Командир 20-ї дивізії ЗС РФ Горобець знищений ударом українського HIMARS. ФОТО
Збройними Силами України ліквідовані командири окупаційної 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Згідно з повідомленням офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися:
- командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии вс рф полковник горобец алексей николаевич
- заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии вс рф полковник мукатов канат калимандденович
- заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе полковник аврамченко алексей юрьевич
"Командир 20мсд полковник Олексій Миколайович Горобець так чудово показав наявні бойові можливості озброєння та військової техніки, що впізнавати його довелося по ДНК (хоча, судячи з фото, Леха явно чекав на якусь підставу)", - написав блогер Necro Mancer.
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+54 Александр Чуднивец #474549
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