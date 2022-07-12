Резніков анонсував гарні новини після розмови з міністеркою оборони Німеччини Ламбрехт

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що очікує на гарні новини після розмови з міністеркою оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт щодо постачання озброєнь.

Про це міністр розповів у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим німецьким партнерам за непохитну відданість підтримці України. Невдовзі чекаємо на гарні новини", - написав міністр.

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