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SCM розпочав процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна

ахметов

SCM розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна (МГУ)

Відповідні документи будуть направлені уповноваженим державним установам, починаючи вже з сьогоднішнього дня, 12 липня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу SCM.

Йдеться про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, отримані Медіа Групою Україна від держави. Паралельно сьогодні розпочнеться процес припинення випуску друкованих засобів масової інформації, що належать МГУ.

Відповідно до законодавства України, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення роботи друкованих ЗМІ автоматично позбавляє компанії-власники статусу ЗМІ та мають завершити діяльність. Швидкість ухвалення рішення про анулювання ліцензій МГУ після подання відповідних заяв – відповідальність держави.

Процес, згідно з вимогами законодавства, може тривати від місяця до двох. У цей період МГУ продовжуватиме виконувати взяті на себе зобов'язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).

Вихід будь-яких власних проектів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках гурту припиняється. Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів Медіа Групи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, зокрема у Польщі. О 00:00 12 липня 2022 року МГУ припинило оновлення своїх онлайн-медіа. Механізм співпраці з Vogue буде визначений окремо із власником бренду CondeNast шляхом консультацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ахметов вирішив вийти з медійного бізнесу

Усі стосунки з партнерами групи обговорюватимуться окремо. Усі активи МГУ (за винятком ліцензій) залишаються у її власності. Йдеться про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, у тому числі – "Україна", "Україна 24", "Сегодня". Майбутнє цих активів буде визначено менеджментом найближчими днями.

"Рішення про вихід SCM з медіа-бізнесу було важким і вимушеним. Ми створили МГУ практично з нуля, разом із величезними професійними колективами вивели його в абсолютні лідери українського медіа-ринку. Ми планували створювати якісний український контент і надалі – серіали, фільми, шоу , новини. Але державою був прийнятий абсолютно дискримінаційний закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", який робить наші подальші інвестиції в медіа в Україні неможливими.

Подальша доля зданих нами ліцензій нам не відома – жодних попередніх консультацій з владою не відбувалося і не могло відбуватися. Ми вдячні команді МГУ за більш ніж 20-річну спільну та успішну роботу і зробимо все, що залежить від нас, щоб завершення нашої співпраці з кожним членом багатотисячного колективу було максимально прозорим і людяним. Це, насправді, зараз найважливіше завдання для менеджменту МГУ та для нас у SCM", – каже директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

Також читайте: Канали Ахметова після його виходу із медіабізнесу почали транслювати телемарафон, а сайт "Сегодня" перестав оновлюватися

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) СКМ (75) ТРК Україна (20) медіа (230)


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Топ коментарі
+19
Закрив те що йому вже не треба, а державі віддав ліцензії які зараз нікому і даром не потрібні. А зеблани подають це як велику перемогу найвеличнішого)))
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12.07.2022 18:29
+14
Тобто, тільки ліцензіі, не активи. Заценіте красоту гри.
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12.07.2022 18:20
+12
Скинул с себя неприбыльный актив
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12.07.2022 18:28
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Тобто, тільки ліцензіі, не активи. Заценіте красоту гри.
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12.07.2022 18:20 Відповісти
Чтобы закрыть канал,дадо еще что то?Красиво послал нелоха,это да,на 5+
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12.07.2022 18:25 Відповісти
Скинул с себя неприбыльный актив
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12.07.2022 18:28 Відповісти
100% він бізнесмен і все давно порахував.
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12.07.2022 18:31 Відповісти
облиште: медіа в Україні зроду не приносили прибутку, це статусно-маніпулятивний актив
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12.07.2022 18:35 Відповісти
Максимум можна було вийти на нуль за рахунок реклами.
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12.07.2022 18:42 Відповісти
Шо рекламувати? Єдине, шо себе виправдовувало з фінансової точки зору, це реклама ЗаЖОПи. Існування власної фракції в ВР з гарним профітом відбивало витрати на медіа. А тепер, коли все в ЖО? Нафіга козі баян?
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12.07.2022 19:27 Відповісти
Використання каналів для просування власних наративів та політиків це основне завдання всіх наших каналів без винятку.
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12.07.2022 19:56 Відповісти
ты идиот лицензии это и есть активы так как каналы не могут ничего показывать прощай футбол прощай спорт Чемпионат Украины спортивные трансляции сборной **** гребанные зеленые твари!
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12.07.2022 19:20 Відповісти
Ти не про ті ліцензії пишеш. Це ліцензії каналів а не куплені ліцензії всяких чемпіонатів.
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12.07.2022 19:25 Відповісти
Закрив те що йому вже не треба, а державі віддав ліцензії які зараз нікому і даром не потрібні. А зеблани подають це як велику перемогу найвеличнішого)))
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12.07.2022 18:29 Відповісти
бараны - а что смотреть теперь ни футбола ни фильмов только один греьбанный зе марфон
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12.07.2022 19:22 Відповісти
Спочатку прочитай про які ліцензії йде мова і не ний тут. Заходь на любий сайт і дивись все що хочеш.
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12.07.2022 19:27 Відповісти
ну ты совсем тупой включи каналы футбол сейчас - а там марафон а должен был товарищеские матчи с европы по программе
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12.07.2022 21:08 Відповісти
Нах мені твої 3,2,рас футболи? Я включаю ноутбук або телефон і дивлюся що хочу.
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13.07.2022 00:41 Відповісти
Відтриховану пластичним хірургом пику бениної підстилки мусійчук, яка розповідає байки про мудрість зеленого гундосу та його регента на псевдо Козир.
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12.07.2022 22:04 Відповісти
А з Г+Г шо?
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12.07.2022 18:33 Відповісти
А взагалі хто дав право реєструвати слово Україна, як бренд якоїсь компанії? Бренд Україна належить українському народу!
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12.07.2022 19:08 Відповісти
..."Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом", - наголосив Ахметов... https://www.bbc.com/ukrainian/news-62132787

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(2004%E2%80%942006_%D1%80%D1%80.) 2004 року два приватні інвестори за підтримки зятя одного з них (за сумісництвом тодішнього президента України) придбали державну Кріворіжсталь за 0,8 млрд. доларів . Але попри спротив наступного Президента нова прем'єрка ініціювала його повернення державі і перепродаж на чесному тендері. Об'єкт було продано у 2005 році за 4,8 млрд. За це скривджені інвестори разом з другим і третім Президентами, а також за підтримки олігархічного консенсусу інвесторів усія України посадили ініціаторку реприватизації комбінату в тюрму.

Отак ми понад 30 років і живемо.
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12.07.2022 19:08 Відповісти
Йой, помилився! Не зятя, а тестя!
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12.07.2022 19:11 Відповісти
На Йулі також нема де клейма ставити - та ще курва.
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12.07.2022 19:24 Відповісти
Та да - папа армянін, мама расіянка Тєлєгіна, гарна Йуля українка
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13.07.2022 00:11 Відповісти
На встановлення цих клейм у мізках українців працювала уся інвесторська рать України з початку двохтисячних із залученням безлічі дуже непогано оплачуваних помічників, включно з Манафортом, а наших і не перерахуєш.

Але як я зрозумів, до змісту допису питань нема?
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13.07.2022 02:29 Відповісти
Зеленский мечтает стать вечным хйлом-2 и потихоньку нащупывает протоптанную плешивым обмылком дорожку
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12.07.2022 19:09 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/146960 https://petition.president.gov.ua/petition/146960

Петиция за свободу украинцам!
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12.07.2022 19:47 Відповісти
Тревожные звоночки сперва Прямий 5 канал и Эспрессо теперь эти каналы Вопрос а как будет со свободой слова
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12.07.2022 19:21 Відповісти
Якщо найближчим часом зешобло не вирішить питання з дєрьмаком - то може всій Україні вже буде не до свободи слова.
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12.07.2022 19:29 Відповісти
Ахмєтов зливається медійно. І це автоматично означає, що він відмовляється від політичних амбіцій.
Жодна попередня політична влада не могла справитися з ним.
І от тепер... зелені змогли?

Після затикання рота опозиційним каналам, це дуже тривожний знак.
Як на мене, зелені спробують, виправдовуючись війною, будувати диктатуру.

Тому, щойно закінчаться активні бойові дії, найпершим завданням суспільства має бути відновлення демократичних прав і свобод!
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12.07.2022 19:38 Відповісти
Ничего зеленые не смогли!
Ахметов далеко не дурак, все просчитал. Он сказал , что ВЫНУЖДЕН это сделать из-за норм дурацкого закона к которому у Венецианки мульон претензий и многие нормы должны быть отменены! Вот тогда он через суд БЕСПЛАТНО вернет себе все лицензии, а здания, аппаратуру, права и пр. он никому не отдавал))()
А теперь представьте, что его примеру последует и пинчук. Прямой, Эспрессо, Пятый не транслируют.
Что МЫ будем иметь в итоге?
Правильно: зеленое .... в ввиде бесконечного г+г=zемарафона!

Прощай плюрализм мнений и свобода слова! Да здравствует zепоследователь пуйла! Ху-ло всю эту возню с олигархами и каналами провел у себя еще 20 лет назад.
Что дальше? Убийства и вытеснение за границу неугодных журналистов и блогеров?
"Правильной дорогой идете, товарищи!"(с)
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12.07.2022 20:44 Відповісти
Очередное крупное надувательство народа Украины!! Ахметов скорее повесится чем отдаст свои СМИ.
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12.07.2022 20:10 Відповісти
Це відповідь на питання "хто такий насправді ахметов"!!!
Тобто всі ці роки він намагався виглядати "незалежним олігархом" який типу "за Україну".
Але зараз він чітко підіграв зе-владі колаборантів і рос-кротів, віддавши їм свої канали!
Це зміцнило інфо-монополію зє влади!!!😡
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12.07.2022 21:01 Відповісти
Ще один злився в екстазі разом з Зе.
Разом їм краще буде йти по етапу
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13.07.2022 00:08 Відповісти
Ахметов показывает, что никакой не олигарх.
Нет медиа - нет влияния на политику.
Не попадает в реестр олигархов.
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13.07.2022 07:50 Відповісти
 
 