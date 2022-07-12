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Новини Війна
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Поява в РФ "дошок ганьби" та "парт героя" показує, що ставка на високий патріотизм не допомагає поповнювати лави армії, - Центр стратегічних комунікацій

рф,армія,мобілізація,примува

Ситуація з поповненням лав російської армії критична, тож Кремль намагається вигадати нові прийоми вербування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зокрема, як зазначається, у Москві випробували варіант з відправкою пропагандиста Кисельова у Чечню. "Звідти він розповів казку про те, як кадировці з натхненням штурмують військкомати - найдорожчий пропагандист навіть демонструє номери телефонів цих військкоматів, куди охочі можуть зателефонувати", - зауважили у Страткомі.

За його даними, у Росії вербують поповнення також у в'язницях і на заводах; у банках через іпотеку, вишах та школах; у прайм-тайм на телебаченні з імовірним перейменуванням "прямої лінії з Путіним" на своєрідний телемарафон.

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Та з огляду на те, що в Росії почали з’являться "дошки ганьби" і "парти героя", ставка на високі патріотичні почуття населення взагалі не зіграла, констатують у Центрі.

"Ситуація з поповненням лав "визволителів" дійсно критична. Навіть безвідмовні буряти вже починають бунтувати - до Улан-Уде повернули літак із 150 військовослужбовцями, які розірвали контракт із МО РФ через небажання воювати в Україні", - зауважили у Страткомі.

Нагадаємо, у Бурятію повертаються військовослужбовці-контрактники, які масово відмовляються воювати в Україні та написали рапорти про звільнення.

Автор: 

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37)


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Топ коментарі
+12
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12.07.2022 16:25
+11
Ну як можна жити у кацапськоиу лайні взагалі...Господи-дякую шо я не москаль...
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12.07.2022 16:14
+9
Только тупые орки могли придумать доски позора для мародеров.
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12.07.2022 16:13
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Только тупые орки могли придумать доски позора для мародеров.
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12.07.2022 16:13 Відповісти
Для мародерів у них - дошки пошани, а не ганьби. "Путєн разрішил!")
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12.07.2022 16:21 Відповісти
Меня в СА тоже позороли на стенгазете
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12.07.2022 16:22 Відповісти
сам видел !
Крестом клянусь!
Православного бурята- буддиста в одних трусиках и шлемофоне над Байкалом распяли

как дезертира
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12.07.2022 16:27 Відповісти
В Одессе хотят поставить памятник порноактеру вместо постамента Екатерине II

Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую порноактера Билли Херрингтона набрала 25 тыс. голосов. Об этом сообщает https://t.me/rt_russian/119593?single RT .

Петиция обращена к президенту Украины https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_zelenskii.shtml Владимиру Зеленскому . Ее автор утверждает, что русская императрица якобы навредила украинской государственности и культуре, а поставленная вместо нее фигура американца может повышать настроение и сигнализировать о поддержке Украиной ЛГБТ-сообщества.

порноаактор Билли краща заміна курві Катьці
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12.07.2022 16:41 Відповісти
Біллі, як мінімум, не шкодив Україні. Заслуговує на підтримку!
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12.07.2022 16:55 Відповісти
Да и Катьке бы он понравился. Не пришлось бы ей с жеребцом "спать".
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12.07.2022 17:13 Відповісти
Одною "дуррю" хочуть іншу замінить!
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12.07.2022 17:36 Відповісти
Можно ещё учередить "унитаз героя"!
Но это только для тех хероев, которые успели передать через белпочту унизат на родину...
Как вам, кацапы, "унитаз героя"?
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12.07.2022 16:46 Відповісти
Ну як можна жити у кацапськоиу лайні взагалі...Господи-дякую шо я не москаль...
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12.07.2022 16:14 Відповісти
Как говорится "хорошие в хороших..., плохие в плохих..."
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12.07.2022 16:21 Відповісти
А в нас патріотизм на думку політтехнологів влади заключається в любові до президента.
Його зробили уособленням нашої боротьби, не Україну, а лише ЗЕ.
Прикро воювати проти парашки, коли тобі під час війни нав'язують їхній шлях до диктатури.
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12.07.2022 16:22 Відповісти
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12.07.2022 16:24 Відповісти

орел похож !
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12.07.2022 16:29 Відповісти
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12.07.2022 16:25 Відповісти
шо, ***, ура-патриотизм сдулся, как дырявый гандон?
а ведь мы "даже еще не начинали" (с).....
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12.07.2022 16:35 Відповісти
В каждом школьном сортире должен быть унитаз героя
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12.07.2022 16:39 Відповісти
если это герой спецоперации, тогда он остался с отжатым унитазом в обнимку на поле подсолнухов "на Украине"

а герой в школе сидел вписядку на двух неструганых дощечках, покуривая папиросы
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12.07.2022 16:44 Відповісти
У них у школах немає унітазів! Серуть в дірку!
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12.07.2022 17:43 Відповісти
какой там может быть патриотизм, если они едут грабить и убивать соседей. Слово "патриотизм" применимо к защите Родины, а не к убийству женщин и детей соседей.
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12.07.2022 16:56 Відповісти
Цікаво - а як вони будуть "викручуваться", якщо у них у школі буде кілька "героїв" одночасно? Де парт наберуть? Мабуть, будуть розподілять по кабінетах (історичному, природничому і так далі)
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12.07.2022 17:45 Відповісти
Якщо вже до бурятів дійшло то точно ****@ць кацапні
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12.07.2022 20:24 Відповісти
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12.07.2022 22:00 Відповісти
 
 