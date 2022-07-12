Після ураження російського складу боєприпасів у Новій Каховці ЗСУ знищили ще один - у Чарівному на Херсонщині, - ОК "Південь"

Збройні сили України знищили у селі Чарівне Херсонської області російський склад боєприпасів.

Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійським підрозділом було прицільно влучено в ще один склад боєприпасів в Чарівному", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на півдні України обстановка динамічна, складна, але контрольована силами оборони.

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Противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. З метою сковування дій українських військ веде обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та періодично завдає авіаційних ударів.

У Чорному морі корабельне угруповання Російської Федерації збільшено до п’яти ракетних кораблів, також додано один підводний човен. Отже, сумарно у ворога напоготові 44 "Калібри". Також у Чорному морі перебуває три великі десантні кораблі.

Українські сили оборони, шляхом взаємодії Морської охорони Держприкордонслужби, Військово-морських сил ЗСУ, берегових підрозділів і протиповітряної оборони відстежують та контролюють безпекову ситуацію щодо проходження цивільних суден гирлом Бистрим до портів на Дунаї та на вихід - до територіального моря Румунії, рекомендованими шляхами. Наразі рух суден можливий лише так, оскільки прохід через територіальне море України лишається заблокованим та замінованим росіянами.

Окремі ризики щодо можливого ураження власники суден беруть на себе.

Система спостереження за надводною обстановкою налагоджена, тож це дає можливість в разі будь-яких проявів агресії стосовно цивільних суден порушувати на міжнародному рівні питання відповідальності за такі злочини.

Зазначається, що загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією.