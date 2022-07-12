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Новини Війна
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Удар по Часовому Яру показує жорстоку правду, що ховається за брехливою інформаційною кампанією Росії, - Міноборони Британії

дснс

Уряд Великої Британії засуджує Російську Федерацію, яка за брехнею про "гуманність" приховує цілеспрямовані вбивства мирних жителів в Україні.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер британського Міністерства оборони.

"Міністерство оборони Росії стверджує, що його сили "виключно гуманно ставляться до цивільного населення і не завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

Удар по Часовому Яру, що забрав 34+ життів безневинних людей, показує жорстоку правду, що ховається за цією кампанією брехні", - наголошують в Міноборони Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У житловому будинку в місті Часів Яр виявлено тіло загиблої дитини, - МВС

Нагадаємо, 10 липня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Часовому Яру на Донеччині

За останніми даними, у Часовому Яру загинуло 38 людей. З-під завалів вдалося врятувати дев'ять людей.

Автор: 

Велика Британія (5558) обстріл (28296) смерть (6742) Донецька область (8368)


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самая правда : хороший кацап - мертвый кацап
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12.07.2022 15:55 Відповісти
Страшна ціна, для того, щоб світ збагнув, що кацапи, то нелюдь, існування якої грунтується на заздрості, ненависті та брехні.
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12.07.2022 16:06 Відповісти
Просто вони подають такі новини навпаки.Типу«після обстрілу українськими націоналістами»і далі по тексту.
А зомбоящику вони вірять сліпо.
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12.07.2022 16:10 Відповісти
 
 