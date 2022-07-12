SCM розпочав процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна

SCM розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна (МГУ)

Відповідні документи будуть направлені уповноваженим державним установам, починаючи вже з сьогоднішнього дня, 12 липня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу SCM.

Йдеться про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, отримані Медіа Групою Україна від держави. Паралельно сьогодні розпочнеться процес припинення випуску друкованих засобів масової інформації, що належать МГУ.

Відповідно до законодавства України, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення роботи друкованих ЗМІ автоматично позбавляє компанії-власники статусу ЗМІ та мають завершити діяльність. Швидкість ухвалення рішення про анулювання ліцензій МГУ після подання відповідних заяв – відповідальність держави.

Процес, згідно з вимогами законодавства, може тривати від місяця до двох. У цей період МГУ продовжуватиме виконувати взяті на себе зобов'язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).

Вихід будь-яких власних проектів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках гурту припиняється. Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів Медіа Групи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, зокрема у Польщі. О 00:00 12 липня 2022 року МГУ припинило оновлення своїх онлайн-медіа. Механізм співпраці з Vogue буде визначений окремо із власником бренду CondeNast шляхом консультацій.

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Усі стосунки з партнерами групи обговорюватимуться окремо. Усі активи МГУ (за винятком ліцензій) залишаються у її власності. Йдеться про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, у тому числі – "Україна", "Україна 24", "Сегодня". Майбутнє цих активів буде визначено менеджментом найближчими днями.

"Рішення про вихід SCM з медіа-бізнесу було важким і вимушеним. Ми створили МГУ практично з нуля, разом із величезними професійними колективами вивели його в абсолютні лідери українського медіа-ринку. Ми планували створювати якісний український контент і надалі – серіали, фільми, шоу , новини. Але державою був прийнятий абсолютно дискримінаційний закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", який робить наші подальші інвестиції в медіа в Україні неможливими.

Подальша доля зданих нами ліцензій нам не відома – жодних попередніх консультацій з владою не відбувалося і не могло відбуватися. Ми вдячні команді МГУ за більш ніж 20-річну спільну та успішну роботу і зробимо все, що залежить від нас, щоб завершення нашої співпраці з кожним членом багатотисячного колективу було максимально прозорим і людяним. Це, насправді, зараз найважливіше завдання для менеджменту МГУ та для нас у SCM", – каже директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

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