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Міноборони Іспанії дозволило передати Україні танки Leopard і БТР М113, - Infodefensa

leopard,2a4

Іспанія готова до переговорів щодо передачі Україні до 10 танків Leopard 2A4 та 20 бронетранспортерів М113.

Про це джерела повідомили виданню Infodefensa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, Міністерство оборони Іспанії дало зелене світло на передачу Україні танків і БТР. Наразі країна вивчає оптимальні шляхи для передачі озброєння як такої, оскільки отримала численні звернення від української влади про допомогу у боротьбі з російською агресією.

Після того, як Leopard 2A4 і M113 стануть власністю України, український уряд має профінансувати їх оновлення та модернізацію на території Іспанії за кошти Європейського фонду миру Європейського союзу. Для цього потрібно буде укласти контракт з іспанськими компаніями. Останнім етапом стане переміщення танків на територію України. Ця процедура попередньо може тривати до кінця цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, - Данілов

Автор: 

Іспанія (900) зброя (7442) танк (2059) БТР (279)


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Топ коментарі
+31
Іспанцям-респект. Тільки б німці по Леопардам не насрали...
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12.07.2022 17:10
+18
І тут такий шольц в тройному тулупі: НІЗЯ, бюо Швейцарія заборонила, бо вони нейтральні...
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12.07.2022 17:09
+17
В хозяйстве всё пригодиться.
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12.07.2022 17:16
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а они нужны будут в конце года?
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12.07.2022 17:09 Відповісти
В хозяйстве всё пригодиться.
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12.07.2022 17:16 Відповісти
Якщо кацапи вже знімають танки 50х - 60х років це значить, що техніка скінчилась, нової взяти ніде, то як вони роками воювати будуть?
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12.07.2022 17:46 Відповісти
Куплять у китайців, хіба проблема? Тим більще що китайський впк побудований на радянській основі. Не треба буде навіть перенавчатися.
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12.07.2022 17:58 Відповісти
Егеж, зараз. 1. Китайцям не потрібні санкції. 2. Навіщо давати зброю, без допомоги Сибір швидше стане новою провінцією Китаю.
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13.07.2022 02:52 Відповісти
Да техники там как говна. Пусть и хлама большинство, но нам и 1 из 10 хватит для проблем. Они же не с армией воюют, а людей уничтожают. Свинособаки ученые военному делу заканчиваются, вот что главное.
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12.07.2022 18:13 Відповісти
Це значить, що нового їм вже шкода. Усі на їхньому місці так зробили б. Там складів з технікою й оброєнням - на роки війни. Совок того гівна наклепав стільки, що вистачило б усю планету завоювати.
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12.07.2022 18:40 Відповісти
Питаєш як вони воювати будуть ? (( отак і воюватимуть , бо того дрантя у них дохера набереться , проблема не у кацапах а у тому чим воюватимуть ЗСУ ? Чи ти думаєш що наші танки стоять солідолом змащені і пергаментним папером закутані ?
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12.07.2022 22:18 Відповісти
Не слухайте Арестовича про те , що воєнна техніка на кацапіі закінчується !
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12.07.2022 22:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=69uv16RsHPQ https://www.youtube.com/watch?v=69uv16RsHPQ

Признание Стрелкова
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12.07.2022 19:09 Відповісти
Нам не знать когда эта партия танков поступит. Это закрытая тема для сми. Возможно танки придут через пару месяцев. Возможно через пару недель. Так что новость очень приятная..
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12.07.2022 18:19 Відповісти
Ну да, закрытая тема!) Подляк с абдристовичем в две глотки прокричат, только танки в Испании на эшелон погрузят, а ермак уже на прямой связи с москвой!
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12.07.2022 18:29 Відповісти
Ще бульбофюрер свої запаси віддасть, подарує, підтримає братню парашу в складні часи. Тобто поцілує в ср@ку за гроші
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12.07.2022 20:21 Відповісти
Нужны. Война надолго. Потери каждый день. И все Твердые будут нужны. И еще придется искать варианты.
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12.07.2022 21:00 Відповісти
І тут такий шольц в тройному тулупі: НІЗЯ, бюо Швейцарія заборонила, бо вони нейтральні...
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12.07.2022 17:09 Відповісти
швещария запретила свои танки постовлять которые находятся на територии германии
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12.07.2022 17:10 Відповісти
Как раз танки Швейцария не запретила, потому что они были немецкого производства, а вот боеприпасы к зениткам таки да.
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12.07.2022 17:23 Відповісти
Е-е-е-е... а, вибачте, яку марку танків випускає Швейцарія?
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12.07.2022 19:01 Відповісти
Pz61 , Pz68
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12.07.2022 20:04 Відповісти
"Выпуск осуществлялся четырьмя постепенно модернизировавшимися сериями и в итоге составил 400 машин".
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12.07.2022 21:03 Відповісти
Не танки, а БМП Пиранья. Не на территории Германии, а Дании.
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12.07.2022 21:01 Відповісти
Іспанцям-респект. Тільки б німці по Леопардам не насрали...
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12.07.2022 17:10 Відповісти
Якщо в кінці року - то німці поки мовчатимуть. А там будуть діяти по обставинах які будуть на фронті.
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12.07.2022 17:15 Відповісти
І ще одне...Танків би хоч 40, а бмп хоч 60..
Мінімум. Маю надію, малу насправді, що заявлене, це деза для рузьге швайне, а дадуть більше...
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12.07.2022 18:12 Відповісти
Тут головне почати!

Джавелінів нам спочатку, дай Бог пам'яті, здається теж 100 штук всього дали!

Так і з літаками буде - спочатку дадуть штук 8-10, а там вже легше піде!
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12.07.2022 19:03 Відповісти
То конкистадоры мстят за поведение рашка-туристов на курортах Испании.
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12.07.2022 18:13 Відповісти
До конца года, так как их еще надо модернизировать на промышленном предприятии...
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12.07.2022 17:12 Відповісти
Так у іспанців модель танків не нова Зокрема - я не бачив на цих танках активної броні, наприклад А це суттєво послаблює бронезахист Так що все цілком розумне: беруть базову модель роблять новий "обвіс" за гроші Євросоюзу і ми отримуємо роту модернізованих Леопардів
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12.07.2022 17:23 Відповісти
зачем вообще этим танкам активная броня если их родная отличная. Цепляют активную на совковые легкие танки а эти не пробить
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12.07.2022 17:26 Відповісти
В Леопардах активної броні немає в принципі. Як і в Абрамсах. Там інша концепція. Типу кацапам допомагає їх активна броня.
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12.07.2022 17:32 Відповісти
Проти РПГ допомогає.
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12.07.2022 20:54 Відповісти
Ну - Леопард 2 в модифікації А4 - не такий вже і старий!

І він точно буде ліпший за характеристиками ніж Т72Б3!
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12.07.2022 19:06 Відповісти
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12.07.2022 17:14 Відповісти
коли буде хоч 1 HIMARS з 300 км ракетою, повір мені, ми таке побачимо приємне... навіть 1))
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12.07.2022 17:17 Відповісти
есть уже 300 км

https://www.youtube.com/watch?v=YIo9WoLLmzg&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 В Крыму переполох: рашисты деморализованы точными ударами ВСУ
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12.07.2022 17:22 Відповісти
"есть уже 300 км" - не факт, предположения блогера, в Луганске могла быть и диверсия
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12.07.2022 17:43 Відповісти
Думаю, що це все ж таки була "Точка У" з останніх запасів!

Хоча я не наполягаю на цьому.
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12.07.2022 19:19 Відповісти
S etimi Himarsami mozno streliat i Prsm raketami kotoryje mozet bit i 500 kilometrov i daze 1200km strelnut.Himarsi tak jest ,nuzni raketi.Jest iz tex sto dajut M31 modifikacija na 135km,u vas oni do 85 kilometrov
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12.07.2022 17:30 Відповісти
Ішпанія і трохи заробить 😁
Танки хоч і старі але кращі ніж кацапські Т 62 і Т 72.
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12.07.2022 17:16 Відповісти
Іспанія якраз нічого не заробить (крім морального авторитету) Танки юридично передають Україні, а фактично - направляють на модернізацію за кошти Євросоюзу І лише після модернізації ми їх отримаємо реально
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12.07.2022 17:26 Відповісти
Написано, модернизация на испанских предприятиях.бесплатно их модернизировать они не будут,значит заработают. не вижу в этом ничего плохого,испанцы зарабатывают,мы получаем танки, Евросоюз за это платит.все по честному
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12.07.2022 18:41 Відповісти
Да как бы лучше и аналоговнетных Т-90
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12.07.2022 18:38 Відповісти
а Шольц знает ?
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12.07.2022 17:21 Відповісти
Це та Іспанія що травила Зозулю за допомогу українській армії?
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12.07.2022 17:24 Відповісти
Там не вся Испания, а фаны двух или трех клубов с левыми политическими взглядами...
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12.07.2022 17:29 Відповісти
От прямо вся Іспанія і травила а не лівацькі фанати окремого клубу.
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12.07.2022 17:30 Відповісти
Не став між народом Іспанії і деякими придурками що розмовляють іспанською мовою знак рівності Іспанці кацапів "шпиняють" на вулицях зараз як тільки можуть Одна відмова обслуговувать в закладахгромадського харчування чого варта! Вони йдуть звідти як "обпльовані" Син сусіда приїжджав три роки тому казав: "Кацапи почали на одяг і сумки чіплять жовтоблакитні стрічки - щоб проблем не виникало!"
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12.07.2022 17:31 Відповісти
тащите сюда все, что есть!
Чехия передала нам МИ-24 в количестве N штук.....
https://www.youtube.com/watch?v=QRQpb-qL3Fk https://www.youtube.com/watch?v=QRQpb-qL3Fk
кстати, есть надежда.... (Швец вроде говорил) в Штатах начали расконсервировать Абрамсы, но для кого, когда и сколько, пока не известно.....
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12.07.2022 17:25 Відповісти
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12.07.2022 17:27 Відповісти
Срана німчура все одно заборонить.
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12.07.2022 17:28 Відповісти
торопыги потомственные с фрицами вкупе...
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12.07.2022 17:29 Відповісти
Нам нужны Абрамсы причем сотнями, как Польша сейчас заказывает для себя. Леопарды это наступательная техника, но при всем уважении к ЗСУ наступлением пока и не пахнет. Нам нужны тяжелые танки для обороны и сдерживания, . Говорили что абрамсы по ленд-лизу будут поставлять но пока даже не обучают экипажи
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12.07.2022 17:35 Відповісти
Pust nemci dast novyje leopardi 2A7 te jest lucyje v mire,vot oni tak prigodilis,a vot Leopard2a4 oni uze otstajut ot vremeni, nuzno vremia ix podgotovit kak polozeno
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12.07.2022 17:35 Відповісти
Міноборони Іспанії дозволило передати Україні танки Leopard і БТР М113.
Німеччина приєднуються до чату: кхм-кхм
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12.07.2022 17:40 Відповісти
кто б мог подумать что Испания ...А Лео это пусть картон но он быстрый и точный ..
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12.07.2022 17:49 Відповісти
Смеёшься? Почитай за ТТХ Лео-2А4 и будешь удивлен
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12.07.2022 18:39 Відповісти
Вы что издеваетесь переговоры о возможности передачи 10 танков на 2000 км фронт
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12.07.2022 17:50 Відповісти
А на этом фронте кроме леопардов никаких других танков нет?
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12.07.2022 18:44 Відповісти
ТР на"Лео"стоит целого ТБ на т-62..У него стабилизация пушки супер,ставь кухоль пива на срез ствола и на v-35км/ч ни капли не прольешь..Вообще-то, имея танковый завод и кучу бт-ремонтных заводов , выпрашивать для ВСУ по всей Европе танки,..несолидно как-то...
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12.07.2022 20:22 Відповісти
Линия обороны
О Нептунах и не только (Часть 2)
И раз на то пошло дело, то будет опубликован и черный список тех лиц, которые убили почти три года времени, остановив все указанные выше программы. Этот список обязательно должен дойти в суд по делу о диверсии. Родина должна звать как своих героев, так и негодяев, которые должны ответить за тот вред и те смерти, которые стали следствием их деятельности.
Да, это был именно израильский вариант укрепления обороноспособности страны. Когда Израиль оказался во враждебном окружении и с полным пониманием того, что широкомасштабная война может начаться в любой момент и никакой внешней помощи не будет вообще или не будет ее долго, он встал перед выбором: либо погибнуть, либо как-то спастись. И он решил, что надо выжить всеми правдами и неправдами.

Через свои диаспоры, Израиль стал добывать оружие во всех концах света, не гнушаясь ни контрабандой, ни подкупом, ни открытым грабежом. Тащили оружие, боеприпасы, комплектующие и так далее, но в то же время, на базе имеющихся образцов оружия стали запускать собственное производство нужного железа. При этом, что-то допиливали, что-то докручивали, что-то переосмысливали и в итоге получали собственное оружие, не уступающее исходному по боевым качествам, но приспособленное к возможностям собственной промышленности, чтобы производить его много и пополнять свои запасы до дня «Д», неизбежность которого была понятна всем.

И вот до 2019 года Украина делала примерно то же самое. Да, хотелось бы запилить электромагнитные пушки, бластеры и прочие высокотехнологичные штучки, но надо было разработать то, что могло бы перекрыть бреши в наших системах вооружений и что мы могли выпускать сами, без чьих-то лицензий и разрешений. А главное - делать быстро и массово. Именно поэтому все указанные выше системы оказались допиленными образцами вооружений, которые наша промышленность в принципе могла производить.

А теперь просто представим, что было бы, если бы мы не получили Джавелины, Нлавы Хаймарсы, Томагавки, Цезари, Три сокири и прочие вооружения. Что бы получили наши войска для обороны? А ведь к 2019 году до серии уже были доведены системы, которые могли бы решить массу вопросов и в противокорабельной и в противовоздушной борьбе. Слава богу, что Стугны пошли в серию и их не успели зарубить или на них ДБР не наложила арест. Кстати, первая буква «Д» в названии этого странного органа, по праву может быть начальной буквой слова «диверсия». Ее деятельность это сплошная длящаяся диверсия, но это - другая история.

А ведь за три года, начиная с 19-го, ВСУ могли бы получить огромную партию собственного оружия, если бы средства не в асфальт закапывались, а были пущены на оборону и на производство необходимых вооружений. За три года мы бы имели столько Нептунов, что вражеские корыта не смогли бы даже сунуться к нашим берегам. То же самое и с ПВО. Но в данном случае нас интересует Нептун, поскольку с картинки его полета мы и начали эту историю.

Ведь все же слышали оправдания того, почему была зарублена эта программа? Обделенные умом типы, брызгая слюной рассказывали о том, что это - хлам и совершенно ненужное оружие. А теперь оказывается, что Нептуны забодали крейсер Москва, отправили на дно хитрый спасательный буксир и они же разнесли вышки Бойко. Заметим, каждая из этих целей не просто была защищена системой ПВО, но была ее центром.

Плюс к тому, все места поражения целей, прикрывались наземными системами ПВО из Крыма и острова Змеиный. Тем не менее, Нептуны отработали на пятерочку и сейчас мы можем с полной уверенностью говорить о том, что программа перевооружения ВСУ, начатая в 2015-м и проходившая до 2019 года, была не просто правильной, а единственно правильной. Конечно, спасибо нашим партнерам, которые подставили нам свое плечо, но по факту, мы оказались без нужного оружия в момент вторжения и это при том, что могли и обязаны были его иметь. Вместо того, чтобы по максимуму перекрыть возможности нападения на нас, мы стали проводить разоружение, отвод войск, закрытие военных программ и наводнили военное ведомство ублюдками, которые явно работали на врага.

Таким образом, мы оказались в роли просителей, стоящих перед партнерами с протянутой рукой и сейчас у кого-то еще хватает наглости рассказывать о том, что зато просим красиво и руку тянем технично и правильно. Ну а Нептуны полностью себя оправдали и если бы то, что они уже сделали, было бы все, в этой войне, то и этого было бы достаточно для того, чтобы поставить им высший балл. Пройдет время и все расставит на свои места и оценку получат все и те, кто двигал эту тему, и кто ее тормозил. Каждый получит по заслугам.
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12.07.2022 17:50 Відповісти
Бигуса, первым повесить, а остальные пусть тянут спички
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12.07.2022 18:12 Відповісти
Це прорив якщо правда.
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12.07.2022 17:51 Відповісти
Іспано-бандерівці 🇪🇦🇺🇦🤟
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12.07.2022 17:53 Відповісти
шо? опять?
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12.07.2022 17:53 Відповісти
Goldberg



Сорос отравил воду и множество россиян в отчаянии выбрасываются на берег и погибают


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12.07.2022 18:06 Відповісти
Самий найкращий полігон для випробування - це якраз В УМОВАХ РЕАЛЬНОЇ ВІЙНИ...
Тому поведінка деяких фірм та країн-виробників зброї взагалі незрозуміла....

Вони навпаки...повинні якомога більше насичувати ЗСУ усіма своїми НОВИНКАМИ і вивчати як ця зброя себе поводить в умовах справжньої війни, де потрібно доопрацювати і вдосконалити цю зброю....
Ви подивіться яку рекламу ця війна вже зробила для Javelin,британським Нлавам, турецьким Байрактараи, а тепер і ХАММЕРСАМ...як одразу зріс попит на ринку зброї на ці види озброєння? Як саудити, індуси почали масово відмовлятися від російського барахла і стали в чергу за цими натівськими зразками?

А в світлі протистояння КИТАЙ-ЗАХІД, цей досвід україно-російської війни стає для Заходу майже безцінним.... Оскільки КИТАЙСЬКА ЗБРОЯ - це або ПРЯМА КАЛЬКА З РАДЯНСЬКОЇ/РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЇ, АБО РОСІЙСЬКИЙ ЕКСПОРТ....
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12.07.2022 18:08 Відповісти
Новинки- секретные технологии- возможность захвата врагом.нахера оно им надо?
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12.07.2022 19:01 Відповісти
Зараз знайдеться, хто скаже - не можна, то там наш секретний болт стоїть...
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12.07.2022 18:42 Відповісти
пишуть на https://defence-ua.com/army_and_war/ispanija_vidkrita_do_peremovin_pro_postavku_ukrajini_leopard_2_ale_natomist_hoche_groshej_vid_jes-8132.html Defence Express

"З іншої сторони, у питаннях військової допомоги Україні Іспанія проявляє непослідовність, що межує з образою, пише Infodefensa. Наприклад, у квітні 2022 року іспанці заявили, що передають для ЗСУ 200 тонн вантажів та 20 армійських вантажівок, а по факту - Іспанія ці вантажівки в останній момент забрала собі, без погодження з Україною."
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12.07.2022 19:11 Відповісти
«До кінця цього року» до того часу ЗСУ буде в Москві
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12.07.2022 19:39 Відповісти
броня какая,,,????рикошетная какой лвл..,,?????или пробитие будет с ак 47,,,,,,,,,,,,,,,,,????????????????????????????????????????????
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12.07.2022 20:15 Відповісти
Але... Через два тижні з'ясується, що Німеччина не дала дозвіл. Як ЗАВЖДИ
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12.07.2022 20:20 Відповісти
на леопардах треба ще хрести намалювати, хай орки бісяться
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12.07.2022 20:27 Відповісти
О-го, ось від кого неочікував на танки, іспано-бандерівці!
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12.07.2022 20:58 Відповісти
Німецькі ссикуни не дозволять. Марна новина.
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12.07.2022 20:59 Відповісти
Ви самі винні у тому шо вам зброю не дають. Ібо якого біса почали повертатися додому з ойропи? Треба сидіти і не рипатися, як то кажуть... А ще треба взагалі влаштувати навалу таку, такої масовості, щоб сита ойропа зубожіла, чи ви не розумієте цього? От тоді, як в одне жирне місце їх (нас) клюне півень, тоді й зброю нададуть і все таке інше, аби закінчити цю війну і всіх відправити по домам. Так шо українці, кажу вам, ви таки ***********... як сказав всім відомий вєлікій діпломат
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12.07.2022 21:41 Відповісти
Іспанці перши визвались послати і вже давно і більше. Аж раптом , фріци зайорзали і зашипіли. Але Бог бачить…
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12.07.2022 21:57 Відповісти
та най буде.
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13.07.2022 01:01 Відповісти
 
 