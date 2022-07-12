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На Херсонщині повідомлено про підозру двом місцевим депутатам-колаборантам, - Офіс генпрокурора

нацполіція

Заступником Генерального прокурора підписано повідомлення про підозру двом депутатами місцевих рад Херсонської області у колабораційній діяльності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на окупованій території Херсонської області допомагали встановлювати незаконну владу РФ. Один з них добровільно зайняв посаду "виконувача обов’язків голови" міста Генічеська, інший – начальника так званої "Рибінспекції" Генічеського району", - йдеться у повідомленні.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України триває.

колабораціонізм (1158) Офіс Генпрокурора (3244) Херсонська область (5713)


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12.07.2022 16:05 Відповісти
Все як українському парламенті: «Покажіть, будь ласка, по фракціям».
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12.07.2022 16:09 Відповісти
...угадай партію...ЄС?
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12.07.2022 16:39 Відповісти
У нас ще якесь покарання окрім оголошення підозри є? Ці всі підозри як камінець в болото-булькнуло і затихло.
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12.07.2022 16:14 Відповісти
Ще може бути "чесний" суд, 2 роки умовно і повернення до роботи мером.
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12.07.2022 16:20 Відповісти
Тепер переведуть до центральної ради, або у кабмін
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12.07.2022 16:15 Відповісти
за одним депутатом-предателем стоят тысячи выборцiв
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12.07.2022 16:39 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/12/7357737/ Ярославський: його, попри втечу, не затримували, а відпустили :
"Підозрюваний у вбивстві під час резонансної ДТП бізнесмен-олігарх Олександр Ярославський повернувся в Україну і дав згоду прийти на допит у прокуратуру. У пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке вбило людину. Підозрюваний суспільством у вбивстві бізнесмен пообіцяв приїхати в ОГП на допит як свідок. Як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів"
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12.07.2022 18:46 Відповісти
 
 