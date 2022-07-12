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Протягом доби рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів, артилерії та РСЗВ, - ОВА. ФОТО

Потягом 12 липня ворог обстрілював з мінометів, артилерії та РСЗВ території чотирьох громад Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів, артилерії та РСЗВ, - ОВА 01

Так, Шалигінську громаду двічи обстріляли з мінометів. У Білопільській громаді зафіксовано 20 мінометних "прильотів".

Зноб-Новгородська громада була обстріляна із ствольної артилерії (13 прильотів).

Краснопільська громада потрапила під обстріл реактивних систем залпового вогню та мінометів. Як наслідок - потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців. На щастя, люди не постраждали.

Протягом доби рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів, артилерії та РСЗВ, - ОВА 02
Протягом доби рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів, артилерії та РСЗВ, - ОВА 03

Також читайте: Вранці рашисти вдарили з реактивної артилерії по Шалигінській громаді, зафіксовано 20 прильотів, - Сумська ОВА

Протягом доби рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів, артилерії та РСЗВ, - ОВА 04
Протягом доби рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів, артилерії та РСЗВ, - ОВА 05
Протягом доби рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів, артилерії та РСЗВ, - ОВА 06
Протягом доби рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів, артилерії та РСЗВ, - ОВА 07

Також дивіться: Наслідки російських обстрілів на Білопільщині Сумської області. ФОТОрепортаж

Протягом доби рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів, артилерії та РСЗВ, - ОВА 08
Протягом доби рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів, артилерії та РСЗВ, - ОВА 09

Автор: 

обстріл (28296) Сумська область (3567) Живицький Дмитро (466)


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