Поява в РФ "дошок ганьби" та "парт героя" показує, що ставка на високий патріотизм не допомагає поповнювати лави армії, - Центр стратегічних комунікацій
Ситуація з поповненням лав російської армії критична, тож Кремль намагається вигадати нові прийоми вербування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зокрема, як зазначається, у Москві випробували варіант з відправкою пропагандиста Кисельова у Чечню. "Звідти він розповів казку про те, як кадировці з натхненням штурмують військкомати - найдорожчий пропагандист навіть демонструє номери телефонів цих військкоматів, куди охочі можуть зателефонувати", - зауважили у Страткомі.
За його даними, у Росії вербують поповнення також у в'язницях і на заводах; у банках через іпотеку, вишах та школах; у прайм-тайм на телебаченні з імовірним перейменуванням "прямої лінії з Путіним" на своєрідний телемарафон.
Та з огляду на те, що в Росії почали з’являться "дошки ганьби" і "парти героя", ставка на високі патріотичні почуття населення взагалі не зіграла, констатують у Центрі.
"Ситуація з поповненням лав "визволителів" дійсно критична. Навіть безвідмовні буряти вже починають бунтувати - до Улан-Уде повернули літак із 150 військовослужбовцями, які розірвали контракт із МО РФ через небажання воювати в Україні", - зауважили у Страткомі.
Нагадаємо, у Бурятію повертаються військовослужбовці-контрактники, які масово відмовляються воювати в Україні та написали рапорти про звільнення.
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Крестом клянусь!
Православного бурята- буддиста в одних трусиках и шлемофоне над Байкалом распяли
как дезертира
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порноаактор Билли краща заміна курві Катьці
Но это только для тех хероев, которые успели передать через белпочту унизат на родину...
Как вам, кацапы, "унитаз героя"?
Його зробили уособленням нашої боротьби, не Україну, а лише ЗЕ.
Прикро воювати проти парашки, коли тобі під час війни нав'язують їхній шлях до диктатури.
орел похож !
а ведь мы "даже еще не начинали" (с).....
а герой в школе сидел вписядку на двух неструганых дощечках, покуривая папиросы