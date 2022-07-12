Ми впевнені, що Україна не допустить потрапляння американської зброї в чужі руки, - Держдепартамент США
Заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Бонні Дженкінс стверджує, що Вашингтон стежить за використанням американської зброї в Україні та впевнений у діях українського уряду.
Про це Дженкінс заявила під час онлайн-брифінгу у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до обов’язку захищати оборонні технології американського походження та запобігати їх потраплянню в чужі руки чи незаконному розповсюдженню. Тому ми активно співпрацюємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність допомоги, навіть в умовах складного конфлікту, який ми бачимо, і середовища, в якому вона діє", – зазначила вона.
Представниця Держдепу США додала, що у Вашингтоні регулярно оцінюють ризики можливого незаконного переміщення американської зброї та її втрати на полі бою.
"Тож ми впевнені в зобов’язанні українського уряду належним чином охороняти та обліковувати оборонне обладнання американського походження. Тож, не вдаючись у оперативні деталі, я можу сказати, що Сполучені Штати активно співпрацюють з урядом України, щоб забезпечити підзвітність щодо оборонних статей і допомоги у сфері безпеки, яку надають Сполучені Штати", – підкреслила Дженкінс.
Пізніше заступниця державного секретаря США зазначила, що "ми дуже впевнені в українському уряді та в тому, що він робить, ми дуже тісно співпрацюємо з ними всіма можливими способами, щоб захистити та врахувати обладнання, яке фактично надходить в Україну, але ми також усвідомлюємо складну ситуацію, яка існує".
Зазначимо, що рсоійська пропаганда не раз стверджувала, що військова допомога західних країн, яка надходить в Україну, нібито продається на "чорному ринку", але підтверджень цих заяв не було.
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бо при тій кількості цієї зброї, її зникнення можна легко списати на бойові втрати
Міністр оборони України у цій співпраці виконує радше формальну роль.
Але всеодно прикро що у партнерстві з найсерйознішим союзником України, доводиться вдаватися до таких шляхів.
Суспільство України не здатне усвідомити і зрозуміти важливість для Західних країн довіри до партнерів у співпраці і як багато сьогодні і на майбутнє Україна втрачає через відсутність довіри Заходу політичному керівництву України. Що минулим, так і теперішньому і скорше всього теж буде з повоєнним.
максимум що я бачив у рашкованських попагандонів - це порожні тубуси від джавелінів, які вони впарювали як трофеї
скинь посилання на склади "трофейної" зброї у рашистів
Несколько сломаных танков и БТР? Ну, видела и что?
У кацапов таких своих до хрена--только z и v с них сотри , нарисуй наш флаг и вперед---рассказывай о "затрофееной" укртехнике)))
чи знову використані тубуси ?
За последние две недели было как минимум два случая, когда наши ракетчики накрывали цели, которые не слишком вписывались в те 80 км, которые способны пролететь ракеты Хаймарс. Они явно выбились из общего списка уничтоженного на оккупированной территории, но на самом деле, их может оказаться куда больше. Вель мы - обыватели, представляем себе работу этих систем примерно таким вот образом.
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FXJIA4iXkAA9IY6.jpeg
То есть, на свой вкус выставляем точку из которой мог бы вестись огонь и рисуем окружность, с радиусом в 80 км на территории, занятой противником. Так мы определяем все то, что может попасть под удар ракет Хаймарс. Но в этом забавном мероприятии, есть два интересных момента. Первый из них состоит в том, что мы вполне обоснованно рисуем такую окружность и считаем, что таким образом - приблизились к истине, но тут дело в точке, которую мы произвольно избрали центром окружности. А ведь можно не сомневаться в том, что каждый «выход» этих систем на боевые позиции, обусловлен целым рядом ограничений, направленных на обеспечение сохранности машин и личного состава.
Это значит, что просто ткнуть место на карте - нельзя. Вернее, ткнуть-то можно, но это может дать слишком большую погрешность, во всех вычислениях. Кроме прочих условий, обеспечивающих безопасность, наверное это будут места, максимально подходяшие для скрытного выдвижения и развертывания, а кроме того, просто обязательно будет очерчена «красная зона» или местность, близкая к переднему краю, куда однозначно нельзя заезжать. С учетом того, на какое расстояние может прицельно отработать их ствольная артиллерия, можно предположить, что ближе 30 км установки не приближаются к линии фронта, поскольку они однозначно являются приоритетной целью для противника.
Но этом мы так предполагаем, а бойцы имеют строгие указания, на сей счет и точно не станут их нарушать. Это значит, что мы не можем знать наверняка, где именно ставить центр окружности и как ее чертить. Ну а вторым моментом является то, что и противник, скорее всего, рисует примерно такие же окружности, как и мы с вами, не зная наверняка о тех ограничениях, которые имеют экипажи Хаймарсов, которые работают через линию фронта и это - хорошо.
Однако, даже с учетом возможных поправок именно на этот момент, парочка целей была накрыта уж очень далеко, что дает основание полагать о наличии более дальнобойных ракет, чем те, что на 80 км. И если они такие есть, то уже никто не знает - насколько. Ведь это могут быть ракеты на 140, 165, 220, 270 и даже 300+ км. И насколько этот «+» существеннен - никто не знает.
Известно, что США уже анонсировали поставку новой партии пусковых установок и боеприпасов к ним, более дальнобойных, чем 80 км. А это значит, что к тому количеству дальних ракет, которые нам, скорее всего, поставили британцы, пойдет уже куда большее количество ракет и потому, нашим установкам уже можно будет совсем не приближаться к линии фронта и фактически, захватить всю оперативную глубину войск противника.
А мы добавим немного перчика в эту историю, исходя из открытых данных, которые можно найти в Сети, при наличии такого желания. Просто оттолкнемся от того, что Пентагон заявил официально, в плане получения более дальнобойного оружия. В одной из предыдущих статей мы подробно писали о боеприпасах, применяемых для стрельбы этой системой, но есть еще кое-что свеженькое и весьма интересное.
Так, в 2017 финансовом году Вооруженные силы США заказали модернизацию 160 устаревших, неисправных самолетов M270A0 до M270A2 в рамках проекта расширения парка РСЗО. Модернизация должна продлить срок эксплуатации систем до 2050 года и модернизировать 225 пусковых установок M270A1 до конфигурации M270A2. Суть этой модернизации сводится к усилению бронирования кабины экипажа, в том числе и противоминную, установку новой системы управления огнем Common Fire Control System - CFCS, совместимой с той, что применяется в HIMARS и замену двигателя, на более экономичный и мощный, 600 сильный агрегат.
В результате этой модернизации, M270A2 смогут вести огонь всем спектром совместимых боеприпасов, но самое главное, они изначально будут поддерживать стрельбу ракетами GMLRS-ER, которые находятся на финише испытаний, которые проводит компания Lockheed Martin и должны были поступить на вооружение армии США в следующем году. Но всвязи с войной в Украине, там все ускоряется и вполне возможны другие временные пределы. Новации этих ракет состоят в том, что их дальность уже 500+ км. И опять же, данные о том, насколько существенным является этот плюс, никто не знает. Возможно, что это - 700-800 километров.
Обычно, производитель передает заказчику несколько модернизированных установок, и опытную партию ракет для испытаний, которые по традиции, проходят на артиллерийском полигоне Юма, в штате Невада. Но что-то нам подсказывает, что полигонные испытания сейчас могут приобрести несколько необычный и куда более содержательный характер. Если только представить, что испытания новых ракет пройдут в наших степях, то для того, чтобы найти достойную цель, можно будет вообще не трогать циркуль и не чертить круги.
А в том же Ватастополе, публика может уже настраивать камеры, чтобы выложить убойное видео в ютубчик или Тик-ток. Просмотров будет просто масса и это можно гарантировать любому, чья камера сможет заснять привет от наших ракетчиков. Но не только это. В таком случае, под расклад уже попадает база стратегической авиации противника в городе Энгельс, в Саратовской области. Именно оттуда поднимаются аэропланы, которые обстреливают нашу территорию из акватории Каспийского моря. Ну а Луке надо будет проверить парковку для своего языка в хорошо известном месте, чтобы не вякнуть чего-то лишнего и на личном опыте узнать, что такое бавовна.
Ну и плюс к тому, война в Украине уже внесла изменения в количество батальонов М270, которые должны будут выйти на новые кондиции. Если ранее планировалось модернизировать 16 батальонов, то теперь уже речь идет о 27. Возможно в этом количестве имеется что-то из того, что что уже находится в трюме судна снабжения, которое качается на волнах Атлантического океана. А это значит, что если орки решили оттянуть свои склады, КП и прочее подальше, за зону действия наших ракет, то можно поступить мудро, чтобы два раза не вставать. Для этого им надо все вывезти за Урал и там же нарыть себе окопы, в надежде на то, что сзади не зайдут войска дядюшки Си. Но есть и лайт версия ответа на эту ситуацию. Можно самостоятельно и заранее заказать себе место на кладбище и все, что нужно в таких случаях. Других вариантов уже нет.
теперь я полностью спокоен!
НАТО и ЕС призывают усилить контроль поставок вооружения в Украину Страны НАТО требуют введения системы отслеживания вооружения, прибывающего в Украину.
Мера позволит значительно снизить риски его перепродажи на черном рынке. Некоторые государства-члены Альянса выступают с инициативой разработки и использования систем отслеживания поставок вооружения. Как альтернатива - составление детального перечня оружия.
Информацию передает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Тому ми активно співпрацюємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність допомоги, навіть в умовах складного конфлікту, який ми бачимо, і середовища, в якому вона діє", - зазначила вона.
А одна особа на днях істерила, що Штати не знають, де їхня зброя в Україні і що з нею:
"Якщо ми не маємо можливості робити аудит, якщо ми не знаємо, що відбувається з нашою безпековою підтримкою, тобто зброєю, щойно вона перетнула кордон!.. А ми не знаємо, що з нею у вас відбувається, тому що у нас немає людей в Україні. І ми чуємо, що є проблеми на фронті, не маючи механізмів нагляду - то що, ви думаєте, мені скажуть мої виборці?
- Чи правильно я вас розумію, що ця зброя могла піти не на фронт, а в якісь інші держави?
- Ми не знаємо, але може, можливо! Можливо, і в цьому проблема. Вона може бути в Сирії, вона може опинитися в Росії.
- Ви зараз серйозно це кажете?
- Я не можу сказати, чи це серйозно, чи ні, тому що це серйозна проблема. Коли ми не знаємо, то ми не знаємо! Ми даємо вашій країні озброєння на мільярди доларів і ми не знаємо, що відбувається з нею." (с)
Бачила в інших, що американці навіть серійні номери звіряють.