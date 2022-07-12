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Новини Війна
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Росія не змогла окупувати Україну і готується до приєднання вже захоплених територій, - Скібіцький

рф

Росія не досягла своєї головної мети - окупувати Україну - і готується до приєднання вже захоплених територій.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стратегічна мета Росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Російської Федерації — в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня — це єдиний день голосування", - сказав Скібіцький.

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Втім, за його словами, вже ті заходи, які Росія проводить в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів.

Крім того, як додав Скібіцький, зараз в Росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання громадянства щодо інтеграції чи приєднання території до РФ тощо.

Стосовно загальної мобілізації, Скібіцький відзначив, що вона може бути оголошена тоді, коли буде оголошена війна.

"путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану "спеціальну воєнну операцію" і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу", - сказав Скібіцький.

Автор: 

окупація (6675) розвідка (3856) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+25
Предположим, хло завтра выйдет и скажет, что все оккупированное теперь хрюсия. ВСУ бросят автоматы, скажут"Ой всё!" и пойдут по домам?! Ракеты хаймарсов перестанут летать?!
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12.07.2022 21:16
+18
Кретини, для чого ви постите фото рос солдат зі z?
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12.07.2022 21:14
+17
Нам своє робить. Нахуа нам їхні референдуми?
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12.07.2022 21:15
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Кретини, для чого ви постите фото рос солдат зі z?
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12.07.2022 21:14 Відповісти
та ***** із тим Зигою

алгоритм ***** буде наступним:

1. "референдум" на окупованих териториях
2. анексія
3. оголошення війни через "напад" України на нові території рашки
4. мобілізація
5. розмахування ядерною дубінкою: "расєюшку" ображають

чи здується Захід ?
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12.07.2022 22:07 Відповісти
Нам своє робить. Нахуа нам їхні референдуми?
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12.07.2022 21:15 Відповісти
<******* ВСЕ ТВОИ присоединения до ****** ТВОЕЙ ****** МАМАШИ ***** ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЙ В СРАКУ ТЕБЕ ЗАСУНУТ СКОПОМ ТЕ ТЕРРИТОРИИ НА КОТОРЫЕ ТЫ ******** ЕВБАННЫЙ **** СВОЕ ОТКРЫЛ...
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12.07.2022 21:35 Відповісти
до вересня маємо звільнити Херсон !
саме Херсон - тоді "приєднання" буде смішним
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12.07.2022 22:11 Відповісти
Так, але нарід у 2019 році, аж 73%, зробив те, що просив пуйло. То чого чекати від нарід сьогодні чи завтра? Думаєте вони порозумнішали?
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13.07.2022 07:22 Відповісти
Предположим, хло завтра выйдет и скажет, что все оккупированное теперь хрюсия. ВСУ бросят автоматы, скажут"Ой всё!" и пойдут по домам?! Ракеты хаймарсов перестанут летать?!
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12.07.2022 21:16 Відповісти
не зрадойоб, але поки що ні по білорусі, ні по расісі, ні по криму, не прилетіло реально... не вірю що білгород курськ і брянськ наши ******** ну не вірю сорян...
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12.07.2022 21:21 Відповісти
бєлгород у них
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12.07.2022 21:34 Відповісти
І як ти бачиш розвиток ситуації? Зе вийде і скаже: давайте хлопці по домам? Нам своє робити, вони себе цими так званими "референдумами" заганяють в глухий кут. Ну заявлять вони що це тепер їхня територія і вони завдадуть ядерного удару. А ми просто продовжимо все відвойовувати і все. До речі якщо вони не вдарять після цього ядеркою то всім остаточно стане ясно що вони блефують (хоча це і так очевидно). По бульболенду ми не б'ємо бо буде привід для повномасштабної атаки дерунів. По Криму ми поки не дістаємо. Західні змі писали що на кацапії це наш десант працює (хоча звучить сумнівно).
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12.07.2022 21:36 Відповісти
Ні ми, ні Запад, ніколи не визнаємо ці референдуми, вони для нас не мають ніякого значення. Навіщо взагалі це серьозно обговорювати.
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13.07.2022 00:04 Відповісти
Мобильный крематорий. Нет. Клован начнет мирные переговоры по возврату захваченных территории. Он может вести переговоры десятилетиями. Это его любимый конек. Он подозрительно большой любитель переговоров с бандитом-оккупантом.
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13.07.2022 08:20 Відповісти
який тупий посил - жителі окупованих Херсона, Бердянська, Лисичянська, Сєвєродонецька та багатьох інших міст і сіл зараз заплескали в долоні👇

Росія не досягла своєї головної мети - окупувати Україну Джерело:
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12.07.2022 21:18 Відповісти
А шо бубочка грит по этому случаю?
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12.07.2022 21:18 Відповісти
Все норм, сказав, смажте шашлики. Єрмак все порішає
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12.07.2022 21:21 Відповісти
Йому ще не написали.
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12.07.2022 21:29 Відповісти
то не має ніякого значення, повернуть і Крим під потужним натиском ЗСУ
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12.07.2022 21:18 Відповісти
шо казать, і Кубань повернуть
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12.07.2022 21:19 Відповісти
головне не сідати за стіл переговорів. тільки капітуляція кацлів.
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12.07.2022 21:21 Відповісти
а тоді ще згадайте мапу УНР 1919 року, там і білоруські території поменьше поточних
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12.07.2022 21:25 Відповісти
про це вже 4 місяці нагадую
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12.07.2022 21:36 Відповісти
.
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12.07.2022 21:19 Відповісти
"Бо боронять Україну Бог і сокололи", а керують маланські не варующіє мальчікі.
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13.07.2022 07:23 Відповісти
якщо кацапи змінять кордони тоді ЗСУ доведеться звільняти Кубань та Білгород бо це теж окуповані території .
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12.07.2022 21:24 Відповісти
так, Білгород, Таганрог, білоруські території
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12.07.2022 21:26 Відповісти
ти точно кацапський !
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12.07.2022 22:48 Відповісти
Нельзя допускать никаких "референдумов". Потом кацапов оттуда не вышвырнешь. Да скорее бы этот чертов лендлиз уже пришел, цедят, как из ложечки.
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12.07.2022 21:24 Відповісти
Вони завтра можуть сказати що провели вже. І що це тепер орда.
Що з того? Хто це визна? Або скажуть що вся Україна тепер це рассея по їхньому закону.
Нема ніякого значення. Хоч кожного дня хай референдять.
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12.07.2022 21:33 Відповісти
100%. Ми просто будемо далі їх нищити, а вони будуть щось там скавуліти про ядерну зброю і все таке. Це все як каже їхній фюрер "понти", вони вже ні на кого не діють.
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12.07.2022 21:41 Відповісти
А вот хрен знает, что сделаетнаша прости госпади, власть. А вдруг согласится на переговоры после рехверендума и признает оккупацию?
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12.07.2022 21:51 Відповісти
Та не будуть вони визнавати окупацію, це все одно що собі в голову вистрелити. Вони постійно підкреслюють що не підуть на жодний новий мінськ. А потім раз і повернулися на 180 градусів? Не смішіть, вони не самогубці.
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12.07.2022 22:00 Відповісти
тоді буде нова влада !
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12.07.2022 22:49 Відповісти
Шо ти мелеш. Їх всього 120 млн. це з чукчами евенками татарами алкашами наркоманами.
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12.07.2022 21:36 Відповісти
Одне діло сидіти в мухосранську на дивані і рвати на грудях футболку, а зовсім інше згоріти в танку під Донецьком.
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12.07.2022 21:43 Відповісти
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12.07.2022 21:28 Відповісти
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12.07.2022 21:29 Відповісти
Це французька. Така концепція розглядалась на Паризькій мирній конференції після І світової війни.
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12.07.2022 21:36 Відповісти
Що, кацапидло гниле, тебе навіть від старої карти плющить та ковбасить?
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12.07.2022 21:54 Відповісти
у німецькій немає артикля La є die der das - мабудь французська карта
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12.07.2022 21:41 Відповісти
минска нет,а поэтому нам ничто и никто не мешает бамбить дамбас...
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12.07.2022 21:40 Відповісти
Всім пох*й шо вони там собі проводять...
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12.07.2022 21:54 Відповісти
Як тільки ГУР до цього додумався?!
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12.07.2022 22:02 Відповісти
отключите микрофоны угребков скибицкого и булданова...
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13.07.2022 06:29 Відповісти
 
 