SCM розпочав процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна
SCM розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна (МГУ)
Відповідні документи будуть направлені уповноваженим державним установам, починаючи вже з сьогоднішнього дня, 12 липня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу SCM.
Йдеться про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, отримані Медіа Групою Україна від держави. Паралельно сьогодні розпочнеться процес припинення випуску друкованих засобів масової інформації, що належать МГУ.
Відповідно до законодавства України, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення роботи друкованих ЗМІ автоматично позбавляє компанії-власники статусу ЗМІ та мають завершити діяльність. Швидкість ухвалення рішення про анулювання ліцензій МГУ після подання відповідних заяв – відповідальність держави.
Процес, згідно з вимогами законодавства, може тривати від місяця до двох. У цей період МГУ продовжуватиме виконувати взяті на себе зобов'язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).
Вихід будь-яких власних проектів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках гурту припиняється. Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів Медіа Групи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, зокрема у Польщі. О 00:00 12 липня 2022 року МГУ припинило оновлення своїх онлайн-медіа. Механізм співпраці з Vogue буде визначений окремо із власником бренду CondeNast шляхом консультацій.
Усі стосунки з партнерами групи обговорюватимуться окремо. Усі активи МГУ (за винятком ліцензій) залишаються у її власності. Йдеться про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, у тому числі – "Україна", "Україна 24", "Сегодня". Майбутнє цих активів буде визначено менеджментом найближчими днями.
"Рішення про вихід SCM з медіа-бізнесу було важким і вимушеним. Ми створили МГУ практично з нуля, разом із величезними професійними колективами вивели його в абсолютні лідери українського медіа-ринку. Ми планували створювати якісний український контент і надалі – серіали, фільми, шоу , новини. Але державою був прийнятий абсолютно дискримінаційний закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", який робить наші подальші інвестиції в медіа в Україні неможливими.
Подальша доля зданих нами ліцензій нам не відома – жодних попередніх консультацій з владою не відбувалося і не могло відбуватися. Ми вдячні команді МГУ за більш ніж 20-річну спільну та успішну роботу і зробимо все, що залежить від нас, щоб завершення нашої співпраці з кожним членом багатотисячного колективу було максимально прозорим і людяним. Це, насправді, зараз найважливіше завдання для менеджменту МГУ та для нас у SCM", – каже директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(2004%E2%80%942006_%D1%80%D1%80.) 2004 року два приватні інвестори за підтримки зятя одного з них (за сумісництвом тодішнього президента України) придбали державну Кріворіжсталь за 0,8 млрд. доларів . Але попри спротив наступного Президента нова прем'єрка ініціювала його повернення державі і перепродаж на чесному тендері. Об'єкт було продано у 2005 році за 4,8 млрд. За це скривджені інвестори разом з другим і третім Президентами, а також за підтримки
олігархічногоконсенсусу інвесторів усія України посадили ініціаторку реприватизації комбінату в тюрму.
Отак ми понад 30 років і живемо.
Але як я зрозумів, до змісту допису питань нема?
Петиция за свободу украинцам!
Жодна попередня політична влада не могла справитися з ним.
І от тепер... зелені змогли?
Після затикання рота опозиційним каналам, це дуже тривожний знак.
Як на мене, зелені спробують, виправдовуючись війною, будувати диктатуру.
Тому, щойно закінчаться активні бойові дії, найпершим завданням суспільства має бути відновлення демократичних прав і свобод!
Ахметов далеко не дурак, все просчитал. Он сказал , что ВЫНУЖДЕН это сделать из-за норм дурацкого закона к которому у Венецианки мульон претензий и многие нормы должны быть отменены! Вот тогда он через суд БЕСПЛАТНО вернет себе все лицензии, а здания, аппаратуру, права и пр. он никому не отдавал))()
А теперь представьте, что его примеру последует и пинчук. Прямой, Эспрессо, Пятый не транслируют.
Что МЫ будем иметь в итоге?
Правильно: зеленое .... в ввиде бесконечного г+г=zемарафона!
Прощай плюрализм мнений и свобода слова! Да здравствует zепоследователь пуйла! Ху-ло всю эту возню с олигархами и каналами провел у себя еще 20 лет назад.
Что дальше? Убийства и вытеснение за границу неугодных журналистов и блогеров?
"Правильной дорогой идете, товарищи!"(с)
Тобто всі ці роки він намагався виглядати "незалежним олігархом" який типу "за Україну".
Але зараз він чітко підіграв зе-владі колаборантів і рос-кротів, віддавши їм свої канали!
Це зміцнило інфо-монополію зє влади!!!😡
Разом їм краще буде йти по етапу
Нет медиа - нет влияния на политику.
Не попадает в реестр олигархов.