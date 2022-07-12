Рашисти намагаються використати жителів окупованого Енергодару як "живий щит" перед контрнаступом ЗСУ, - мер Орлов

Рашисти в окупованому Енергодарі розповсюджують заяви, що ЗСУ начебто серед білого дня обстріляли житлові квартали міста.

Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі дійсно сьогодні знову чути постріли та вибухи. Лунають вони з промислової зони міста. Але ЗСУ не мають до них жодного відношення. Коли Збройні сили України підуть в контрнаступ, Енергодар обов’язково про це дізнається. І це буде відбуватися не таким чином, як малюють зараз рашисти", - йдеться в повідомленні.

Найбільш вірогідна причина таких провокацій - максимально посіяти паніку серед місцевого населення, зазначив очільник міста.

За словами Орлова, таким чином намагаються спровокувати людей до масового одночасного виїзду з міста, що у свою чергу дозволить використати скупчення великої кількості людей в районі Василівки та штучно затримувати там авто на невизначений термін.

"На превеликий жаль це спроба окупантів використати громадян України для великого "живого щита" з цивільного населення перед контрнаступом ЗСУ, щоб заблокувати просування та інтенсивність атаки наших військових", - додав мер.

Він закликав містян утриматися від пересування вулицями міста, не підходити до вікон, не підіймати незнайомі предмети чи пакунки.

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