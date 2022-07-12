УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9991 відвідувач онлайн
Новини Війна
19 125 164

Зеленський поставив завдання звільнити всю Україну, а не тільки Херсонську область, - Данілов

данілов

Президент Володимир Зеленський поставив завдання військовим звільнити всю Україну від російських окупантів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Секретар РНБО відповів на питання про те, чи почалася деокупація Херсонської області.

"Я хотів би звернути увагу, що мова йде не тільки про Херсонську область, мова йде про деокупацію всієї країни. І коли президент ставить завдання нашим військовим, мова йде про всю Україну. Звичайно, ми не може одномоментно звільнити всі території, але верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб всі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу і черговості", - зазначив Данілов.

За його словами, вибухи на російських складах під Херсоном - це наслідок роботи високоточної зброї.

"Завдання Російської Федерації - це знищення нас як країни, знищення вищого політичного керівництва нашої країни, і щоб наша країна припинила існування", - додав Данілов.

Також читайте: Зеленський наказав військовим повернути окуповані РФ прибережні території на півдні України, - Резніков

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (23719)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+89
Просрати ракетну програму, тримати армію на голодному пайку, при цьому кататись на лижах і смажити шашлики. Між всім тим заглядати в очі, Оман, вагнерівці...Потім розмінувати Чонгар, здати Південь, просрати оборону Київщини, Чернігівщини, Сум, Харкова... А тепер слабоумний наполеончик наказує звільнити... Дійсно, о це діло, пілять...
показати весь коментар
12.07.2022 21:39
+55
Та да! А то ЗСУ зайняиі невідомо чим, щось ніби роблять, а тут Україна не звільнена. "Непорядок" - подумав Зєлєнскій. І дав команду звільнити всю Україну. "Оце діло!" - подумали ЗСУ і взялися за роботу накінець. Нє?
показати весь коментар
12.07.2022 21:42
+52
як же ж він до того додумався?
найвеличніша людина найвеличніша у всьому!
показати весь коментар
12.07.2022 21:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну раз поставил это да. Ставить он мастер, ну там член на рояль, колону с коксом. Ну это из автобиографии
показати весь коментар
12.07.2022 22:09 Відповісти
Схематозники 3@********* до тупизни.
показати весь коментар
12.07.2022 22:10 Відповісти
І коли тепер чекати на зсу на Банковій?
показати весь коментар
12.07.2022 22:11 Відповісти
Який у нас рішучий президент, ставить такі завдання, що аж самий боїться озвучити)
показати весь коментар
12.07.2022 22:14 Відповісти
На пушечный выстрел нельзя допускать лицедея, он уже второй год не выполняет обязательство перед западнымм партнерами, и украинским народомне обьявляет победителя руководителя САП, но сунет свой пятак на территорию Залужного, способный интриган, но никчемный, как през.
показати весь коментар
12.07.2022 22:16 Відповісти
Треба з Банкової починати звільнення окупованих територій
показати весь коментар
12.07.2022 22:17 Відповісти
Данилов, тебя можно понять. Хочешь спасти Зелю.
Об освобождении юга страны, боневтик сказал лично министру Обороны. А когда выяснилось, что это не корректно, ты бросился спасать президента.
Как Песков постоянно выгораживает пуйло.
Не опускайся до уровня пескова.
Пусть Зеленский сам выступит перед всей страной и все четко разложит по полочкам.
Ты же Секретарь СНБО, а не уборщица дерьма после кого-то.
показати весь коментар
12.07.2022 22:18 Відповісти
Данілов ветеринар, що ви від нього хочете.
показати весь коментар
13.07.2022 09:26 Відповісти
послушайте интервью Игоря Яковенко на 24-м канале....
https://youtu.be/wwsK45zwdiM
показати весь коментар
12.07.2022 22:18 Відповісти
В серпні поставить задачу звільнити Марс....з САПом рішай питання, дурко, бо не буде чим звільняти
показати весь коментар
12.07.2022 22:19 Відповісти
в мене одне тільки питання
що вони курять щоб таку чушь нести?
показати весь коментар
12.07.2022 22:20 Відповісти
Тобто Зеленський не бажає ЗАКІНЧИТИ війну???

Війна йому вигідна???
показати весь коментар
12.07.2022 22:22 Відповісти
Справжній лідор.
показати весь коментар
12.07.2022 22:23 Відповісти
У них там конкурс «Тупий та ще тупіший»?
А коли закликав готуватись до шашликів, то які завдання ставив тоді?
Може здати не тільки Херсонську область, а і всю Україну?
Найбільше, що він може зробити для перемоги - звільнити Україну від себе. єрмаків, данілових,…
показати весь коментар
12.07.2022 22:27 Відповісти
Тепер на черзі ЗЕлена ОПа готує прикази про те, що треба всім дихати, про те, щоб сонце сходило та про те, щоби в тижні було не більше однієї неділі ... Бляха-муха, це якась пародія на державне керівництво, страшно навіть не те, що це обмежене опудало сидить в презеденстському кріслі,а те, що в нього є такі самі, як він, виборці...
показати весь коментар
12.07.2022 22:28 Відповісти
"Знищення вищого політичного керівництва"?? Це типу Зе та Єрмака? Можливо, дійсно х..ло такий дебіл, але, навіть без цих ТИТАНІВ політичної думки, українці хер сдадуться русні!!!
показати весь коментар
12.07.2022 22:28 Відповісти
і скільки ракет виготовив єврей в.а.зеленський для того, щоб визволити 'всю Україну'? НУЛЬ! от таке і 'визволення' буде...
показати весь коментар
12.07.2022 22:29 Відповісти
Секретарь, а доказать можешь, что буба именно так и сказал? Шо ж сразу так и не написали? На ходу добавки выдумываете? Что то не особо верится (труслив). Или это все спецоперация под названием «замылить очи пересичным лохам» или «спасти лейтенанта ермака и его взвод из оп»??? А шо с вашим куратором излей каломыйским? Где он и шо, и как скоро хоть на жидкую гуманитарку беженцам раздуплится??? Жадина-говядина!!!
показати весь коментар
12.07.2022 22:34 Відповісти
вєтєрінар, ти ще не узнав, хто Херсон здав? чи ти ждеш доказів від дяді Байдена?
показати весь коментар
12.07.2022 22:35 Відповісти
Ще один тупорилий барбудос.Грьобані 🤡🤡🤡🤡
Завтра накаже звільнити планету...
показати весь коментар
12.07.2022 22:36 Відповісти
https://kriminal.tv/news/tse_ne_totalna_mobilizatsija_chomu_dlja_peremogi_maksimum_ukrajintsiv_majut_projti_spetsialni_navchannja_dosvidchenij_general_zsu_video.html https://kriminal.tv/news/tse_ne_totalna_mobilizatsija_chomu_dlja_peremogi_maksimum_ukrajintsiv_majut_projti_spetsialni_navchannja_dosvidchenij_general_zsu_video.html

показати весь коментар
12.07.2022 22:40 Відповісти
Ось що потрібно для Перемоги. а не віддав наказ щодо звільнення територій і він уже герой. «Це не тотальна мобілізація». Чому для перемоги максимум українців мають пройти спеціальні навчання - досвідчений генерал ЗСУ (відео)
показати весь коментар
12.07.2022 22:43 Відповісти
Діждались наказу! Аж полегшало... Лишилось тільки Залужному порадитись із Зеленським, яким чином це зробити краще.
показати весь коментар
12.07.2022 22:44 Відповісти
Головне аби єрмак з татаровим були поруч...
показати весь коментар
12.07.2022 22:46 Відповісти
На 73відсоткових це подіє...)))
показати весь коментар
12.07.2022 22:44 Відповісти
Гундосе Чмо! Спочатку здаємо, потім воюєм. Дєрьмака убери! САП признач! Чінарік грьобаний!
показати весь коментар
12.07.2022 22:47 Відповісти
Ого, а хто ставив завдання здати південь? Чому ми до цього часу не знаємо? Кого покриває Президент?Виходить себе?
показати весь коментар
12.07.2022 22:48 Відповісти
Що вже наївся шашликів, і час повертатись з пікніка? Шомпури хай не забуде забрать, асвободітєль!
показати весь коментар
12.07.2022 22:50 Відповісти
Ну это он просто "пошутил", или сказал не подумав, такое у его часто бывает. Квартал 95, просто даёт о себе знать.
показати весь коментар
12.07.2022 22:52 Відповісти
Вот он,размах настоящего Гения стратегии.А вы - то село надо освободить,то город.Гении по мелочам не размениваются-освободить Украину и точка.Жалко Марс не захвачен,он бы и его освободил-лично.А чем освобождать-гиганта мысли уже не волнует.За такие мелочи пусть у военных голова болит.
показати весь коментар
12.07.2022 22:59 Відповісти
А він поставив завдання звільнити: Єрмака, Татарова, Сухачова, Смирнова, Трухіна, Дубинського, Бужанського, Мазурашу, Безуглу, Нікіфорова і Баканова?
показати весь коментар
12.07.2022 23:04 Відповісти
Да, красиво у него получается, сперва - сдать, а уж потом - освобождать. Вот это и есть, самый настоящий "главнокомандующий", не так ли?
показати весь коментар
12.07.2022 23:06 Відповісти
"поставив завдання військовим звільнити всю Україну від російських окупантів "--а то вийськови без него не знали что им нужно освободить!!!
Небыло бы этого четырежды уклониста---такой войны бы не было!
показати весь коментар
12.07.2022 23:30 Відповісти
Издуй в отставку, зелёноденоразумение
показати весь коментар
12.07.2022 23:56 Відповісти
Є велика вірогідність того,що якщо "зе" не звільнить Україну від рашистських єрмаків,то західні союзники, а особливо США , можуть звільнити Україну від постачання фінансів і зброї, а відтак відпаде у "зе" потреба ставити завдання звільняти Україну ,адже в нього в державній кишені "церковні миші" разом з рашистсько- турецькими злодіями допродують українське зерно ,і зброї за ці копійки для звільнення української землі від рашистської навали не купиш.
показати весь коментар
13.07.2022 00:00 Відповісти
https://ye.ua/syspilstvo/59875_Vdovi_zagiblih_zahisnikiv_Mariupolya_oblashtuvali_misce_pam_yati_na_hmelnickomu_maydani.html Вдови загиблих захисників Маріуполя облаштували місце пам'яті на хмельницькому майдані

показати весь коментар
13.07.2022 00:16 Відповісти
Акупанти геть, раз, два!
показати весь коментар
13.07.2022 00:51 Відповісти
Всё зелёнэ кодло должно уйти в отставку. Вместе с Ермаком и зеленским
показати весь коментар
13.07.2022 01:15 Відповісти
Чергова брехня від ЗЕбілів!
- Рєзніков говорить одне, а Данілов інше...
показати весь коментар
13.07.2022 08:40 Відповісти
Краще б він звільнив Україну від себе та свого кагалу.
показати весь коментар
13.07.2022 08:40 Відповісти
Плани ставить Генштаб ЗСУ по даним розвідки та супутників Пентагону...до чого тут король відосиків???
показати весь коментар
13.07.2022 08:50 Відповісти
Мапи ще надрукуйте. Вагнергейт нічому не навчив.
показати весь коментар
13.07.2022 09:27 Відповісти
Найважче буде звільнити всю Україну від вашої ФСБешної ЗЕбанди до якої і ти данілов входиш - але я думаю ми справимось!!!
показати весь коментар
13.07.2022 10:05 Відповісти
Зезедент ляпнул это накануне грандиозного шухера Елдака в Конгрессе. Отвлекает публику. А ВСУ, типо, разбирайтесь как хотите. Ненавижу эту зеленую тварь.
показати весь коментар
13.07.2022 10:13 Відповісти
Как ехать на шашлыки, так Зеленский записывает видосик на всю страну и громко об этом заявляет.
Как освобождать страну, то Зеленский об этом шепотом говорит в ухо Министру Обороны, да так тихо, что никто ничего не понял, что же освобождать?
показати весь коментар
13.07.2022 10:14 Відповісти
А що робили ЗСУ до цього геніального наказу? Краще б у своєму офісі лад навів! ((Єрмак, татаров, і іже з ними)
показати весь коментар
13.07.2022 10:21 Відповісти
Як уже третій місяць кажуть військові, що тримають позиції на Херсонщині, мовляв ми готові йти в наступ та звільняти населені пункти, але ж досі немає наказу військово-політичного керівництва
показати весь коментар
13.07.2022 14:14 Відповісти
Геніально. А я то думав, для чого ця війна?
показати весь коментар
13.07.2022 10:50 Відповісти
Але почитав всі відгуки і враження, що великий процент не зовсім нормальних.
показати весь коментар
13.07.2022 10:53 Відповісти
а постановити звільнити людину Семи Могелевича та ОПГ Солнцевські, Єрмака, Зєля не хоче? А з Єрмаком до підвалів СБУ відправити і жуліка Татарова, та "любих" друзів Баканова та сусіда по дачі "агента ФСБ Гогіашвілі" БУданова?
показати весь коментар
13.07.2022 11:00 Відповісти
А Данилов что-то про 100-тысячные наши потери скажет? А сколько среди гражданского населения? Клевые шашлыки вышли.
показати весь коментар
13.07.2022 11:35 Відповісти
Геніально. Просто неперевершено. Без зеленого зовсім би не здогадалися, що треба звільняти територію. Краще б розказав, як так вийшло, що цю територію здали та хто за цим стоїть. Дебіли зелені.
показати весь коментар
13.07.2022 11:55 Відповісти
Данилов ты не стесняйся, ты свое предложение не закончил, продолжим: а после освобождения захваченных врагом(московией) украинских территорий и победы над нашим врагом (кацапстаном) мы - Украина обязательно привлечем к уголовной ответственности всех, виновных в снижении обороноспособности нашей страны и сдачи Юга нашей страны врагу(кацапам). Заднеприводному гавномесу, вражескому агенту и диверсанту Ермаку приготовиться. А вместе с ним приготовиться Дубинскому, Бужанскому, Татарову, Демченко, Верещук, Портнову, Холодову, Баканову, Наумову, всей верхушке УСБУ в Херсонской области, всем членам ОПЗЖ.
показати весь коментар
13.07.2022 12:02 Відповісти
Только Портнову уже Зеленский с Бакановым-Ермаком дали убежать за границу. И он спокойно без допросов и не в СИЗО сидел в Украине аж до 4 июня.
показати весь коментар
13.07.2022 12:32 Відповісти
Злив секретної інформації про наступ на півдні тепер намагаються замаскувати?
показати весь коментар
13.07.2022 12:04 Відповісти
Хочете сказати, що колаборанти з ОПи публічним розголосом відомостей, що складали воєнну чи державну таємницю зірвали спецоперацію ЗСУ з контрнаступу на півдні?
показати весь коментар
13.07.2022 14:22 Відповісти
Розстріляти сценаристів! Хто такий спітч підсунув на суфлер???
показати весь коментар
13.07.2022 12:21 Відповісти
Якщо наступ на Херсонському напрямку зупинено - то значить це - правда.

Керівництво Туреччини повідомило російське керівництво про прийняття Україною попередніх домовленостей щодо створення "зернового коридору".
Головна умова - припинення просування українських військ в херсонському напрямку і безперебійна робота Північно-Кримського каналу.
Ідуть таємні переговори між Україною і Росією в результаті чого нам дадуть вивезти зерно, а ми не будемо звільняти Херсон. Зерновози уже прийшли. Наступ на Херсон зупинено.
показати весь коментар
13.07.2022 12:28 Відповісти
А йому ніколи думати стратегічно. Він вже втомився від цього конвеєру відосиків закамуфльованих під "сйомка со смартфона".
показати весь коментар
13.07.2022 12:34 Відповісти
- А как освободить всю Украину?
- А это уже тактика, а я - стратег!
показати весь коментар
13.07.2022 13:31 Відповісти
А почему Резников молчит?
Как... воды в рот набрал! Он то точно знает, что ему сказал Зеленский!
показати весь коментар
13.07.2022 15:36 Відповісти
Краще б минулого жовтня дослухався до західної розвідки і зміцнював ЗСУ замість розміновувати Чонгар і готуватись до травневих шашликів то можливо і війни не було б, в усякому разі маштаби були б не такі критичні, преЗЕрватив штопаний !!!
показати весь коментар
02.12.2022 12:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 