Виявлено ще два тіла під час розбирання завалів будинку у м. Часів Яр, загальна кількість загиблих зросла до 43, - ДСНС
Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили ще два тіла загиблих під час розбирання завалів зруйнованого в результаті обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку у м.Часів Яр (Донецька область).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 18:00… виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого в результаті обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку у м. Часів Яр тіла 43 загиблих, з них 1 дитину (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбирання понад 420 тонн зруйнованих елементів будівлі, роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Від ДСНС до пошуково-рятувальних робіт залучено 57 осіб та 8 одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.
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Просто буду вбивати кацапів поки можу і де завгодно -ВСІХ
стільки невинних жертв
а скільки людей поранено, скільки залишилось без житла(((