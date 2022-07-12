Американська ATN та донори поставили Збройним Силам України рекордну кількість тепловізорів за криптовалюту
ЗСУ з початку війни отримали від компанії ATN тепловізорів на суму $13,2 млн, повідомили в офісі компанії у Майамі.
"Вперше в історії криптовалют та ринку товарів військового призначення подібна угода відбулася з оплатою криптовалютою безпосередньо на виробника. У даному випадку, оскільки американський виробник, а в Америці крипта повноцінно легалізована, стало можливим сплатити поставки безпосередньо у крипті повністю в рамках законодавства України та США" , - розповів волонтер та експерт із оборонних постачань Костянтин Тимонькін.
Унікальність контракту полягає в тому, що постачання оплачується пожертвуваннями it-підприємців, зробленими в криптовалюті, а також за рахунок благодійного внеску самої компанії ATN та приватних донорів. Розподіл коштів між учасниками угоди не розголошується.
Також до оплати долучилася громадська організація "Фундація Течія", яка є частиною міжнародного технологічного холдингу TECHIIA - вони з партнерами зібрали $4,5 млн через збір донатів у традиційній валюті.
"Я хотів би особливо наголосити, що ця рекордна поставка вкрай необхідного високотехнологічного обладнання для якої не було задіяно коштів українських чи американських платників податків. Все було оплачено підприємцями-донаторами та постачальником виробника", - повідомив Констянтин Тимонькін.
Отримувачем допомоги у вигляді високоточної зброї є безпосередньо Генштаб ЗСУ, ССО та ГУР. В компанії повідомили, що поставку завершено і обсяги поставки тепловізорів та іншого оптичного обладнання компанії ATN перевищують всі попередні поставки аналогічного обладнання від усіх постачальників разом з початку війни у 2014 році.
Компанія АТN через європейських партнерів поставила тепловізорів на 3.5 мільйона доларів для криптофонда Aid For Ukraine Міністерства цифрової трансформації.
В Міністерстві цифрової трансформації підтвердили факт поставки. У межах панельної дискусії "Crypto at War: Behind Ukraine’s Historic Crypto Fundraiser" на Міжнародній конференції криптовалют що відбулася у Сан-Франциско 12 червня, перший заступник міністра Олександр Борняков нагадав криптоспільноті, що Україна бореться не тільки за власну свободу, але й за мир у всьому світі. "Кожен посильний донейт в криптофонд Aid For Ukraine, інвестиції в українські криптостартапи, розвиток міжнародного блокчейн-бізнесу в Україні наблизять нашу перемогу та сприятимуть економічного відновленню", - сказав Олександр Борняков.
Ми дуже вдячні АТN за те, що вони в найскрутніші часи лютого та березня прийняли рішення зупинити постачання за їснуючими державними та приватними контрактами в 40 країнах світу і зосередили всі виробничи потужності на тому, щоби маскимально швидко надати необхідну продукцію Україну. На даний момент сумарно вдалося озброїти більш ніж 15000 військових, – додав Костянтин Тимонькін.
ATN Corporation (повна назва англ. American Technology Network, Corp.) — американська компанія виробник приладів нічного бачення, тепловізорів, біноклів та тактичних оптичних систем зі штаб-квартирою в місті Майамі, флоріда, США. За оцінками самої компанії доля ATN в поставках тепловізорів українській Армії починаючи з початку війни у 2014 році перевищує 70%.
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300км. Для розуміння крутості Залужний просив на 150км )) Боже, благословили Америку!
Нові РСЗВ HIMARS, які очікуються в Україні, стріляють до 300 км і мають більшу точність, - Financial Times.
Для довідки раніше передані снаряди били на 70 км.
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