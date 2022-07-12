Міноборони Іспанії дозволило передати Україні танки Leopard і БТР М113, - Infodefensa

Іспанія готова до переговорів щодо передачі Україні до 10 танків Leopard 2A4 та 20 бронетранспортерів М113.

Про це джерела повідомили виданню Infodefensa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, Міністерство оборони Іспанії дало зелене світло на передачу Україні танків і БТР. Наразі країна вивчає оптимальні шляхи для передачі озброєння як такої, оскільки отримала численні звернення від української влади про допомогу у боротьбі з російською агресією.

Після того, як Leopard 2A4 і M113 стануть власністю України, український уряд має профінансувати їх оновлення та модернізацію на території Іспанії за кошти Європейського фонду миру Європейського союзу. Для цього потрібно буде укласти контракт з іспанськими компаніями. Останнім етапом стане переміщення танків на територію України. Ця процедура попередньо може тривати до кінця цього року.

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