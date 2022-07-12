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Новини Війна
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Після ураження російського складу боєприпасів у Новій Каховці ЗСУ знищили ще один - у Чарівному на Херсонщині, - ОК "Південь"

вибух

Збройні сили України знищили у селі Чарівне Херсонської області російський склад боєприпасів.

Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійським підрозділом було прицільно влучено в ще один склад боєприпасів в Чарівному", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на півдні України обстановка динамічна, складна, але контрольована силами оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Склад боєприпасів у Новій Каховці досі детонує, а пропагандисти всю ніч фантазували, куди ж це влучили ЗСУ, - радник голови Херсонської ОВА Хлань

Противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. З метою сковування дій українських військ веде обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та періодично завдає авіаційних ударів.

У Чорному морі корабельне угруповання Російської Федерації збільшено до п’яти ракетних кораблів, також додано один підводний човен. Отже, сумарно у ворога напоготові 44 "Калібри". Також у Чорному морі перебуває три великі десантні кораблі.

Українські сили оборони, шляхом взаємодії Морської охорони Держприкордонслужби, Військово-морських сил ЗСУ, берегових підрозділів і протиповітряної оборони відстежують та контролюють безпекову ситуацію щодо проходження цивільних суден гирлом Бистрим до портів на Дунаї та на вихід - до територіального моря Румунії, рекомендованими шляхами. Наразі рух суден можливий лише так, оскільки прохід через територіальне море України лишається заблокованим та замінованим росіянами.

Окремі ризики щодо можливого ураження власники суден беруть на себе.

Система спостереження за надводною обстановкою налагоджена, тож це дає можливість в разі будь-яких проявів агресії стосовно цивільних суден порушувати на міжнародному рівні питання відповідальності за такі злочини.

Зазначається, що загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією.

Автор: 

склад (182) Херсонська область (5713)


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Топ коментарі
+36
Що згорить,те не згниє!!! Слава арті ЗСУ !!!)))
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12.07.2022 18:56
+31
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12.07.2022 18:58
+31
Чёт подумалось . Сидят такие ваньки , при складе БК служат , в тылу , в Каховке там или в Донецке каком , пиченьки лопают , водочку сёрбают , девку уже каку никаку завели среди местных не брезгливых. Денежки капают , скоро ротация , мидальку мож получит или премию с грамотой , хоть и не фронт. Тихо спокойно и вдуг залетает прямо в помещение HIMRS , резкий такой , наглый и как заорёт - А ну быстро , *** , за пивасиком смотались !! Одна нога здесь , другая..а другая как получится!! И как заржёт американским громким голосом, бхаахахах . Мне аж в Днепре слышно было
P.S. - а другие ваньки , которые ещё при помощи "селитры" не ********* в "руске рай" , погрустнели , со склада не *********, а HIMARS без приглашения может прилететь и укробиндеровская кукушка уже неделю ржёт во дворе с просьбы накуковать пророчество по долгожительству ваньки
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12.07.2022 19:21
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Св'яткові хлопки продовжуються
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12.07.2022 18:55 Відповісти
Що згорить,те не згниє!!! Слава арті ЗСУ !!!)))
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12.07.2022 18:56 Відповісти
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12.07.2022 19:05 Відповісти
Можна починати проводити мобілізацію генералів.
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12.07.2022 19:41 Відповісти
Чарівні новини з Чарівного...
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12.07.2022 18:57 Відповісти
Смерть русским свиньям
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12.07.2022 18:57 Відповісти
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12.07.2022 18:58 Відповісти
І сидить кацапська рожа. Інших фото ж неможливо підібрати
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12.07.2022 19:08 Відповісти
Він не кацап. Він єврей.
Леонід Агутін отримав своє ім'я на честь свого діда Лейби Боруховича Школьніка за наполяганням бабусі Марії Ізраїлівни Школьнік.

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12.07.2022 19:39 Відповісти
так масковський єврей - це ж не наш єврей зовсім. Вони наших за людей не щитають
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12.07.2022 21:12 Відповісти
це не "фото", це мем
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12.07.2022 20:59 Відповісти
Чарівне для свинособак виявилося не таким вже й Чарівним.....
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12.07.2022 18:58 Відповісти
Не зупиняйтесь, хлопці! Натхнення вам й удачі!
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12.07.2022 18:59 Відповісти
Так тримати!! Чекаємо на руйнацію комунікацій МТЗ москалів ,руйнації залізничних вузлів,автошляхів,мостівта т.ін.!!!)))
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12.07.2022 18:59 Відповісти
Дохнуть кацапи на нашій святій землі , так як сатана не має права ступати на нашу землю 😣
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12.07.2022 19:01 Відповісти
пошли радимые -"десять казней парашных". "В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края нашествие саранчи. Уничтожать ее сложно из-за того, что рядом водоохранная зона - там дезинсекция невозможна" )) ну и хаймарсы бонусом к каждому из остальных 9-и смаколыкив ))
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12.07.2022 19:01 Відповісти
В Азии некоторых видов кузнечиков едят. Смачного.
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12.07.2022 19:21 Відповісти
У Африці сушену саранчу жеруть, аж гай шумить!
Кажуть, дуже смакує підсоленою до пива. Краще за чіпси.

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12.07.2022 19:52 Відповісти
ото вона її прямо на голові сушить?
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12.07.2022 21:14 Відповісти
Ч куштував. Таке собі...
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13.07.2022 04:58 Відповісти
Чарівно!
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12.07.2022 19:01 Відповісти
ну наконец хороші новини під вечір
молодці ребятушки так держать
нужно Херсонскую область гарно почистить від всякої нечисті
нехай Господь Вас береже
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!
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12.07.2022 19:05 Відповісти
Ну, не знаю шо там знищили, но сегодня в Николаев прилетело 25 ракет - такого ещё не было. Было 8, но 25 ещё нет. Посмотрю завтра утром.
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12.07.2022 19:20 Відповісти
В останнє лютують (ракети закінчаться нових нема , санкції , потім їх чекатиме люта смерть
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12.07.2022 19:32 Відповісти
Доброго дня, пане Арестович!
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12.07.2022 19:42 Відповісти
товаришу арестович
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12.07.2022 21:15 Відповісти
Чёт подумалось . Сидят такие ваньки , при складе БК служат , в тылу , в Каховке там или в Донецке каком , пиченьки лопают , водочку сёрбают , девку уже каку никаку завели среди местных не брезгливых. Денежки капают , скоро ротация , мидальку мож получит или премию с грамотой , хоть и не фронт. Тихо спокойно и вдуг залетает прямо в помещение HIMRS , резкий такой , наглый и как заорёт - А ну быстро , *** , за пивасиком смотались !! Одна нога здесь , другая..а другая как получится!! И как заржёт американским громким голосом, бхаахахах . Мне аж в Днепре слышно было
P.S. - а другие ваньки , которые ещё при помощи "селитры" не ********* в "руске рай" , погрустнели , со склада не *********, а HIMARS без приглашения может прилететь и укробиндеровская кукушка уже неделю ржёт во дворе с просьбы накуковать пророчество по долгожительству ваньки
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12.07.2022 19:21 Відповісти
Слава Украине!!!
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12.07.2022 19:29 Відповісти
Хлопки пердаків мокш доносяться ад до самої Ірландії )
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12.07.2022 19:29 Відповісти
Раньше у парашников самая опасная военная професия была летчик и водитель танка а сейчас зав. складом
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12.07.2022 19:34 Відповісти
Прямо складоБах якийсь у маскалів. Пороблено.
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12.07.2022 19:55 Відповісти
после первого попадалова не все склоді піхнули так как утром обстерл біл николаева..........................
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12.07.2022 20:18 Відповісти
Не втече від нас ворог згорить у полум'ї!!!
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12.07.2022 22:19 Відповісти
хороший темп! тепер ясно, як білий день, що через "2-3 тижні (с)" армія України знищить всі москальські склади на території України і москалі побіжать в зад в свої болота і вічну мерзлоту...
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12.07.2022 22:25 Відповісти
А Чернобаевке ВСУ замочили в сортире очередного генерал-майора рабZei,,каже Роман Цимбалюк...
Гарна новина...
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12.07.2022 23:29 Відповісти
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12.07.2022 23:47 Відповісти
 
 