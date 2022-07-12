Росія не змогла окупувати Україну і готується до приєднання вже захоплених територій, - Скібіцький

Росія не досягла своєї головної мети - окупувати Україну - і готується до приєднання вже захоплених територій.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стратегічна мета Росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Російської Федерації — в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня — це єдиний день голосування", - сказав Скібіцький.

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Втім, за його словами, вже ті заходи, які Росія проводить в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів.

Крім того, як додав Скібіцький, зараз в Росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання громадянства щодо інтеграції чи приєднання території до РФ тощо.

Стосовно загальної мобілізації, Скібіцький відзначив, що вона може бути оголошена тоді, коли буде оголошена війна.

"путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану "спеціальну воєнну операцію" і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу", - сказав Скібіцький.