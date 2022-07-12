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Новини Війна
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Під час спецоперації на Херсонщині з полону звільнено п’ятьох українців. Один із них має серйозне поранення, - КШППВ

полонені,обмін

ГУР МО провели спецоперацію на тимчасово окупованій території Херсонщини та звільнили з полону 5 українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Під час проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення. У ГУР підкреслили, що наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

військовополонені (913) розвідка (3856) звільнення (2668) Херсонська область (5713)


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Топ коментарі
+16
Просто чудово... але від слова *спецоперація* мене вже ковбасить кожен раз коли чую чи читаю...
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12.07.2022 13:14
+6
Заповнення медіапростору хоч чимось, щоб відволікти увагу від порки американкою Спартц малороса і агента дєрмака і його антимайданівської команди.
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12.07.2022 13:32
+4
Как бы не смешно ето звучало но я больше боюсь *мира* чем *спецоперации*
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12.07.2022 13:31
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Просто чудово... але від слова *спецоперація* мене вже ковбасить кожен раз коли чую чи читаю...
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12.07.2022 13:14 Відповісти
Как бы не смешно ето звучало но я больше боюсь *мира* чем *спецоперации*
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12.07.2022 13:31 Відповісти
Де полонені азовці і інші?
Чому не блокується логістика для кацапської армії у придністровї? Нам треба нав'язувати правила обміну
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12.07.2022 15:57 Відповісти
Обміняли на кацапів, от вам "спецоперація" , тримайте лапшу на вуха
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12.07.2022 13:21 Відповісти
Заповнення медіапростору хоч чимось, щоб відволікти увагу від порки американкою Спартц малороса і агента дєрмака і його антимайданівської команди.
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12.07.2022 13:32 Відповісти
Звичайно рогано. Спочатку скажіть, хто здав Херсон? Хто призвів до итакої ситуації, що звідти обстрілююють і не з мисливської рушниці, а ракетами Миколаїв, Миколаївську область і Одесу? Хто це зробив?
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12.07.2022 13:49 Відповісти
А що з наглядачами, які тримали їх в ув'язненні. Питання було вирішене, вони більше вже нікого не триматимуть в ув'язненні?
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12.07.2022 13:46 Відповісти
 
 