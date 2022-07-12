5 країн ЄС заморозили понад 13 млрд євро російських активів, - ЗМІ

Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє RTBF.

Він зазначив, що 13,8 мільярдів євро активів російських олігархів та інших організацій заморожені у країнах Європейського Союзу в рамках міжнародних санкцій, понад 12 мільярдів євро заморожено лише в п’яти державах-членах.

"Ми повинні продовжувати переконувати інші країни-члени робити те саме. Я сподіваюся, що найближчими тижнями ми побачимо посилення цих процесів", — підкреслив Рейндерс. Він відмовився розкрити назви п'яти країн ЄС, які заморозили найбільше активів.

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У Німеччині міністр фінансів Крістіан Лінднер у середині червня оцінив суму, заморожену в цій країні, у 4,48 мільярда євро. У виданні зазначають, що за словами міністра фінансів Вінсента Ван Петегема, у квітні минулого року Бельгія заморозила російські активи на суму 2,7 мільярда євро.