До портів України пройшли вже 16 суден, які завантажать зерном, - Мінінфраструктури
Станом на 12 липня гирлом Бистре пройшли 16 торговельних суден, які будуть завантажені українським зерном.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За останні 4 доби вже 16 суден уже пройшли через гирло Бистре. Плануємо зберігати такий темп. Відновлення судноплавства цим каналом важливий крок, що також дозволить розвантажити рейд каналу Суліна та прискорити експорт зернових. На жаль, наразі його пропускна здатність та організація роботи на цьому каналі дають можливість приймати лише 4 судна при необхідності щонайменше 8 суден на добу", - розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.
Він додав, що міністерство веде переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.
"За цих умов та наявності шляху через гирло Бистре ми очікуємо, що протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване та ми зможемо наростити щомісячний експорт зернових на 500 тис. тонн" – зазначив Васьков.
До відкриття каналу гирла Бистре судна, які здійснювали вантажоперевезення в українських Дунайських портах змушені були використовувати єдиний транспортний шлях – канал Суліна, який розташований на території Румунії. Його обмежена пропускна здатність дозволяла Дунайським портам приймати тільки 4 судна на добу, чого недостатньо для потреб українського експорту.
У міністерстві нагадують, що станом на сьогодні через блокаду морських портів, на які до повномасштабного вторгнення припадало орієнтовно 80% експорту аграрної продукції України, вивезення продовольства відбувається виключно через Дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах.
Їх пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінної заміни морських портів. Зокрема, в червні наявними логістичними маршрутами вдалося експортувати орієнтовно 2,5 млн тонн продукції, у той час, як місячна потреба в експорті такої продукції становить 8 млн тонн.
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усьо будэ натуральным,без имплантов.
Іран тупо збив наш літак, Іран поставляє безпілотники русні, тим часом Україна одна з найбільших постачальників продовольства в Іран/