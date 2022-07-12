ВР може через 2 тижні ухвалити законопроєкт про статус поляків в Україні, - Стефанчук
Верховна Рада зможе за 14 днів розглянути ініційований президентом законопроєкт про статус громадян Польщі в Україні.
Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Законопроєкт буде винесено на розгляд до зали парламенту відразу ж після закінчення всіх процедурних термінів, і, сподіваюся, його буде проголосовано одноголосно. Згідно з процедурою, має минути 14 днів з моменту реєстрації законопроєкту для внесення альтернативних законопроєктів та розгляду їх у комітетах. Сподіваюся, у цьому випадку навряд чи будуть альтернативні, тому що цей законопроєкт був внесений президентом України, він був визначений як невідкладний, і, отже, розглядатиметься як першочерговий", – сказав голова ВР.
Він нагадав, що після виступу президента Польщі Анджея Дуди на пленарному засіданні Верховної Ради 22 травня глава Української держави Володимир Зеленський пообіцяв внести до парламенту законопроєкт щодо особливого статусу громадян Республіки Польща на території України.
Спікер уточнив, що цей законопроєкт пропонує запровадити для громадян Польщі практично ті самі особливості правового статусу, які на сьогодні надано українцям на території Польщі.
"Зокрема, йдеться про можливість перебувати в Україні протягом 18 місяців від дати набуття чинності цим законом, і це адекватно тому, що мають українці в Польщі. По-друге, це питання працевлаштування без будь-яких дозволів і можливість провадити господарську діяльність на тих самих правових підставах, що й громадяни України. Далі – це особливості соціального захисту: це і допомога при втраті працездатності, при втраті годувальника, при безробітті, а також питання соціальних виплат після виконання вимог, передбачених законодавством, та подання декларації про майновий стан і доходи. Також це питання здобуття освіти: це означає, що громадяни Польщі матимуть такі права, як і українці, зокрема й за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, пільгового довгострокового кредиту", - пояснив Стефанчук.
Крім того, законопроєкт передбачає для громадян Польщі спрощений механізм отримання дозволу на тимчасове проживання в Україні під час подання мінімального пакета документів.
"Для наукових та науково-педагогічних працівників передбачається можливість працевлаштування на тих самих умовах, підвищення кваліфікації. Медичні працівники також зможуть отримати особливий період - до 18 місяців - для можливості перебувати та отримувати всі кваліфікаційні забезпечення на території України", - додав голова ВР.
Як повідомлялося, 11 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт (№7550), яким пропонує встановити правові та соціальні гарантії для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України.
На сайті глави Української держави зазначено, що законопроєкт передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, аналогічних встановленому в ухваленому 12 березня Польщею законі, "на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності".
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Самый интересный пункт. По сути это разрешение полякам вести у нас бизнес. Если убрать нашу бюрократию конечно.
Діти мають повне право навчатись у безпечному місці.
Чи будете чекати, коли ракета прилетить в черговий, ще не зруйнований ,заклад?
Вплиньте там на г-на Резніка, людину ОПи. Бо у центрах комплектації кажуть, що "нема наказу".
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"г-на", - це скорочення від "гандона"?
А хто такий Резнік? Найвідоміший Рєзнік у Гуглі, - це аллопугачовський композітор Ілля Рєзнік.
То ви про кого?
Наведу принципі існуванняя інституту судових виконавців в Царській росії. Спілка виконавців утворювалась в межах окружного суду ( це область). Для вступу в спілку нового виконавця, повинна була бути рекомендація трьох членів і сплачувався внесок в 300 рублів (зарплата була70) При нанесенні збитків внесок йшов на відшкодування, при його недостатності відшкодовували поручителі. Халява не проходила.
та яке фнкціонування закону може бути коли по дзвінку з ОПи забороняють вїзд виїзд з особистих, завжди меркантильних, хотелок а потім камердинер хвстається, то він такий "вліятельний".
Закон надо принять, если хотим в ЕС .
Ну припустимо, що абсолютно безграмотний бувший КВНщик, але Стефанчук, викладач Хмельницького національного університету, ведеться на цю нісенітницю!
По суті, дуже смішний коментар у вас вийшов.