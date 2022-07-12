Під час спецоперації на Херсонщині з полону звільнено п’ятьох українців. Один із них має серйозне поранення, - КШППВ
ГУР МО провели спецоперацію на тимчасово окупованій території Херсонщини та звільнили з полону 5 українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
"Під час проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення. У ГУР підкреслили, що наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.
Топ коментарі
+16 Paul Foxen
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+6 Анатолий К #427424
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+4 Valter Valter
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