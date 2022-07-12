Нацполіція веде вже понад 900 проваджень щодо злочинів, пов'язаних з колабораційною діяльністю

Стаття Кримінального кодексу щодо колабораційної діяльності є відносно новою, але слідчі Нацполіції вже активно її застосовують.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі щоденно вноситься в реєстр близько 10 нових кримінальних проваджень, загалом же їх понад 900. Серед найпоширеніших проявів такої діяльності – допомога армії РФ, поширення російської пропаганди, добровільна участь в окупаційних "органах влади".

Звичайно, більшість цих злочинців наразі перебувають на окупованих територіях. Тому повідомлення про підозру і засудження відбувається заочно.

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Вже 163 особи притягнуто до кримінальної відповідальності. Ми впевнені, що по кожному випадку правосуддя досягне своєї мети та ми знайдемо кожного порушника закону", - констатують у МВС.