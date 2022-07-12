УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12345 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 631 6

Понад 1,8 тис. заявок про колабораціоністів отримало Мінцифри від громадян через чатбот "єВорог"

ворог,єворог

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про понад 1 тис. 800 заявок щодо колабораціоністів, отриманих від громадян, які проживають на підконтрольній уряду території, через чатбот "єВорог" у соціальній мережі "Телеграм".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі відомства.

"Ми вже отримали понад 1800 заявок про колаборантів. Вдячні кожному, хто долучається до народної розвідки та здає СБУ державних зрадників. Продовжуйте це робити й надалі", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри наголосили, що проросійську позицію можуть висловлювати жителі будь-якої області країни, "тому нам дуже важливо завдати превентивного удару по таких особах прямо зараз".

"Якщо ви викрили людину, яка: бере участь у бойових діях на боці Росії; закликає до повалення незалежності нашої країни та її територіальної цінності; здає стратегічно важливі локації, місцевих підприємців, підриває довіру до місцевої влади або допомагає окупантам; організує вибори на тимчасово окупованих територіях; публічно заперечує збройну агресію РФ тощо, негайно повідомляйте про них у чаті від Мінцифри @evorog_bot. І пам'ятайте про безпеку", - йдеться в повідомленні.

"Після перемоги всі колаборанти країни вирушать самі знаєте куди. А замість зустрічей ворога з квітами носитимуть ці квіти хіба що на могили двохсотих росіян", - додали у відомстві.

Також читайте: Нацполіція веде вже понад 900 проваджень щодо злочинів, пов'язаних з колабораційною діяльністю

Автор: 

колабораціонізм (1158) чат-бот (42) Мінцифри (1181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так а скільки з них слуги урода?
показати весь коментар
12.07.2022 12:52 Відповісти
Сподіваюсь, що всі - на Єрмака
показати весь коментар
12.07.2022 13:08 Відповісти
А коли запрацює чатбот Єзрадник?
показати весь коментар
12.07.2022 13:54 Відповісти
Ну й що, хоч 10 тис ! Нічого їм не буде, хоча.... зелений може призначити всіх на державні посади
показати весь коментар
12.07.2022 14:14 Відповісти
Про татарова і дєрьмака вже писали в єВорог? Якщо ні, то давайте я напишу.
показати весь коментар
12.07.2022 15:20 Відповісти
Я ще на початку війни писав в СБУ з офіційної адреси в домені gov.ua про цих зрадників і щось тихо. В дії навіть авторизувався і повторно написав у бот - тиша. Мабуть, треба про Порошенка написати, щоб двіж пішов
показати весь коментар
12.07.2022 15:57 Відповісти
 
 