«Енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло ще для 12 тис. родин на Донеччині»

Аварійно-ремонтні бригади енергетиків за минулу добу повернули світло ще 12 тисячам домогосподарств у Торецькій, Бахмутській, Костянтинівській, Слов’янській та Авдіївській громадах Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

"Знову зі світлом 12 тисяч родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах. Левова частка відновлень – 8,4 тисячі домогосподарств – у Торецькій громаді, що разом з іншими прифронтовими громадами щоденно потерпає від важких обстрілів. 1,7 тисячі родин заживлені у Бахмутській громаді, що також постійно обстрілюється. Ще понад тисяча родин знову зі світлом у Костянтинівській громаді. Також роботи проводили у Слов’янській та Авдіївській громадах", - повідомили в компанії.

Попри складну ситуацію з бойовими діями в Донецькій області фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося повністю чи частково повернути електроживлення до 23 населених пунктів.

Наразі без світла 325 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки пов’язані з бойовими діями – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті https://energy-heroes.com.ua/ зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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