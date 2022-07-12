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Резніков анонсував гарні новини після розмови з міністеркою оборони Німеччини Ламбрехт

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що очікує на гарні новини після розмови з міністеркою оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт щодо постачання озброєнь.

Про це міністр розповів у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим німецьким партнерам за непохитну відданість підтримці України. Невдовзі чекаємо на гарні новини", - написав міністр.

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Автор: 

Німеччина (7330) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+12
Заявили про відставку Мельника і зявились гарні новини з Німеччини щоб були ще кращі новини очікуєм на відсторонення єрмака
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12.07.2022 20:02
+10
Зараз з'явиться Шольц і все пересере...
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12.07.2022 20:00
+10
русский, ваш фюрер тащит в Украину Т-62 с Дальнего Востока. Скоро вы Т-34 начнете расконсервировать
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12.07.2022 20:18
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1. не кажи гоп
2. як це рєзніков шото анонсував, зазвичай узеленських тільки єрмаку доручають оголошувати хороші новини
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12.07.2022 19:58 Відповісти
В перші дні вторгнення була надія що це все шобло вже на москві, але потім ...
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12.07.2022 20:01 Відповісти
Не треба нагнітати. Бо препіЗЄзент може запанікувати і втекти.
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12.07.2022 19:59 Відповісти
Давайте нагнітати сильніше!
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12.07.2022 20:02 Відповісти
Зараз з'явиться Шольц і все пересере...
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12.07.2022 20:00 Відповісти
кароче до риздва шото будэ...
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12.07.2022 20:02 Відповісти
Заявили про відставку Мельника і зявились гарні новини з Німеччини щоб були ще кращі новини очікуєм на відсторонення єрмака
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12.07.2022 20:02 Відповісти
насправді здається, тут не Мельник причина)) скоріше... турбіна сіменс 😎
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12.07.2022 20:36 Відповісти
Зелень тріпачі.
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12.07.2022 20:04 Відповісти
Резніков, як там вдарні угрупування ординців, ще не сформовані? Чи вже?
Коли будем їсти шашлики та слухати гнусяве - "тобі личить моє кохання"
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12.07.2022 20:05 Відповісти
Сенсаційна новина від Рєзнікова: «чекаємо на гарні новини». Мабуть, її підхватять провідні інформаційні агенства світу!
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12.07.2022 20:09 Відповісти
Обіцяв пан кожух то й слово його тепле. Щось так
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12.07.2022 20:10 Відповісти
анонсує, говорить, пише, чекає-цікавий міністр оборони.
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12.07.2022 20:11 Відповісти
та да,кымось обдарованый....
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12.07.2022 20:15 Відповісти
а сам ще навіть не пошив літню форму при цьому
і з Орланами не знає, як боротись
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12.07.2022 20:24 Відповісти
русский, ваш фюрер тащит в Украину Т-62 с Дальнего Востока. Скоро вы Т-34 начнете расконсервировать
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12.07.2022 20:18 Відповісти
у нас во власти сплошь рекламные агенты...
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12.07.2022 20:16 Відповісти
що, знову щось пообіцяли
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12.07.2022 20:40 Відповісти
Вже хтось анонсував колись і танки і літаки. Якщо щось знаеш і не можеш розказати, краще промовчати.
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12.07.2022 20:49 Відповісти
Я б на місті поважної жінки на ту "міністерку" образився. Це якась неповага і завуальоване приниження.
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12.07.2022 21:00 Відповісти
У нымцыв тыльки один упоротий залишився - генінспектор бендесверу. Відомий симпатик рузге стоїть "намертво" проти допомоги.
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12.07.2022 21:04 Відповісти
Для кого гарні? Для єрмака?
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12.07.2022 21:25 Відповісти
Зброя любить тишу, а цей у стилі зеленобравад останнім часом багато патякає
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12.07.2022 21:31 Відповісти
***,,,а може потрібно менше "анонсів"
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12.07.2022 23:30 Відповісти
Не верю! Туфта очередная. Спасибо колбасникам за приют конечно! А на будущее не надёжные слишком оказались, будем знать.
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13.07.2022 08:19 Відповісти
 
 