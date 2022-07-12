На Херсонщині повідомлено про підозру двом місцевим депутатам-колаборантам, - Офіс генпрокурора

Заступником Генерального прокурора підписано повідомлення про підозру двом депутатами місцевих рад Херсонської області у колабораційній діяльності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на окупованій території Херсонської області допомагали встановлювати незаконну владу РФ. Один з них добровільно зайняв посаду "виконувача обов’язків голови" міста Генічеська, інший – начальника так званої "Рибінспекції" Генічеського району", - йдеться у повідомленні.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України триває.