в осяжному майбутньому наступати, а хто змушений буде переходити до оборони. Росіяни попри те, що досі мали умовні успіхи, досі не досягли стратегічних цілей", - зазначив нардеп.
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Это может годами длиться
депутат називається
с такими стратегами ми ніколи не визволимо Україну
а чи знає цей обранець скільки мільярдів кожен місяць дає в бюджет захід
і на скільки міліардов поставляється техніки
і що буде коли їм це все надоїсть
тому у нас є місяців 4-5 для звільнення
і хватить витягувати псалми 1941року про стратегію наступу
у нас на порозі 21століття де воюють розумом і технологіями