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Новини Війна
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Близько 7 тис. підприємств в Україні раніше співпрацювали з РФ та Білоруссю, - МВС

росія

Наразі під посиленим контролем правоохоронців перебувають близько семи тисяч українських підприємств, які упродовж останніх років співпрацювали із партнерами з Білорусі чи РФ.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, після початку російської агресії відповідні підрозділи Нацполіції почали реалізацію операції "Актив".

Так, МВС скерувало до НАБУ рекомендації для посилення контролю за виведенням валютних коштів за кордони України, і щоб максимально зменшити можливості сплати неіснуючих дивідендів чи виплати буцімто існуючих кредитів незрозумілих контрагентам з білоруського чи російського боку.

"І така робота дає свій результат. Наразі під посиленим контролем перебувають близько семи тисяч українських підприємств, які упродовж останніх років співпрацювали з партнерами з Білорусі чи з РФ. Було упереджено виведення за кордон близько 200 мільярдів гривень", - зазначив застпуник міністра внутрішніх справ.

Також, додав Єнін, поліція прискіпливо стежить за сплатою податків, оскільки, багато хто на тлі повномасштабної війни ухиляється від сплати і податків, і певних зборів.

Читайте: Понад 3400 підприємств, зокрема 479 промислових, припинили свою діяльність на Луганщині, - Гайдай

Автор: 

Білорусь (7925) МВС (3500) підприємство (233) росія (64969) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
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Навіть Арахамія робив бізнес, закупляючи бітум для Великого Крадівництва у кровавого Луки.
Тут вам одразу і барига на крові...
А Верещук піднялась на контрабанді в Херсоні
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12.07.2022 12:58
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Навіть Арахамія робив бізнес, закупляючи бітум для Великого Крадівництва у кровавого Луки.
Тут вам одразу і барига на крові...
А Верещук піднялась на контрабанді в Херсоні
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12.07.2022 12:58 Відповісти
Все буде продовжуватись, то влада, їм "можна". Хламідія зробить великі оченята, і що ти йому зробиш?
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12.07.2022 13:01 Відповісти
отправить его на родину шаурму нарезать в ларьке
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12.07.2022 13:15 Відповісти
А скільки ще співпрацює і буде співпрацювати. Ого-го. Пів ВР і опис співпрацює. Похєр, війна, потоп, землетрус...
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12.07.2022 12:59 Відповісти
Сватов продали! Да с потрохами!!
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12.07.2022 13:11 Відповісти
На кордоні з Бєларуссю готові зустрічати ворога? Чи знов стане несподіванкою,як у лютому?
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12.07.2022 13:12 Відповісти
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12.07.2022 13:12 Відповісти
І це після скількох днів війни фіксують і спостерігають . Таких підприємств не повинно бути і все
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12.07.2022 13:13 Відповісти
Рошен, сподіваюсь, серед них?
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12.07.2022 21:25 Відповісти
https://t.me/Hajun_BY/5018 Глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук сообщил про запуск ракет Искандером с территории РБ.

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12.07.2022 13:33 Відповісти
Странно, что в этом списке не было Липецкой фабрики. Во всех бедах всегда виноват какой-то «барыга»..
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12.07.2022 13:39 Відповісти
если просто сменить вывеску и переписать акции на номинального чел. то передприятие уже не сотрудничает с парашей? как Альфа-Банк
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12.07.2022 13:39 Відповісти
Серйозно, то чому ви нічого не зробили ? Ой, вибачте, я і забув що ви ніколи ні....уя не робите.
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12.07.2022 13:41 Відповісти
І при цьому ще ми й щось вимагали від інших країн?
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12.07.2022 13:49 Відповісти
 
 