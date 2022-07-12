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ВР може через 2 тижні ухвалити законопроєкт про статус поляків в Україні, - Стефанчук

польща

Верховна Рада зможе за 14 днів розглянути ініційований президентом законопроєкт про статус громадян Польщі в Україні.

Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Законопроєкт буде винесено на розгляд до зали парламенту відразу ж після закінчення всіх процедурних термінів, і, сподіваюся, його буде проголосовано одноголосно. Згідно з процедурою, має минути 14 днів з моменту реєстрації законопроєкту для внесення альтернативних законопроєктів та розгляду їх у комітетах. Сподіваюся, у цьому випадку навряд чи будуть альтернативні, тому що цей законопроєкт був внесений президентом України, він був визначений як невідкладний, і, отже, розглядатиметься як першочерговий", – сказав голова ВР.

Він нагадав, що після виступу президента Польщі Анджея Дуди на пленарному засіданні Верховної Ради 22 травня глава Української держави Володимир Зеленський пообіцяв внести до парламенту законопроєкт щодо особливого статусу громадян Республіки Польща на території України.

Спікер уточнив, що цей законопроєкт пропонує запровадити для громадян Польщі практично ті самі особливості правового статусу, які на сьогодні надано українцям на території Польщі.

"Зокрема, йдеться про можливість перебувати в Україні протягом 18 місяців від дати набуття чинності цим законом, і це адекватно тому, що мають українці в Польщі. По-друге, це питання працевлаштування без будь-яких дозволів і можливість провадити господарську діяльність на тих самих правових підставах, що й громадяни України. Далі – це особливості соціального захисту: це і допомога при втраті працездатності, при втраті годувальника, при безробітті, а також питання соціальних виплат після виконання вимог, передбачених законодавством, та подання декларації про майновий стан і доходи. Також це питання здобуття освіти: це означає, що громадяни Польщі матимуть такі права, як і українці, зокрема й за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, пільгового довгострокового кредиту", - пояснив Стефанчук.

Читайте також: Зеленський закликав депутатів сумлінно поставитися до законопроєкту про статус поляків в Україні

Крім того, законопроєкт передбачає для громадян Польщі спрощений механізм отримання дозволу на тимчасове проживання в Україні під час подання мінімального пакета документів.

"Для наукових та науково-педагогічних працівників передбачається можливість працевлаштування на тих самих умовах, підвищення кваліфікації. Медичні працівники також зможуть отримати особливий період - до 18 місяців - для можливості перебувати та отримувати всі кваліфікаційні забезпечення на території України", - додав голова ВР.

Як повідомлялося, 11 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт (№7550), яким пропонує встановити правові та соціальні гарантії для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України.

На сайті глави Української держави зазначено, що законопроєкт передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, аналогічних встановленому в ухваленому 12 березня Польщею законі, "на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності".

Автор: 

ВР (14943) законопроєкт (3583) Польща (8488) статус (124) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+5
Це після того що ідіот Моравецький пи#донув?
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12.07.2022 12:51
+3
Якщо бути послідовним, то необхідно це поширити на громадян Литви, з урахуванням тієї допомоги та підтримки, які надає нам ця країна, а також спільного історичного минулого. Так поступово ми реалізуємо, ідею великого Поляка Юзефа Пілсудського - Міжмор'я.
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12.07.2022 13:12
+3
А чим гірші, наприклад, литовці?
Ну припустимо, що абсолютно безграмотний бувший КВНщик, але Стефанчук, викладач Хмельницького національного університету, ведеться на цю нісенітницю!
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12.07.2022 14:19
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По-друге, це питання працевлаштування без будь-яких дозволів і можливість провадити господарську діяльність на тих самих правових підставах, що й громадяни України. Джерело:

Самый интересный пункт. По сути это разрешение полякам вести у нас бизнес. Если убрать нашу бюрократию конечно.
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12.07.2022 12:50 Відповісти
Задовбали зелені! На часі - посадити дерьмака і вибрати судддів САП і НАБУ. Скіль можна стефані жерти і чухатись, скоро пузо репне? Час за Україну боротися.
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12.07.2022 15:10 Відповісти
Це після того що ідіот Моравецький пи#донув?
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12.07.2022 12:51 Відповісти
Эта идея у Зеленского тянется еще со времен когда приезжал Дуда в Раду. Короче, Зеленский мыслит подарками. Типа, что можно дать Польше что не жалко. Вот им особый статус.
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12.07.2022 12:52 Відповісти
Чому статус поляків "виставляють" окремо від статусу громадян інших країн ЄС? Справа в тому що польське законодавство відповідає нормам ЄС. То ж приводьте наше законодавство в відповідність до цих норм, що дозволить нарешті наблизити офіційне створення союзу "Міжмор'я".
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12.07.2022 12:59 Відповісти
І що це дає? Маравєцкій пів року не буде зрівнювати нас з куйлом?
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12.07.2022 13:03 Відповісти
Моравецкий просто дурак в этом вопросе. Ему кстати в фейсбуке свои же поляки напихали.
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12.07.2022 13:04 Відповісти
Він не якийсь опівських п@здобол тіпа падалЬрістовіча, він офіційна особа.
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12.07.2022 13:14 Відповісти
А коли українських студентів почнете випускати на навчання до польських ВУЗів?
Діти мають повне право навчатись у безпечному місці.
Чи будете чекати, коли ракета прилетить в черговий, ще не зруйнований ,заклад?
Вплиньте там на г-на Резніка, людину ОПи. Бо у центрах комплектації кажуть, що "нема наказу".
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12.07.2022 13:12 Відповісти
А що це у вас за студенти такі в 30-40 років?
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12.07.2022 15:22 Відповісти
г-на Резніка
******
"г-на", - це скорочення від "гандона"?
А хто такий Резнік? Найвідоміший Рєзнік у Гуглі, - це аллопугачовський композітор Ілля Рєзнік.
То ви про кого?

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12.07.2022 16:32 Відповісти
Якщо бути послідовним, то необхідно це поширити на громадян Литви, з урахуванням тієї допомоги та підтримки, які надає нам ця країна, а також спільного історичного минулого. Так поступово ми реалізуємо, ідею великого Поляка Юзефа Пілсудського - Міжмор'я.
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12.07.2022 13:12 Відповісти
НАХІБА ?!?
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12.07.2022 13:24 Відповісти
щодо госпдіяльності- вона налагодиться після уніфікації з європою, і зашиттям карманів та миттям рук у ДПС, і зашивання ротів горе теоретикам типу гетьманчикова.
Наведу принципі існуванняя інституту судових виконавців в Царській росії. Спілка виконавців утворювалась в межах окружного суду ( це область). Для вступу в спілку нового виконавця, повинна була бути рекомендація трьох членів і сплачувався внесок в 300 рублів (зарплата була70) При нанесенні збитків внесок йшов на відшкодування, при його недостатності відшкодовували поручителі. Халява не проходила.
та яке фнкціонування закону може бути коли по дзвінку з ОПи забороняють вїзд виїзд з особистих, завжди меркантильних, хотелок а потім камердинер хвстається, то він такий "вліятельний".
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12.07.2022 13:25 Відповісти
Чикчирик вже готуєтья йти визволяти Україну від поляків.
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12.07.2022 13:32 Відповісти
Никаких очередей из поляков получать социалку у нас не будет, в Польше у них она в разы выше.
Закон надо принять, если хотим в ЕС .
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12.07.2022 13:35 Відповісти
А чим гірші, наприклад, литовці?
Ну припустимо, що абсолютно безграмотний бувший КВНщик, але Стефанчук, викладач Хмельницького національного університету, ведеться на цю нісенітницю!
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12.07.2022 14:19 Відповісти
безграмотний бувший КВНщик = безграмотний колишній КВНщик

По суті, дуже смішний коментар у вас вийшов.
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12.07.2022 16:35 Відповісти
 
 