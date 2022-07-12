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Новини Війна
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Рашисти намагаються використати жителів окупованого Енергодару як "живий щит" перед контрнаступом ЗСУ, - мер Орлов

енергодар

Рашисти в окупованому Енергодарі розповсюджують заяви, що ЗСУ начебто серед білого дня обстріляли житлові квартали міста.

Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі дійсно сьогодні знову чути постріли та вибухи. Лунають вони з промислової зони міста. Але ЗСУ не мають до них жодного відношення. Коли Збройні сили України підуть в контрнаступ, Енергодар обов’язково про це дізнається. І це буде відбуватися не таким чином, як малюють зараз рашисти", - йдеться в повідомленні.

Найбільш вірогідна причина таких провокацій - максимально посіяти паніку серед місцевого населення, зазначив очільник міста.

За словами Орлова, таким чином намагаються спровокувати людей до масового одночасного виїзду з міста, що у свою чергу дозволить використати скупчення великої кількості людей в районі Василівки та штучно затримувати там авто на невизначений термін.

"На превеликий жаль це спроба окупантів використати громадян України для великого "живого щита" з цивільного населення перед контрнаступом ЗСУ, щоб заблокувати просування та інтенсивність атаки наших військових", - додав мер.

Він закликав містян утриматися від пересування вулицями міста, не підходити до вікон, не підіймати незнайомі предмети чи пакунки.

Читайте: Будівлю СБУ в окупованому Енергодарі, яку тимчасово зайняли війська РФ, було атаковано з дронів. ФОТОрепортаж

Автор: 

пропаганда (2797) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+5
при освобождении территории на это не нужно обращать внимания, а то предателей много и затягивать войну они всегда готовы
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12.07.2022 16:41
+4
скоро повивозять
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12.07.2022 16:40
+3
Щодо місцевих жителів-жити захочуть,на карачках евакуюються.А не захочуть або не зможуть-нехай поглибше закопуються.Це війна.Орків треба виколупувати,навіть якщо вони в обнімку з місцевими стояти будуть.
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12.07.2022 16:55
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Знайома казала, що там вже буряти сім'ї позавозили по селах, хати вибирають з туалетом всередині скоти
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12.07.2022 16:37 Відповісти
скоро повивозять
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12.07.2022 16:40 Відповісти
нічого нового - "ми будем стаять сзади"
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12.07.2022 16:38 Відповісти
при освобождении территории на это не нужно обращать внимания, а то предателей много и затягивать войну они всегда готовы
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12.07.2022 16:41 Відповісти
Щодо місцевих жителів-жити захочуть,на карачках евакуюються.А не захочуть або не зможуть-нехай поглибше закопуються.Це війна.Орків треба виколупувати,навіть якщо вони в обнімку з місцевими стояти будуть.
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12.07.2022 16:55 Відповісти
З під Киева вибили і там їм не бути.
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12.07.2022 17:22 Відповісти
🤯🤡 «Красивыми парками и прочей «мишурой» оскверняли Мариуполь. Теперь город очистился!» - в эфире местного горе-телеканала так называемой «ДНР» об этом всерьез рассуждают пропагандисты…

🤦Может стоит так же очистить Москву или Питер?
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12.07.2022 17:23 Відповісти
Енергодар будуть просто блокувати а не вести бойові дії через АЕС . А якщо орки будуть заблоковані і в них не буде що їсти тоді дуже легко їх виженуть. А щодо того що людям треба евакуюватись- треба було виїхати ще тоді коли була можливість а не перешкоджати тепер ЗСУ. І треба розуміти що на війні немає правил і якщо люди і постраждають які не змогли або не хотіли виїхати -це війна і на що не дуже треба звертати увагу під час звільнення территорій. Адже СССР не звертав на все увагу а за будь-яку ціну звільняв всої трриторії. Ось так треба звільнити і Україну.
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12.07.2022 17:36 Відповісти
пох хамерси разберутся хто правильний хто ні
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12.07.2022 17:37 Відповісти
Россия занимается терроризмом. русские действуют, как террористы!
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12.07.2022 19:47 Відповісти
Зачем этот идиотизм? Нах им жители, если у них атом станция?
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12.07.2022 23:18 Відповісти
 
 