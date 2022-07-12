Кількість вбитих російськими ракетами у Часовому Яру зросла до 38 осіб. Врятовано 9 людей, - ДСНС

Рятувально-пошукова операція у Часовому Яру триває. Наразі відомо вже про 38 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

"Станом на 15:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 38 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

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Від Головного управління залучено 57 чоловік та 8 одиниць техніки, два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.