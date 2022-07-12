Понад 1,8 тис. заявок про колабораціоністів отримало Мінцифри від громадян через чатбот "єВорог"
Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про понад 1 тис. 800 заявок щодо колабораціоністів, отриманих від громадян, які проживають на підконтрольній уряду території, через чатбот "єВорог" у соціальній мережі "Телеграм".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі відомства.
"Ми вже отримали понад 1800 заявок про колаборантів. Вдячні кожному, хто долучається до народної розвідки та здає СБУ державних зрадників. Продовжуйте це робити й надалі", - йдеться в повідомленні.
У Мінцифри наголосили, що проросійську позицію можуть висловлювати жителі будь-якої області країни, "тому нам дуже важливо завдати превентивного удару по таких особах прямо зараз".
"Якщо ви викрили людину, яка: бере участь у бойових діях на боці Росії; закликає до повалення незалежності нашої країни та її територіальної цінності; здає стратегічно важливі локації, місцевих підприємців, підриває довіру до місцевої влади або допомагає окупантам; організує вибори на тимчасово окупованих територіях; публічно заперечує збройну агресію РФ тощо, негайно повідомляйте про них у чаті від Мінцифри @evorog_bot. І пам'ятайте про безпеку", - йдеться в повідомленні.
"Після перемоги всі колаборанти країни вирушать самі знаєте куди. А замість зустрічей ворога з квітами носитимуть ці квіти хіба що на могили двохсотих росіян", - додали у відомстві.
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