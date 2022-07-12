УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9991 відвідувач онлайн
Новини Війна
5 607 11

До портів України пройшли вже 16 суден, які завантажать зерном, - Мінінфраструктури

зерно

Станом на 12 липня гирлом Бистре пройшли 16 торговельних суден, які будуть завантажені українським зерном.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За останні 4 доби вже 16 суден уже пройшли через гирло Бистре. Плануємо зберігати такий темп. Відновлення судноплавства цим каналом важливий крок, що також дозволить розвантажити рейд каналу Суліна та прискорити експорт зернових. На жаль, наразі його пропускна здатність та організація роботи на цьому каналі дають можливість приймати лише 4 судна при необхідності щонайменше 8 суден на добу", - розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

Він додав, що міністерство веде переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання розблокування українського зерна має вирішуватись під егідою ООН, - МЗС

"За цих умов та наявності шляху через гирло Бистре ми очікуємо, що протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване та ми зможемо наростити щомісячний експорт зернових на 500 тис. тонн" – зазначив Васьков.

До відкриття каналу гирла Бистре судна, які здійснювали вантажоперевезення в українських Дунайських портах змушені були використовувати єдиний транспортний шлях – канал Суліна, який розташований на території Румунії. Його обмежена пропускна здатність дозволяла Дунайським портам приймати тільки 4 судна на добу, чого недостатньо для потреб українського експорту.

У міністерстві нагадують, що станом на сьогодні через блокаду морських портів, на які до повномасштабного вторгнення припадало орієнтовно 80% експорту аграрної продукції України, вивезення продовольства відбувається виключно через Дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вісім іноземних суден зайшли до українських портів по агропродукцію, - ВМС ЗСУ

Їх пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінної заміни морських портів. Зокрема, в червні наявними логістичними маршрутами вдалося експортувати орієнтовно 2,5 млн тонн продукції, у той час, як місячна потреба в експорті такої продукції становить 8 млн тонн.

Автор: 

зерно (3116) Мінінфраструктури (2060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
пусть дойдут до места назначения а только потом , говорите "гоп"
показати весь коментар
12.07.2022 21:47
+3
От тільки зерно якось має потрапити до наших портів на Дунаї. А це пов'язано з певними ризиками і, взагалі, низькою логістичною варіативністю. Хто знає де це - той зрозуміє.
показати весь коментар
12.07.2022 21:58
+1
Не совсем понятно почему. Только не говорите про Змеиный.
показати весь коментар
12.07.2022 21:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пусть дойдут до места назначения а только потом , говорите "гоп"
показати весь коментар
12.07.2022 21:47 Відповісти
Дійдуть інакше воплі рашки про всесвітній голод загубить сенс
показати весь коментар
12.07.2022 22:00 Відповісти
Не совсем понятно почему. Только не говорите про Змеиный.
показати весь коментар
12.07.2022 21:50 Відповісти
Надіюсь вони (судна) щось цікаве переправляють до України , а не з пустими трюмами
показати весь коментар
12.07.2022 21:57 Відповісти
От тільки зерно якось має потрапити до наших портів на Дунаї. А це пов'язано з певними ризиками і, взагалі, низькою логістичною варіативністю. Хто знає де це - той зрозуміє.
показати весь коментар
12.07.2022 21:58 Відповісти
а гроші до бюджету
показати весь коментар
12.07.2022 21:59 Відповісти
кароче ниякого катера с гексогеном под мостом...
усьо будэ натуральным,без имплантов.
показати весь коментар
12.07.2022 22:06 Відповісти
Гросмейстер Бендера



Іран тупо збив наш літак, Іран поставляє безпілотники русні, тим часом Україна одна з найбільших постачальників продовольства в Іран/
показати весь коментар
12.07.2022 22:20 Відповісти
не поставляет, и не будет.
показати весь коментар
12.07.2022 22:37 Відповісти
Туда идут в балласте, назад в грузу (как правило) через Сулину. Риски проходов в балласте через устье Дуная покрываются страховками (если они предусмотрены Договором).
показати весь коментар
12.07.2022 22:46 Відповісти
До тих портів дунайських ще довезти зерно треба.Там теж не так просто.
показати весь коментар
13.07.2022 09:22 Відповісти
 
 