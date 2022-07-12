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Новини Війна
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Виявлено ще два тіла під час розбирання завалів будинку у м. Часів Яр, загальна кількість загиблих зросла до 43, - ДСНС

яр,дснс,часів

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили ще два тіла загиблих під час розбирання завалів зруйнованого в результаті обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку у м.Часів Яр (Донецька область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 18:00… виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого в результаті обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку у м. Часів Яр тіла 43 загиблих, з них 1 дитину (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбирання понад 420 тонн зруйнованих елементів будівлі, роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Від ДСНС до пошуково-рятувальних робіт залучено 57 осіб та 8 одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.

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Автор: 

обстріл (28296) жертви (1785) Донецька область (8368) ДСНС (5093)


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Топ коментарі
+13
Виявляється, що до 03.06.22 автор розстрільних списків українців Портнов жив в Україні під захистом своїх друзів zеленсбкого, zєрмака, zбаканова, zтатарова. А потім в нього спрацював qr, і він виїхав в Угорщину. І підарам-прикордонникам нічого не муляло.
https://kyiv.media/news/portnov-u-chervni-vtik-z-********-v-ugorshhynu-prykordonnyky-vidmovlyayutsya-rozkryvaty-obstavyny-zmi
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12.07.2022 19:35
+5
Коли бачиш, ЩО коять срані орки, хочеться вірити, що пекло існує, бо рука ЗСУ покарає не кожного.
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12.07.2022 19:37
+3
Кажуть, під Оріховом збили таки пташку, яка 2 дні кошмарила людей авіанальотами, оркського літуна піймали, поповнить обмінний фонд. Офіційної інфи ще не було, чекаємо
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12.07.2022 19:50
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Прийде ответка в рази страшніша , орки навіть не догадаються бо думали в них нема
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12.07.2022 19:33 Відповісти
Думалки*
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12.07.2022 19:35 Відповісти
коли? вже давно час
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12.07.2022 19:53 Відповісти
Виявляється, що до 03.06.22 автор розстрільних списків українців Портнов жив в Україні під захистом своїх друзів zеленсбкого, zєрмака, zбаканова, zтатарова. А потім в нього спрацював qr, і він виїхав в Угорщину. І підарам-прикордонникам нічого не муляло.
https://kyiv.media/news/portnov-u-chervni-vtik-z-********-v-ugorshhynu-prykordonnyky-vidmovlyayutsya-rozkryvaty-obstavyny-zmi
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12.07.2022 19:35 Відповісти
Коли бачиш, ЩО коять срані орки, хочеться вірити, що пекло існує, бо рука ЗСУ покарає не кожного.
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12.07.2022 19:37 Відповісти
Перш ніж критикувати Єрмака, спробуйте пройти хоча б кілометр в його лаптях.
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12.07.2022 19:39 Відповісти
Ти трохи промазав з коментарем.
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12.07.2022 19:41 Відповісти
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12.07.2022 19:43 Відповісти
Військовозобов'язаного Портнова випустили з України
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12.07.2022 19:56 Відповісти
Кажуть, під Оріховом збили таки пташку, яка 2 дні кошмарила людей авіанальотами, оркського літуна піймали, поповнить обмінний фонд. Офіційної інфи ще не було, чекаємо
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12.07.2022 19:50 Відповісти
а що з його "лаптями" ..не таки як в інших мскалів?
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12.07.2022 19:54 Відповісти
В лаптях повних гімн@ ходити незручно
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12.07.2022 20:02 Відповісти
Там же вроде 1 подъезд обвалился. Откуда столько жертв?
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12.07.2022 19:43 Відповісти
Там битком людей було-а ще там поряд прилетіло в дві пятиповерхівки які хрущовки-складаються авнельки як картковий будинок-нажаль (
Просто буду вбивати кацапів поки можу і де завгодно -ВСІХ
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12.07.2022 19:46 Відповісти
При чем тут хрущевки?
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12.07.2022 20:44 Відповісти
Такий жах(((
стільки невинних жертв
а скільки людей поранено, скільки залишилось без житла(((
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12.07.2022 19:53 Відповісти
Повертайтеся, працюйте, економіку треба піднімати з руїн. Та це зелене гімн@ невзмозі захистити населення. Яке нах@й повернення
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12.07.2022 20:00 Відповісти
 
 