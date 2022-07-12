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Командир 20-ї дивізії ЗС РФ Горобець знищений ударом українського HIMARS. ФОТО

Збройними Силами України ліквідовані командири окупаційної 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Командир 20-ї дивізії ЗС РФ Горобець знищений ударом українського HIMARS 01

Згідно з повідомленням офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися:

  • командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии вс рф полковник горобец алексей николаевич
  • заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии вс рф полковник мукатов канат калимандденович
  • заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе полковник аврамченко алексей юрьевич

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"Командир 20мсд полковник Олексій Миколайович Горобець так чудово показав наявні бойові можливості озброєння та військової техніки, що впізнавати його довелося по ДНК (хоча, судячи з фото, Леха явно чекав на якусь підставу)", - написав блогер Necro Mancer.

Командир 20-ї дивізії ЗС РФ Горобець знищений ударом українського HIMARS 02
Командир 20-ї дивізії ЗС РФ Горобець знищений ударом українського HIMARS 03

Автор: 

армія рф (17255) втрати (4388)


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Топ коментарі
+92
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12.07.2022 19:56
+54
Мабуть поцілили в елітний свинарник...
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12.07.2022 19:58
+43
земля бетоном
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12.07.2022 19:57
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А Леха, недрузі наші "на Украінє" означає - свиня
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13.07.2022 08:13 Відповісти
https://ibb.co/CVMmmQZ
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13.07.2022 08:14 Відповісти
Ага. І здоровья всєм погібшим за *****.
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13.07.2022 10:22 Відповісти
Ну і що ж ви ввесь час кричете, що немає хороших руських, а я ось, тільки тут, бачу аж трьох! Ну погодьтеся, які хороші, адже приєдналися до 37 000 не менш, таких же хороших!
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13.07.2022 10:27 Відповісти
Вони вже в "раю"? Ну і слава богу.
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13.07.2022 11:01 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА українським артилеристам-ракеникам! Сердешна подяка нашим друзям із США та НАТО!
Що тут ще сказати?
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13.07.2022 11:00 Відповісти
Ти ба! Триголового Змія-Горинича замочили
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13.07.2022 11:20 Відповісти
По ****** видно что кац, обделеный умом
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13.07.2022 11:24 Відповісти
Встречай HIMARS, Горобец!
То летит к тебе 3.14здец! 💀
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13.07.2022 12:11 Відповісти
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