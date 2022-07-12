Командир "Азова" Денис Прокопенко у російській в'язниці звернувся до товаришів: "Слава Україні!". ВIДЕО
Російські окупанти бояться навіть беззбройних "азовців".
Захисник "Азовсталі" Дмитро Усіченко, який повернувся з полону, розповів, як Редіс Денис Прокопенко "напружив" всю русню в СІЗО, передає Цензор.НЕТ.
"Вони усіх "азовців" бояться. Я чув історію, що коли зайшов Редіс на СІЗО, "азовці" вишикувались і він крикнув своїм голосом: "Слава Україні!" і вони йому відповіли. І тоді всі оці "вертухаї" обісралися", - розповів він.
Топ коментарі
+65 Максім ХОЙ #398010
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+49 Valter Valter
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+44 Атас Злой
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"Не знаю, где - как (резать стали во всех Особлагах, даже в инвалидном
Спасске!), а у нас это началось с приезда Дубовского этапа - в основном западных украинцев, ОУНовцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они и стронули воз. Дубовский этап привез к нам бациллу мятежа."
больше цикавыть твёрдость словесов бубаноида...
(..якщо-що, то "собаки" тут - не як вид живого світу, який підлягає всемірному захисту, всупереч оркоподідній падалі...)))
Вони Носії Naціональної Ідеї,Незборимі воїни та Славні Нащадки ОУНта УПА!!!!
а де зараз все шобло порохні,юльки,зельки???
Саме за Націоналістами Майбутнє і Наших Нації та Держави!!