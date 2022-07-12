Командир 20-ї дивізії ЗС РФ Горобець знищений ударом українського HIMARS. ФОТО

Збройними Силами України ліквідовані командири окупаційної 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Згідно з повідомленням офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися:

командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии вс рф полковник горобец алексей николаевич

заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии вс рф полковник мукатов канат калимандденович

заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе полковник аврамченко алексей юрьевич

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували заступника командира 106-ї дивізії ВДВ армії РФ полковника Кузьмінова. ФОТО

"Командир 20мсд полковник Олексій Миколайович Горобець так чудово показав наявні бойові можливості озброєння та військової техніки, що впізнавати його довелося по ДНК (хоча, судячи з фото, Леха явно чекав на якусь підставу)", - написав блогер Necro Mancer.



