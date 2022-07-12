Виявлено ще два тіла під час розбирання завалів будинку у м. Часів Яр, загальна кількість загиблих зросла до 43, - ДСНС

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили ще два тіла загиблих під час розбирання завалів зруйнованого в результаті обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку у м.Часів Яр (Донецька область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 18:00… виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого в результаті обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку у м. Часів Яр тіла 43 загиблих, з них 1 дитину (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбирання понад 420 тонн зруйнованих елементів будівлі, роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Від ДСНС до пошуково-рятувальних робіт залучено 57 осіб та 8 одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.

Також читайте: Удар по Часовому Яру показує жорстоку правду, що ховається за брехливою інформаційною кампанією Росії, - Міноборони Британії