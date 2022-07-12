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Резніков анонсував гарні новини після розмови з міністеркою оборони Німеччини Ламбрехт
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що очікує на гарні новини після розмови з міністеркою оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт щодо постачання озброєнь.
Про це міністр розповів у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим німецьким партнерам за непохитну відданість підтримці України. Невдовзі чекаємо на гарні новини", - написав міністр.
Топ коментарі
+12 Владимир Бугов #511196
показати весь коментар12.07.2022 20:02
+10 Александр Чуднивец #474549
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+10 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар12.07.2022 20:18
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2. як це рєзніков шото анонсував, зазвичай узеленських тільки єрмаку доручають оголошувати хороші новини
Коли будем їсти шашлики та слухати гнусяве - "тобі личить моє кохання"
і з Орланами не знає, як боротись