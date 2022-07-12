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Новини Війна
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Нацполіція веде вже понад 900 проваджень щодо злочинів, пов'язаних з колабораційною діяльністю

кодекс,кримінальний,кк

Стаття Кримінального кодексу щодо колабораційної діяльності є відносно новою, але слідчі Нацполіції вже активно її застосовують.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі щоденно вноситься в реєстр близько 10 нових кримінальних проваджень, загалом же їх понад 900. Серед найпоширеніших проявів такої діяльності – допомога армії РФ, поширення російської пропаганди, добровільна участь в окупаційних "органах влади".

Звичайно, більшість цих злочинців наразі перебувають на окупованих територіях. Тому повідомлення про підозру і засудження відбувається заочно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 100 особам пред’явлено підозри в колабораційній діяльності, - начальник Головного слідчого управління СБУ Швець

Вже 163 особи притягнуто до кримінальної відповідальності. Ми впевнені, що по кожному випадку правосуддя досягне своєї мети та ми знайдемо кожного порушника закону", - констатують у МВС.

Автор: 

МВС (3500) Нацполіція (15138) колабораціонізм (1158)


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дуже сподіваюсь, що строки за цю "діяльність" будуть не умовні, як завжди...
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12.07.2022 12:47 Відповісти
..... пока они не сдохнут реальна ли посадка хоть одного?
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12.07.2022 12:48 Відповісти
за гроші роблят чорні діла-- як казав Кузьма будут пізжени і підвішані за яиця
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12.07.2022 12:56 Відповісти
На ОПу завели сколько дел?
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12.07.2022 13:13 Відповісти
Головне у цьому - не вийти на самих себе.
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12.07.2022 13:14 Відповісти
 
 