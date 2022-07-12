Удар по Часовому Яру показує жорстоку правду, що ховається за брехливою інформаційною кампанією Росії, - Міноборони Британії

Уряд Великої Британії засуджує Російську Федерацію, яка за брехнею про "гуманність" приховує цілеспрямовані вбивства мирних жителів в Україні.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер британського Міністерства оборони.

"Міністерство оборони Росії стверджує, що його сили "виключно гуманно ставляться до цивільного населення і не завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

Удар по Часовому Яру, що забрав 34+ життів безневинних людей, показує жорстоку правду, що ховається за цією кампанією брехні", - наголошують в Міноборони Британії.

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Нагадаємо, 10 липня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Часовому Яру на Донеччині.

За останніми даними, у Часовому Яру загинуло 38 людей. З-під завалів вдалося врятувати дев'ять людей.