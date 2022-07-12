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Новини Війна
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Американська ATN та донори поставили Збройним Силам України рекордну кількість тепловізорів за криптовалюту

тепловізор

ЗСУ з початку війни отримали від компанії ATN тепловізорів на суму $13,2 млн, повідомили в офісі компанії у Майамі.

"Вперше в історії криптовалют та ринку товарів військового призначення подібна угода відбулася з оплатою криптовалютою безпосередньо на виробника. У даному випадку, оскільки американський виробник, а в Америці крипта повноцінно легалізована, стало можливим сплатити поставки безпосередньо у крипті повністю в рамках законодавства України та США" , - розповів волонтер та експерт із оборонних постачань Костянтин Тимонькін.

Унікальність контракту полягає в тому, що постачання оплачується пожертвуваннями it-підприємців, зробленими в криптовалюті, а також за рахунок благодійного внеску самої компанії ATN та приватних донорів. Розподіл коштів між учасниками угоди не розголошується.

Також до оплати долучилася громадська організація "Фундація Течія", яка є частиною міжнародного технологічного холдингу TECHIIA - вони з партнерами зібрали $4,5 млн через збір донатів у традиційній валюті.

"Я хотів би особливо наголосити, що ця рекордна поставка вкрай необхідного високотехнологічного обладнання для якої не було задіяно коштів українських чи американських платників податків. Все було оплачено підприємцями-донаторами та постачальником виробника", - повідомив Констянтин Тимонькін.

Отримувачем допомоги у вигляді високоточної зброї є безпосередньо Генштаб ЗСУ, ССО та ГУР. В компанії повідомили, що поставку завершено і обсяги поставки тепловізорів та іншого оптичного обладнання компанії ATN перевищують всі попередні поставки аналогічного обладнання від усіх постачальників разом з початку війни у 2014 році.

Компанія АТN через європейських партнерів поставила тепловізорів на 3.5 мільйона доларів для криптофонда Aid For Ukraine Міністерства цифрової трансформації.

В Міністерстві цифрової трансформації підтвердили факт поставки. У межах панельної дискусії "Crypto at War: Behind Ukraine’s Historic Crypto Fundraiser" на Міжнародній конференції криптовалют що відбулася у Сан-Франциско 12 червня, перший заступник міністра Олександр Борняков нагадав криптоспільноті, що Україна бореться не тільки за власну свободу, але й за мир у всьому світі. "Кожен посильний донейт в криптофонд Aid For Ukraine, інвестиції в українські криптостартапи, розвиток міжнародного блокчейн-бізнесу в Україні наблизять нашу перемогу та сприятимуть економічного відновленню", - сказав Олександр Борняков.

Ми дуже вдячні АТN за те, що вони в найскрутніші часи лютого та березня прийняли рішення зупинити постачання за їснуючими державними та приватними контрактами в 40 країнах світу і зосередили всі виробничи потужності на тому, щоби маскимально швидко надати необхідну продукцію Україну. На даний момент сумарно вдалося озброїти більш ніж 15000 військових, – додав Костянтин Тимонькін.

ATN Corporation (повна назва англ. American Technology Network, Corp.) — американська компанія виробник приладів нічного бачення, тепловізорів, біноклів та тактичних оптичних систем зі штаб-квартирою в місті Майамі, флоріда, США. За оцінками самої компанії доля ATN в поставках тепловізорів українській Армії починаючи з початку війни у 2014 році перевищує 70%.

Автор: 

тепловізор (24)


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Топ коментарі
+13
А Кошовий з дружиною, поставили татуювання на сраку!
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12.07.2022 14:32
+8
Щиро дякуємо за допомогу.
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12.07.2022 14:35
+6
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300км. Для розуміння крутості Залужний просив на 150км )) Боже, благословили Америку!

Нові РСЗВ HIMARS, які очікуються в Україні, стріляють до 300 км і мають більшу точність, - Financial Times.

Для довідки раніше передані снаряди били на 70 км.

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/291267196_3199755866964008_7892783743444764171_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=MDycl2J4lPoAX-cDFog&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT8ZocR0eHC2S9JlVKKEK7Xucjs_jVVdaGdv8XbrRjDD6A&oe=62D30082
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12.07.2022 14:26
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZWrnUihDqGOX7OxggucpYT-QffiuB0ZOJPLg9aJNVBFiIMkefMHHM9ByA2a0L5Njg5FO9L7dVJVYi2hTuNPu506qyH3sQDb2RXbPbBdpiPM0O6boM3xCbldCbZmyqPZKNg1Weqi-mIt5qJhMoDmFmwfwLrjaFnQdqRXQtC_43J6Ug&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

300км. Для розуміння крутості Залужний просив на 150км )) Боже, благословили Америку!

Нові РСЗВ HIMARS, які очікуються в Україні, стріляють до 300 км і мають більшу точність, - Financial Times.

Для довідки раніше передані снаряди били на 70 км.

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/291267196_3199755866964008_7892783743444764171_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=MDycl2J4lPoAX-cDFog&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT8ZocR0eHC2S9JlVKKEK7Xucjs_jVVdaGdv8XbrRjDD6A&oe=62D30082
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12.07.2022 14:26 Відповісти
вже офіційно підтверджено?
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12.07.2022 14:29 Відповісти
знаменито
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12.07.2022 14:28 Відповісти
А Кошовий з дружиною, поставили татуювання на сраку!
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12.07.2022 14:32 Відповісти
да на очке набили , им не совсем удобно это фоткать
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12.07.2022 15:33 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
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12.07.2022 14:35 Відповісти
А какую оптику, на Киевском Арсенале делали-кукла.... .Отцовские бинокли на порядок выше белорусских(про китайские вообще молчу-и это 70годов).
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12.07.2022 14:38 Відповісти
Потрібно на всіх озброєннях - усі види бачення!
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12.07.2022 14:45 Відповісти
95 картавых себе татухи патриотичные набьют на задницах и будут со сцены показывать ! Думаете этого мало ?
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12.07.2022 16:40 Відповісти
Боже благослови Америку. Уклінно дякую.
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12.07.2022 22:36 Відповісти
 
 