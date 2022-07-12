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Новини Війна
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Давати прогнози щодо майбутнього контрнаступу неможливо, наразі триває боротьба за стратегічну ініціативу, - нардеп "Голосу" Рахманін

рахманін

Україна мусить максимально і ефективно застосовувати ті засоби, які в нас є, наскільки це можливо. І це в поєднанні з використанням слабких сторін росіян забезпечить нашу перемогу крок за кроком.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, у нас немає такої кількості озброєння і такої кількості навчених вояків, щоб прямо зараз піти в наступ і невпинно та невблаганно звільняти території десятками населених пунктів. Тому наша перемога - це перемога через складнощі і дуже ефективне і дбайливе застосування тих сил і засобів, які в нас є", - пояснив парламентар.

За словами Рахманіна, наразі триває боротьба за стратегічну ініціативу, тому давати якісь прогнози щодо майбутнього контрнаступу неможливо.

"Можливо обговорювати тільки сценарії, але тільки маючи обʼєктивну, детальну і чітку інформацію про ресурси і можливості наших військ та ресурси і можливості ворога. Досі триває боротьба за стратегічну ініціативу - тобто, хто буде в осяжному майбутньому наступати, а хто змушений буде переходити до оборони. Росіяни попри те, що досі мали умовні успіхи, досі не досягли стратегічних цілей", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У росіян недостатньо потенціалу для масованих атак на різних напрямках, - Рахманін

Автор: 

Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+3
А как нардепы вообще могут давать какие-либо прогнозы по военным действиям? Это не их компетенция, а компетенция Генштаба.
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12.07.2022 13:00
+2
що воно меле
депутат називається
с такими стратегами ми ніколи не визволимо Україну
а чи знає цей обранець скільки мільярдів кожен місяць дає в бюджет захід
і на скільки міліардов поставляється техніки
і що буде коли їм це все надоїсть
тому у нас є місяців 4-5 для звільнення
і хватить витягувати псалми 1941року про стратегію наступу
у нас на порозі 21століття де воюють розумом і технологіями
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12.07.2022 13:12
+1
все понятно.
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12.07.2022 12:40
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Переглянте відео. Болюча тема.
https://www.facebook.com/100015665222684/videos/1070075550305457/
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12.07.2022 12:37 Відповісти
все понятно.
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12.07.2022 12:40 Відповісти
А вы думали как-то по другому будет? Пойдем 100 пушками в наступление против 1000 пушек? Это так не работает. Надо выпиливать огневые средства противника и ждать новых поставок от партнёров, пока не будет хотя бы паритета.
Это может годами длиться
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12.07.2022 12:56 Відповісти
Але при чому тут нардеп?
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12.07.2022 12:43 Відповісти
Бонапартів в Україні развелось як ...
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12.07.2022 12:44 Відповісти
Усьому, свій час. Якщо дуже коротко, то, як тільки -так зразу!
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12.07.2022 12:45 Відповісти
У Другу Світову Україну звільняли (приблизно) з літа 1943 (Курська дуга) до кінця 1944, тобто приблизно півтора роки. Коли спробували на початку 1942-го пройти цей шлях у "турборежимі", то отримали поразку під Харковом і наступ ворога, який дійшов до Волги.
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12.07.2022 13:00 Відповісти
Рахманин, не разгоняй зраду. Сказал Боневтик наступать- наступай.
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12.07.2022 13:00 Відповісти
А как нардепы вообще могут давать какие-либо прогнозы по военным действиям? Это не их компетенция, а компетенция Генштаба.
показати весь коментар
12.07.2022 13:00 Відповісти
що воно меле
депутат називається
с такими стратегами ми ніколи не визволимо Україну
а чи знає цей обранець скільки мільярдів кожен місяць дає в бюджет захід
і на скільки міліардов поставляється техніки
і що буде коли їм це все надоїсть
тому у нас є місяців 4-5 для звільнення
і хватить витягувати псалми 1941року про стратегію наступу
у нас на порозі 21століття де воюють розумом і технологіями
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12.07.2022 13:12 Відповісти
Повністю підтримую кожне слово. У нас занадто мало часу і після проведення фейкових референдумів на півдні та донбасі та "приєднання" їх до рашки - захід може припинити нам постачання зброї. Почнуть примушувати до миру з рашистами. Тоді взагалі залишимось ні з чим. Треба Херсон звільняти негайно. Всі склади оркам порозбивали. Що ще треба? А потім треба кидати всі сили на південь.
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12.07.2022 15:05 Відповісти
Цей депутат всюди своє рильце пхає
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12.07.2022 13:14 Відповісти
Та то дебілятко своїм наказом про наступ намагався вкотре прикрити єрмака, додавши ще один аркуш до справи про зраду! Звідки уклоністу зі стажем знати про таке поняття, як військова таємниця!
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12.07.2022 15:10 Відповісти
 
 