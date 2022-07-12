Командир "Азова" Денис Прокопенко у російській в'язниці звернувся до товаришів: "Слава Україні!". ВIДЕО

Російські окупанти бояться навіть беззбройних "азовців".

Захисник "Азовсталі" Дмитро Усіченко, який повернувся з полону, розповів, як Редіс Денис Прокопенко "напружив" всю русню в СІЗО, передає Цензор.НЕТ.

"Вони усіх "азовців" бояться. Я чув історію, що коли зайшов Редіс на СІЗО, "азовці" вишикувались і він крикнув своїм голосом: "Слава Україні!" і вони йому відповіли. І тоді всі оці "вертухаї" обісралися", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інтерв’ю визволеного з полону азовця Дмитра Усіченка на псевдо Вишня: "Коли прийшов наказ здатися, я думав "випилятися", але вирішив, що це для слабаків і розібрав ПМ". ВIДЕО