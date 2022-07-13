HIMARS знищили російську базу ППО під Луганськом: вибух складу на розліт ракет в усі боки. ВIДЕО
В окупованому Луганську лунають вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Луганську чути вибухи. Працює ППО окупантів, - соцмережі. ВIДЕО
Топ коментарі
+85 Павло ШОвте
показати весь коментар13.07.2022 00:36
+78 olele
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+69 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар13.07.2022 00:37
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https://twitter.com/dneprlena/status/1546955609844621313 52 мин
https://qafqazinfo.az/news/detail/rusiyanin-ermenistandaki-herbi-bazasinda-yangin-bas-verdi-369613
На російській військовій базі в Гюмрі на півночі Вірменії спалахнула пожежа.
База Олександра Невського в Гюмрі оснащена зенітно-ракетними комплексами С-300В, винищувачами МіГ-29, гелікоптерами Мі-24П та Мі-8МТ.
більше бавовни, різнокольорової та веселої для душ Українців)
Героям слава, москалям концерт кобзона
Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь.
Попередньо, люди не постраждали.
І є й хороша нічна новина. Наші військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю.
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1312
23:45
В Чернобаевке слышны очень сильные взрывы
Зліва карта обстрілів за 8 липня, справа після знищення російських складів 12 липня.
Про це «24 каналу» повідомили власні джерела в українській воєнній розвідці.
При цьому «пощастило» далеко не всім загиблим загарбникам - тіла деяких російські військові просто спалили на тимчасово окупованій території материкової України.
«Всередині (рефрижераторів. - Ред.) - загиблі окупанти.
Деякі тіла при цьому звозять КамАЗами на звалище поблизу Херсона й там спалюють», - повідомили в розвідці.
Дают слово, что ноги их здесь не будет
Як був Донбас кримінальним регіоном України, так і залишився, але не надовго.
Хімарс - містер подяка союзникам.
https://nua.in.ua/novosti/ukraina/poblizu-chornoba%d1%97vki-prolunav-vibux/
Но потом США начали поставлять Талибам Стингеры....... И это недорогое единственное ружие решило исход войны: СССР вынужден был уйти из Афганистана а потом и развалиться.США легко могут решить исход этой войны-нужна только воля США. А У Украинцев есть воля убивать русских оккупантов и этой воли намного больше чем высокоточного оружия которое поставляет США. Надеюсь пока