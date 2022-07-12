Україна отримала понад 400 тіл військових у межах обмінів з Росією від початку війни

Україна отримала понад 400 тіл військовослужбовців у межах обміну з Росією, переважно - загиблих на "Азовсталі". Більшість вже опізнали.

Про це розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Люди, які розуміли, що їхні рідні могли там загинути, здавали ДНК. Якщо зараз ми будемо забирати більшість людей не з Азовсталі, то там буде більше випадків, коли є тіло, але не здали ДНК. Тому коли я веду перемовини, то є домовленість з Росією писати про те хоча би звідки тіло - це Луганський напрямок, Волноваха чи це харківський напрямок тощо. Бо дуже багато тіл без документів, ми не знаємо хто вони", - розповів він.

За його словами, тіла військових потрапляють в один з трьох моргів - у Києві, Дніпрі або Харкові, у планах - додати морг у Запоріжжі. Родичі можуть здати тест на ДНК у будь-якому місті країні, результати потрапляють у єдину базу.

Також дивіться: "Вони вчепилися у двох-трьох людей та казали, що їм потрібна інформація на Редіса, Тавра та Калину", - історія азовця Торка, який повернувся з полону. ВIДЕО