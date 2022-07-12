Зеленський поставив завдання звільнити всю Україну, а не тільки Херсонську область, - Данілов
Президент Володимир Зеленський поставив завдання військовим звільнити всю Україну від російських окупантів.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Секретар РНБО відповів на питання про те, чи почалася деокупація Херсонської області.
"Я хотів би звернути увагу, що мова йде не тільки про Херсонську область, мова йде про деокупацію всієї країни. І коли президент ставить завдання нашим військовим, мова йде про всю Україну. Звичайно, ми не може одномоментно звільнити всі території, але верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб всі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу і черговості", - зазначив Данілов.
За його словами, вибухи на російських складах під Херсоном - це наслідок роботи високоточної зброї.
"Завдання Російської Федерації - це знищення нас як країни, знищення вищого політичного керівництва нашої країни, і щоб наша країна припинила існування", - додав Данілов.
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Об освобождении юга страны, боневтик сказал лично министру Обороны. А когда выяснилось, что это не корректно, ты бросился спасать президента.
Как Песков постоянно выгораживает пуйло.
Не опускайся до уровня пескова.
Пусть Зеленский сам выступит перед всей страной и все четко разложит по полочкам.
Ты же Секретарь СНБО, а не уборщица дерьма после кого-то.
https://youtu.be/wwsK45zwdiM
що вони курять щоб таку чушь нести?
Війна йому вигідна???
А коли закликав готуватись до шашликів, то які завдання ставив тоді?
Може здати не тільки Херсонську область, а і всю Україну?
Найбільше, що він може зробити для перемоги - звільнити Україну від себе. єрмаків, данілових,…
Завтра накаже звільнити планету...
Небыло бы этого четырежды уклониста---такой войны бы не было!
- Рєзніков говорить одне, а Данілов інше...
Как освобождать страну, то Зеленский об этом шепотом говорит в ухо Министру Обороны, да так тихо, что никто ничего не понял, что же освобождать?
Керівництво Туреччини повідомило російське керівництво про прийняття Україною попередніх домовленостей щодо створення "зернового коридору".
Головна умова - припинення просування українських військ в херсонському напрямку і безперебійна робота Північно-Кримського каналу.
Ідуть таємні переговори між Україною і Росією в результаті чого нам дадуть вивезти зерно, а ми не будемо звільняти Херсон. Зерновози уже прийшли. Наступ на Херсон зупинено.
- А это уже тактика, а я - стратег!
Как... воды в рот набрал! Он то точно знает, что ему сказал Зеленский!