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Командир "Азова" Денис Прокопенко у російській в'язниці звернувся до товаришів: "Слава Україні!". ВIДЕО

Російські окупанти бояться навіть беззбройних "азовців".

Захисник "Азовсталі" Дмитро Усіченко, який повернувся з полону, розповів, як Редіс Денис Прокопенко "напружив" всю русню в СІЗО, передає Цензор.НЕТ.

"Вони усіх "азовців" бояться. Я чув історію, що коли зайшов Редіс на СІЗО, "азовці" вишикувались і він крикнув своїм голосом: "Слава Україні!" і вони йому відповіли. І тоді всі оці "вертухаї" обісралися", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інтерв’ю визволеного з полону азовця Дмитра Усіченка на псевдо Вишня: "Коли прийшов наказ здатися, я думав "випилятися", але вирішив, що це для слабаків і розібрав ПМ". ВIДЕО

Автор: 

полон (1553) Азов (774)


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Топ коментарі
+65
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12.07.2022 20:18
+49
Как война все расставила на свои места. Кадыровцы которых все боялись оказались обыкновенными тиктокерами умеющими только снимать фейковые ролики, насиловать женщин и детей и убивать пленных. А украинские Азовцы оказались настоящими воинами
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12.07.2022 20:40
+44
Тримайтесь, хлопці, скоро Україна Вас обніме.
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12.07.2022 20:23
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его точно не вывезли на жыдоугрофиннобурятию?
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12.07.2022 20:18 Відповісти
Редис вроде как в Лефортово((((
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12.07.2022 20:25 Відповісти
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12.07.2022 20:18 Відповісти
прошлогодние новости зло...
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12.07.2022 20:19 Відповісти
то я к редактору...
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12.07.2022 20:20 Відповісти
В прошлом году азовцы были в плену?
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12.07.2022 22:11 Відповісти
Живіть, чекайте, все буде добре!
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12.07.2022 20:20 Відповісти
Коли лапатнікі тільки чують полк Азов у них починаються нєвольниє іспражнєнія...
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12.07.2022 20:21 Відповісти
https://youtu.be/NdiL6TWZGyo https://youtu.be/NdiL6TWZGyo

Ти щаслива будеш.!!! НЕНЬКА
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13.07.2022 11:04 Відповісти
Тримайтесь, хлопці, скоро Україна Вас обніме.
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12.07.2022 20:23 Відповісти
бейцы у Азова крупнее чем голова путина...
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12.07.2022 20:27 Відповісти
Жму руку, обнимаю.
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12.07.2022 20:29 Відповісти
ja kaneshna rad shto s Azovom vse harosho.....NO eto vyzivaet udivlenie......interesno shto za nih zelebobiki paabeshali rusne......
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12.07.2022 20:30 Відповісти
saķers dondonus un apmainīs. Čečeni māk pārliecināt, ka savējos vajag apmainīt pašus pirmos.
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12.07.2022 20:48 Відповісти
кацапам надо изучать солженицена...
"Не знаю, где - как (резать стали во всех Особлагах, даже в инвалидном
Спасске!), а у нас это началось с приезда Дубовского этапа - в основном западных украинцев, ОУНовцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они и стронули воз. Дубовский этап привез к нам бациллу мятежа."
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12.07.2022 20:38 Відповісти
рейтинг волелюбных народов степлага...

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12.07.2022 21:31 Відповісти
та з солженіциним теж треба обережніше, бо це ж "русская культура", Перше, як назвав зауважили? - бацилла мятежа, нічого доброго бацилою не називають, бацилу знищують. Маємо першу маніпуляцію. Друге. Їм привезли, західні українці привезли? Це західних українців привезли до них і проти їх волі. То ж маємо другу маніпуляцію. Вони самі собі привезли західних українців і разом з ними завезли собі "баціллу мятежа". "русская культура" вона така русская і завжди буде в дрібничках виправдовувати а то так і обсмактовувати цей русскій мір.
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12.07.2022 23:52 Відповісти
Щодо "бацили" - це образне порівняння. Зараз активно використовують слово "вірус".
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13.07.2022 11:47 Відповісти
Солженіцин імперець і українофоб, як і багато інших москальських дисидентів, проте москвороті чомусь часто залишають це поза увагою, коли меншовартісно заглядають їм у дупу.
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13.07.2022 11:05 Відповісти
Как война все расставила на свои места. Кадыровцы которых все боялись оказались обыкновенными тиктокерами умеющими только снимать фейковые ролики, насиловать женщин и детей и убивать пленных. А украинские Азовцы оказались настоящими воинами
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12.07.2022 20:40 Відповісти
Того кацапи і бояться Азов сильніше за кадирівців.) Кадирівці відосики знімають, як вони нищать світлофори і кущі (того кущі і світлофори тремтять коли до них наближаються "зірки тік тока), а хлопці з Азову нищать в реалі окупантів, що залізли в Україну зі зброєю в руках. Тож хто страшніший для окупанта?)
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12.07.2022 20:48 Відповісти
Ви знаєте є така теорія, що кавказці, як і інші горці, живуть в горах не тому, що вони круті, а тому, що їх туди загнали інші більш успішні у військовій справі народи. Ті, хто самий крутий живе на самих кращих для життя землях, як в плані клімату так і родючості. А на самих не родючих і суворих землях живуть ті, кого прогнали з хороших земель. Саме так мені колись пояснювали, що всі кавказці здебільшого лише понти можуть кидати, а воїни з них ніякі. Але тепер я вірю в цю теорію - прості українці, які живуть на такій родючій землі, недаремно, як з'ясувалося, є її господарями. А крикливі горці виявилися пустишкою, яку недаремно колись загнали в гори.
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12.07.2022 21:43 Відповісти
про це писав ще Геродот: царські скіфи воювали з єгипетськими фараонами. І як видно перемагали. Бо мали землю з прекрасною пашею, а у фараонів - пустеля. Якби не Ніл і зрошення, то й хрін шо вродило б.
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12.07.2022 22:45 Відповісти
це не теорія...
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13.07.2022 19:15 Відповісти
История любит ироничные повороты. Евреи стали воинами, а поляки торговцами, например.
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12.07.2022 22:37 Відповісти
євреї набралися генетики воїнів від воїнів. Чи Ви вірите у абсолютний ізоляціонізм тих людей?
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12.07.2022 22:47 Відповісти
Хотів би ще додати, що своїм корінням вони вважають УПА зі всіма звертаннями, почестями тощо. Не повірив би, що УПА реінкарнується на сході... Але це круто! Слава Азову!
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12.07.2022 23:01 Відповісти
А що тут нового? У Громадянську війну у Денікіна була "дика дивізія" Формувалася з числа народів Північного Кавказу (в тому числі з чеченців) Займалася тим самим, що і "кадирівці" Після того, як махновці їх перестали брать в полон, а рубали ******* на шматки, чи спалювали живцем - вони кинули фронт і розбіглися по аулах
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13.07.2022 10:09 Відповісти
Как же больно смотреть на волка в клетке....
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12.07.2022 20:59 Відповісти
воин и в клетке воин...
больше цикавыть твёрдость словесов бубаноида...
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12.07.2022 21:18 Відповісти
мурза, - вовк і в клітці залишиться хижаком\воїном, якщо його викормила вільна від собак вовчиця...
(..якщо-що, то "собаки" тут - не як вид живого світу, який підлягає всемірному захисту, всупереч оркоподідній падалі...)))
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12.07.2022 23:10 Відповісти
Ну что, Соловьев, вон, только бровью повел и обосрались рашкованцы
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12.07.2022 21:01 Відповісти
Азов,Свобода,Правий Сектор, УНСО,Фрайкор.....всі вони зараз на передовій!!
Вони Носії Naціональної Ідеї,Незборимі воїни та Славні Нащадки ОУНта УПА!!!!
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12.07.2022 21:08 Відповісти
Воны идэйни нащадкы тых, хто выборював нэзалэжнисть Украйины. Цэ робыли ЗАВЖДЫ тильки националисты. Всяки потрохы, жулькы та инши клоуны зебильни тилькы вышиванку вмиють напьялыты алэ патриотамы вид цього нэ стануть. Националистив до влады треба, тоди ВОСКРЕСНЭ УКРАЙИНА!
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13.07.2022 08:23 Відповісти
Ну, якщо Свободу вважати націоналістами, то дали ж їм Генеральну прокуратуру після Майдану і що? Майже все було просрано. Або ви вже це забули? Хіба цього не було
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13.07.2022 08:50 Відповісти
Caме зараз легіон Свободи на передовій,має втрати ,загинув зі зброєю в руках екс-нардеп Свободівець Марченко.....
а де зараз все шобло порохні,юльки,зельки???
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13.07.2022 10:35 Відповісти
На фронті герої, а на мій приклад про просрану Свободою прокуратуру Вам відповісти по суті нема чого? Тобто ви згодні? Гаразд
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14.07.2022 08:41 Відповісти
В тому то і річ пан Отрутний, зо в Свободі багато патріотів, але вище керівництво Свободи дуже сумнівні люди. Це м'яко кажучи
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14.07.2022 08:43 Відповісти
Слава Україні! Най ці підори ще раз всеруться
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12.07.2022 21:18 Відповісти
Від Націоналістів стюцься моZZкалі і їх ненавидять місцеві політикани всіх кольорів,а все тому,що серед Націоналістів немає Зрадників та Пристосуванців!!!
Саме за Націоналістами Майбутнє і Наших Нації та Держави!!
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12.07.2022 21:19 Відповісти
Які вони круті....
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12.07.2022 21:19 Відповісти
Слава вам Герої, дякуємо вам і залишайтесь живими,
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12.07.2022 21:23 Відповісти
Раньше рашисты сцали увидев кадыровцев, теперь будут сраться услышав Азов
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12.07.2022 21:24 Відповісти
Мне кажется что если пустить слух что в Херсон ночью зашел полк Азов то рашисты роняя калл без штанов будут бежать в сторону Антоновского моста
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12.07.2022 21:29 Відповісти
Як можна було здати в полон до садистів найкращих воїнів та ще й в такій кількості ??? За це має нести відповідальність той, хто керував усим цим, УЖЕ ЗАРАЗ, а не потім... інакше будуть знову подібні абсолютно марні трати кращих з найкращих.
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12.07.2022 21:30 Відповісти
Зе,плядська влада боїться правди за відверту здачу Півдня і саме тому віддала Азовців на поталу до кацапоїдів!!
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13.07.2022 11:18 Відповісти
Боже, бережи наших захисників
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12.07.2022 21:33 Відповісти
Щодень молимось і надіємось на звільнення легендарних азовців.
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12.07.2022 21:47 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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13.07.2022 08:14 Відповісти
Эти Парни и есть Элита Украинского Народа.Благодаря им есть надежда что будем жить по человечески.Слава Украине!!!
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13.07.2022 09:50 Відповісти
Героям Слава!!! Чекаємо на вас в Україні, наши зірки,наши Герої!!!💙💛✌️💪🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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13.07.2022 11:07 Відповісти
 
 