Близько 7 тис. підприємств в Україні раніше співпрацювали з РФ та Білоруссю, - МВС

Наразі під посиленим контролем правоохоронців перебувають близько семи тисяч українських підприємств, які упродовж останніх років співпрацювали із партнерами з Білорусі чи РФ.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, після початку російської агресії відповідні підрозділи Нацполіції почали реалізацію операції "Актив".

Так, МВС скерувало до НАБУ рекомендації для посилення контролю за виведенням валютних коштів за кордони України, і щоб максимально зменшити можливості сплати неіснуючих дивідендів чи виплати буцімто існуючих кредитів незрозумілих контрагентам з білоруського чи російського боку.

"І така робота дає свій результат. Наразі під посиленим контролем перебувають близько семи тисяч українських підприємств, які упродовж останніх років співпрацювали з партнерами з Білорусі чи з РФ. Було упереджено виведення за кордон близько 200 мільярдів гривень", - зазначив застпуник міністра внутрішніх справ.

Також, додав Єнін, поліція прискіпливо стежить за сплатою податків, оскільки, багато хто на тлі повномасштабної війни ухиляється від сплати і податків, і певних зборів.

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