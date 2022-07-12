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Десятеро росіян звернулися за візами на в'їзд до України, - речник МЗС Ніколенко

віза

Станом на 11 липня десятеро росіян звернулися за візами на в'їзд до України. З них шестеро подалися на короткострокові візи. Усі вони подавали документи за межами Росії.

У коментарі Суспільному речник МЗС Олег Ніколенко розповів, що за перший тиждень функціонування візового режиму консули не отримали жодного звернення щодо подання документів на візу від громадян РФ, передає Цензор.НЕТ.

"За другий тиждень з’явилося десять візових анкет. Станом на 11 липня 10 громадян Росії звернулися за українськими візами, надавши відповідні документи. Ми говоримо про 6 короткострокових віз. Це люди, які мають бажання відвідати Україну з приватною метою, а також чотири довгострокові візи - на возз’єднання з родиною", - повідомив Ніколенко.

За словами дипломата, усі росіяни подавалися через українські дипустанови за кордоном, оскільки в Росії поки що податися не можна на, бо відповідні центри ще не запрацювали. Ніколенко зазанчив, що люди подавалися в 4 країнах: Німеччині, Польщі, Киргизстані та Угорщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не заборонила в’їзд громадян РФ, - в Центрі протидії дезінформації спростували черговий фейк

Дипломат розповів, що розглядати документи і виносити рішення щодо надання віз відбуватиметься довше 10 днів, але скільки точно займе цей процес наразі неясно.

"Якщо брати стандартну візову процедуру, це 10 днів. Але враховуючи те, що шукачами візи є громадяни держави-агресора, тут буде здійснюватися більш щільна перевірка, тому термін розгляду візи буде довшим, ніж 10 днів. Ми розуміємо, що рішення про візовий режим покликане гарантувати нашу національну безпеку, тому до аплікантів буде застосовано посилену перевірку, щоби в розгляді інформації, яку подають громадяни Росії, могли б взяти участь і інші компетентні органи України, аби точно перевірити, що людина не становить загрози нашій безпеці", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, 11 лютого 2022 року на сайті петицій з'явилась пропозиція щодо запровадження візового режиму з РФ. На початку травня вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду президентом.

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію і підтримав запровадження візового режиму для росіян.

Також читайте: Візи для в’їзду до України росіяни отримуватимуть через третю країну, - Немчінов

17 червня Кабмін ухвалив рішення запровадити візовий режим для громадян РФ. Він почав діяти з 1 липня.

Автор: 

росія (64984) візовий режим (361) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+19
Из этих 10 ни один не отвечает критерию "хороший русский". Визы им нельзя давать.
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12.07.2022 16:54
+18
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12.07.2022 17:14
+16
за рускім кораблем...
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12.07.2022 16:46
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12.07.2022 16:43 Відповісти
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12.07.2022 17:14 Відповісти
2 4 6 8
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12.07.2022 17:58 Відповісти
Найн. Вообще нет. Даже в качестве гумуса. Такшта, правильный ответ - 0.
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12.07.2022 18:14 Відповісти
Ким і на якій підставі була відмінена заборона в'їзду кацапських кнурів від 16 до 60 років?
З Білорусі диверсанти вїзжають досі
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12.07.2022 19:57 Відповісти
В селе Крылово в Пермском крае прошли соревнования по метанию высохших навозных лепешек.

В турнире «Веселый коровяк» приняло участие около двухсот человек. Победитель запустил лепешку на 48,5 метров.
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12.07.2022 16:43 Відповісти
А когда стартует конкурс по лепке бюста вождя?
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12.07.2022 16:45 Відповісти
не знаю..))
---
Технологией приготовления навозных дисков с журналистами поделилась организатор соревнований, глава местного Дома культуры Ирина Чугаева. «Правильную лепешку делает сама корова. Мы их только собираем ранней весной. Когда снег тает, собирают лепешки - какая по сердцу… Мы их высушиваем дополнительно на солнышке - и все», - объяснила Чугаева.
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12.07.2022 16:46 Відповісти
Пи...дец. Очень высокой культуры нация...
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12.07.2022 17:11 Відповісти
Уже слепили...
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12.07.2022 17:20 Відповісти
никого не пускать
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12.07.2022 16:45 Відповісти
Розмірковуєте як ота бидловата... Без урахування політики та здорового глузду. Деякі росіяни, типу Невзорова, корисні для України на будь-яких рівнях більше, ніж половина діячів, не кажучи вже про деяких недалеких громадян.
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12.07.2022 17:09 Відповісти
корисними зайвохромосомні руzzкіє можуть бути в єдиному випадку: як добрива.
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12.07.2022 17:18 Відповісти
І чим той нєвзоров корисний для України? Тим що "путєна нє любіт"?
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12.07.2022 17:36 Відповісти
так а чим жиж користний для нашого суспільства "не такий кацап" нівзорав, може тим що підтримував ризський амон коли вони вбивали беззбройнийх протестувальників біля телевежі у 1990 році
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12.07.2022 19:34 Відповісти
курва незворов много був корисний власному народу? Він зрадив свій народ, і його народ зовсім з катушок злетів, як там? "разнарядка пришла, нравится не нравится надо отрабативать", і начхати йому на совість і мораль, цей україноненавісник, яким би він не казався комусь розумним, обрав сторону зла. Крисним-то він може бути тільки чорту.
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12.07.2022 22:21 Відповісти
Вам біндєрафцам фсьо би нєпускать. А єслі "до мами"? Мама ждьот, панімаіш лі, синочку! А в цей час інший "синачка" інших мам із синочками і донечками ракетами "ху@ріт". Це ж нічьо, це ж "другой ху@ріт". І "другИх". А цього можна "пустіть".
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12.07.2022 17:14 Відповісти
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12.07.2022 17:16 Відповісти
проверят и получат визы.
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12.07.2022 16:46 Відповісти
за рускім кораблем...
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12.07.2022 16:46 Відповісти
Сразу на#уй!
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12.07.2022 16:48 Відповісти
ну най їдуть а ми їх тут вбємо. законом дозволено. вбивати кацапів, це не траву палити
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12.07.2022 16:49 Відповісти
Нафуя?
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12.07.2022 16:50 Відповісти
этнографическая экспедиция. будут искать пазлы от руцкоязычных мальчиков, трусики там разные, концы танкистов,..
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12.07.2022 17:10 Відповісти
відмовити.....
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12.07.2022 16:51 Відповісти
Гоните в шею. Отбросы человечества нам тут не нужны.
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12.07.2022 16:51 Відповісти
Хм, родственники с ПаРаши плачут, что сейчас даже с визами попасть в Украину нереально - надо ехать через третьи страны и путешествие будет стоить 70 тыс. ржублей.
(Тут должен быть енот, хлопающий лапками в ладоши).
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12.07.2022 16:51 Відповісти
А на хуана "родствєнікам" в Україну? Побачитися востаннє, поки "родствєніков на Украінє" не перетворили "в ядєрний пєпєл"?
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12.07.2022 17:20 Відповісти
а чому за ціну не каже ніхто скільки коштуе віза для кацапів чи безкоштовно ?для нас коли був шенген платили по 35 евро наприклад в сша коштувала 100 долларов щоб отримати
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12.07.2022 16:54 Відповісти
Ви шо, як можна брати гроші з братнього народу? Зєля їм ще доплатить.
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12.07.2022 17:29 Відповісти
65 "омєріканскіх рублєй".
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12.07.2022 17:47 Відповісти
Из этих 10 ни один не отвечает критерию "хороший русский". Визы им нельзя давать.
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12.07.2022 16:54 Відповісти
"это все сироты. внебрачные дети стэфанчука из поволжья. едут воссоединятся с папой." )
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12.07.2022 16:55 Відповісти
"Ему хотелось добавить, что у него жена, дети, Серна, дети от Серны и еще от одной женщины, которая живет в Ростове-на-Дону..."
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12.07.2022 17:54 Відповісти
На )(уй на парашу.
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12.07.2022 16:55 Відповісти
...кацапи, ну ви зрозуміли...
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12.07.2022 16:57 Відповісти
Головна мета щоб ці візи були надто дорогими щоб за рахунок рашистів відбудовувати країну.
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12.07.2022 16:59 Відповісти
навіщо так ускладнювати? це по-іншому робиться.
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12.07.2022 22:24 Відповісти
Треба відкрити візовий центр для росіян на північному колі десь на Алясці.Для того щоб отримати українську візу потрібно отримати візу США і летіти на Аляскау.
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12.07.2022 17:01 Відповісти
при хорошей судебной системе и работе сбу, населению не нужно было бы переживать. просто недоверие ко всей системе функцию берет на себя население.
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12.07.2022 17:02 Відповісти
десят негритят уже было. пришло время "десяти парашят" )) считалка выйдет взрывная ))
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12.07.2022 17:04 Відповісти
А сколько стОит украинская виза для расеян? Почему бы ей не быть самой дорогой визой в мире? Хотят в Украину -- пусть платят.
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12.07.2022 17:13 Відповісти
65$. А треба щоб була хоча б 650$. А краще 6500$. Вони ж "самиє баґатиє в мірє".
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12.07.2022 18:09 Відповісти
Шпионы и диверсанты пройдут при любой проверке. Нужно вообще запретить вьезд парашенцам на несколько лет. Если они не признают нас как независимую страну нечего к нам и ехать.
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12.07.2022 17:20 Відповісти
Для "шпіонів" і "диверсантів" Луб"янка "зварганить" паспорт будь-якої країни - навіть дружньої нам
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12.07.2022 19:25 Відповісти
Якщо приїдуть і потраплять під расіянську ракету - то я не проти.
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12.07.2022 17:22 Відповісти
запретить нужно впускать в Украину тех кто уже взял второй паспорт рефии. Это недограждане Украины. Их мужья и сыновья с 2014 года убивают украинцев.
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12.07.2022 17:23 Відповісти
Надо им предоставить льготу.
Например каждому двухсотому визу выдавать автоматически.
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12.07.2022 17:31 Відповісти
«У нас такой обычай: где едят, там и мерзят, у кого живут, того и ругают.» М. Салтыков-Щедрин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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12.07.2022 17:41 Відповісти
Та які візи, якщо з Білорусами у нас безвіз, росіянам простіше буде получити паспорт Білорусії і їхати робити диверсії на території України. Зробіть візовий режим з Білорусами, дибіли...
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12.07.2022 17:44 Відповісти
оглянитесь вокруг, и найдете тех кому делать диверсии как два пальца. И не нужно визы брать. Вы сами себя боитесь.
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12.07.2022 17:50 Відповісти
Відмовити...
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12.07.2022 17:47 Відповісти
Ч а р н о т а : Ну так знай, Роман, что проживешь ты ровно столько, сколько потребуется тебя с парохода снять и довести до ближайшей стенки! Да и то под строжайшим караулом, чтоб тебя не разорвали по дороге! Ты, брат, большую память о себе оставил. (с) "Бег"
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12.07.2022 18:32 Відповісти
в визах отказать!!
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12.07.2022 19:08 Відповісти
Візною візою може стать скальп іншого москаля.
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12.07.2022 19:58 Відповісти
cкожі поляніца...клубніка..-не вьедешь отказ..и печать салом..по всем ксивам и сусалам
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12.07.2022 20:14 Відповісти
ну а що ж ви хотіли? електорат русофілів сильно проряділі русскіє, якщо терміново в країну не понабрати харошіх русскіх які просто обожнюють совок, безправіє, стукачество, черги, ніщету, плазувати перед керівництвом ну й це все....то так і вибори продути можна.
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12.07.2022 22:26 Відповісти
Дурная дискуссия в комментах! Пусть визовый работает, и пусть едут, даже мало. Это международная практика. Лучше срочно обнародовать сколько на сегодня в РФ от нас въезжают именно через третьи страны! Думаю цифры иные.
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13.07.2022 08:03 Відповісти
 
 