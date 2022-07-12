Поява в РФ "дошок ганьби" та "парт героя" показує, що ставка на високий патріотизм не допомагає поповнювати лави армії, - Центр стратегічних комунікацій

Ситуація з поповненням лав російської армії критична, тож Кремль намагається вигадати нові прийоми вербування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зокрема, як зазначається, у Москві випробували варіант з відправкою пропагандиста Кисельова у Чечню. "Звідти він розповів казку про те, як кадировці з натхненням штурмують військкомати - найдорожчий пропагандист навіть демонструє номери телефонів цих військкоматів, куди охочі можуть зателефонувати", - зауважили у Страткомі.

За його даними, у Росії вербують поповнення також у в'язницях і на заводах; у банках через іпотеку, вишах та школах; у прайм-тайм на телебаченні з імовірним перейменуванням "прямої лінії з Путіним" на своєрідний телемарафон.

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Та з огляду на те, що в Росії почали з’являться "дошки ганьби" і "парти героя", ставка на високі патріотичні почуття населення взагалі не зіграла, констатують у Центрі.

"Ситуація з поповненням лав "визволителів" дійсно критична. Навіть безвідмовні буряти вже починають бунтувати - до Улан-Уде повернули літак із 150 військовослужбовцями, які розірвали контракт із МО РФ через небажання воювати в Україні", - зауважили у Страткомі.

Нагадаємо, у Бурятію повертаються військовослужбовці-контрактники, які масово відмовляються воювати в Україні та написали рапорти про звільнення.