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Новини Санкції проти Росії
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5 країн ЄС заморозили понад 13 млрд євро російських активів, - ЗМІ

рф,санкції

Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє RTBF.

Він зазначив, що 13,8 мільярдів євро активів російських олігархів та інших організацій заморожені у країнах Європейського Союзу в рамках міжнародних санкцій, понад 12 мільярдів євро заморожено лише в п’яти державах-членах.

"Ми повинні продовжувати переконувати інші країни-члени робити те саме. Я сподіваюся, що найближчими тижнями ми побачимо посилення цих процесів", — підкреслив Рейндерс. Він відмовився розкрити назви п'яти країн ЄС, які заморозили найбільше активів.

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У Німеччині міністр фінансів  Крістіан Лінднер у середині червня оцінив суму, заморожену в цій країні, у 4,48 мільярда євро. У виданні зазначають, що за словами міністра фінансів Вінсента Ван Петегема, у квітні минулого року Бельгія заморозила російські активи на суму 2,7 мільярда євро.

Бельгія (409) гроші (962) олігарх (930) росія (64969) санкції (11777) Євросоюз (13341)


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А в Україні до сих пір працюють фірми кацапії і фінансують орків. Кожний день читаєш,диву даєшся.
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12.07.2022 14:14 Відповісти
Ето другоє.
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12.07.2022 14:17 Відповісти
Так а 300млрд усього кажись було, ще в перший місяць, чи вже розморозилось?
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12.07.2022 14:24 Відповісти
Вот и оплачивать жильё пострадавшим(на гос.уровне).И людям хорошо и своим,сдающим жильё нормально.Да и кацапам от облегчённого кошелька попустыть😄
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12.07.2022 14:43 Відповісти
Якщо у Путіна 5 трильйонів доларів, то де він їх ховає? Потрібно все конфіскувати та відбудовувати міста України!
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12.07.2022 14:44 Відповісти
 
 