Десятеро росіян звернулися за візами на в'їзд до України, - речник МЗС Ніколенко

Станом на 11 липня десятеро росіян звернулися за візами на в'їзд до України. З них шестеро подалися на короткострокові візи. Усі вони подавали документи за межами Росії.

У коментарі Суспільному речник МЗС Олег Ніколенко розповів, що за перший тиждень функціонування візового режиму консули не отримали жодного звернення щодо подання документів на візу від громадян РФ, передає Цензор.НЕТ.

"За другий тиждень з’явилося десять візових анкет. Станом на 11 липня 10 громадян Росії звернулися за українськими візами, надавши відповідні документи. Ми говоримо про 6 короткострокових віз. Це люди, які мають бажання відвідати Україну з приватною метою, а також чотири довгострокові візи - на возз’єднання з родиною", - повідомив Ніколенко.

За словами дипломата, усі росіяни подавалися через українські дипустанови за кордоном, оскільки в Росії поки що податися не можна на, бо відповідні центри ще не запрацювали. Ніколенко зазанчив, що люди подавалися в 4 країнах: Німеччині, Польщі, Киргизстані та Угорщині.

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Дипломат розповів, що розглядати документи і виносити рішення щодо надання віз відбуватиметься довше 10 днів, але скільки точно займе цей процес наразі неясно.

"Якщо брати стандартну візову процедуру, це 10 днів. Але враховуючи те, що шукачами візи є громадяни держави-агресора, тут буде здійснюватися більш щільна перевірка, тому термін розгляду візи буде довшим, ніж 10 днів. Ми розуміємо, що рішення про візовий режим покликане гарантувати нашу національну безпеку, тому до аплікантів буде застосовано посилену перевірку, щоби в розгляді інформації, яку подають громадяни Росії, могли б взяти участь і інші компетентні органи України, аби точно перевірити, що людина не становить загрози нашій безпеці", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, 11 лютого 2022 року на сайті петицій з'явилась пропозиція щодо запровадження візового режиму з РФ. На початку травня вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду президентом.

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію і підтримав запровадження візового режиму для росіян.

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17 червня Кабмін ухвалив рішення запровадити візовий режим для громадян РФ. Він почав діяти з 1 липня.