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HIMARS знищили російську базу ППО під Луганськом: вибух складу на розліт ракет в усі боки. ВIДЕО

В окупованому Луганську лунають вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Луганську чути вибухи. Працює ППО окупантів, - соцмережі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17264) Луганськ (576) знищення (7172)


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Топ коментарі
+85
картинка слева - 8 июля, красные точки - обстрелы от орков... ...потом - работа Хаймарсов картинка справа - 12 июля, красные точки обстрелы от орков после уничтожения нескольких складов
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13.07.2022 00:36
+78
ШаЛєна Місія@dneprlena

https://twitter.com/dneprlena/status/1546955609844621313 52 мин

https://qafqazinfo.az/news/detail/rusiyanin-ermenistandaki-herbi-bazasinda-yangin-bas-verdi-369613
На російській військовій базі в Гюмрі на півночі Вірменії спалахнула пожежа.
База Олександра Невського в Гюмрі оснащена зенітно-ракетними комплексами С-300В, винищувачами МіГ-29, гелікоптерами Мі-24П та Мі-8МТ.
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13.07.2022 00:25
+69
HIMARS - ночной зверек. Дожидается, пока дикари спать полягут, и тогда выходит на охоту.
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13.07.2022 00:37
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ШаЛєна Місія@dneprlena

https://twitter.com/dneprlena/status/1546955609844621313 52 мин

https://qafqazinfo.az/news/detail/rusiyanin-ermenistandaki-herbi-bazasinda-yangin-bas-verdi-369613
На російській військовій базі в Гюмрі на півночі Вірменії спалахнула пожежа.
База Олександра Невського в Гюмрі оснащена зенітно-ракетними комплексами С-300В, винищувачами МіГ-29, гелікоптерами Мі-24П та Мі-8МТ.
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13.07.2022 00:25 Відповісти
selitru v studiju !
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14.07.2022 00:12 Відповісти
шо опять
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13.07.2022 00:26 Відповісти
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13.07.2022 00:31 Відповісти
Х*йло: "Наши системы ПВО щелкают их как орехи". Марочко: "Украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО которая обеспечивает безопасность Луганска"
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13.07.2022 02:46 Відповісти
Конечно щелкает! Слишишь как щелкает на весь Луганськ? Та отож...
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13.07.2022 05:08 Відповісти
"Упало что-то. Не сбили. И еще один.." Тупая корова, это снаряды в складах детонируют и взрываются а не "падает что-то".. )
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13.07.2022 07:52 Відповісти
їм розкажуть що це десь ,у якоїсь баби , огірки повзривалися.
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13.07.2022 08:19 Відповісти
Це селітра!!!
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13.07.2022 08:21 Відповісти
шукав 10 тон селітри всі кажуть немає бо війна ,тут палять кожен день !
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13.07.2022 11:00 Відповісти
Селитра одна не взрывается (она как окислитель)- ей нужно "рабочее тело" для взрыва. Скорее всего это селитра вместе с просроченной тушенкой и гречкой. 👌
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13.07.2022 12:24 Відповісти
это была селитра
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13.07.2022 13:55 Відповісти
Вибухає Їй треба детонатор і відповідні умови У Німеччині (здається у 1927 році) на заводі бурти селітри злежалися в моноліт Кайла з ломами мало допомагали Вирішили подрібнювать її дрібними вибухами закладених в "шпури" патронів амоналу Знесло півміста Кілька сот жертв
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13.07.2022 17:50 Відповісти
Так точно, это известный случай в Оппау. Да и в Ливане совсем недавно это подтвердилось. Но делает это крайне неохотно - жетонатор нужен мощный, и объем - большой
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14.07.2022 18:56 Відповісти
да за щекой щёлкает
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13.07.2022 06:24 Відповісти
А якщо діти у садибі? Так вони ж будуть у штани "класти", а в туалет не зайдуть! (Знайомий додумався дочку в дитинстві "бабаєм" налякать і показав через двері протигазну маску Так казала - при вигляді протигазу в дрож кидало до зрілого віку)
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13.07.2022 05:43 Відповісти
Нічого страшного, накладуть у штанці.
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13.07.2022 08:17 Відповісти
У кацапоидов - портки.
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13.07.2022 12:25 Відповісти
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13.07.2022 00:26 Відповісти
знов нацики домбили бомбас ?
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13.07.2022 00:27 Відповісти
Дид Байдин Домбас бадминтонил бадминтонил, да не выбадминтонил.
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13.07.2022 00:47 Відповісти
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13.07.2022 09:15 Відповісти
ВОСИМЬ ЛЕТ ДАМБИЛИ БАМБАС!!!11 🤳😁
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13.07.2022 11:01 Відповісти
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13.07.2022 14:31 Відповісти
невiстка?
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13.07.2022 22:48 Відповісти
Банки тушёнки от жары вздулись и детонируют..
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13.07.2022 00:27 Відповісти
«Селітра»
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13.07.2022 01:47 Відповісти
tut už treba znak kopyraita stavitj
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14.07.2022 00:16 Відповісти
це просто пісня душі!
більше бавовни, різнокольорової та веселої для душ Українців)
Героям слава, москалям концерт кобзона
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13.07.2022 00:27 Відповісти
Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району.

Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь.

Попередньо, люди не постраждали.

І є й хороша нічна новина. Наші військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю.

https://t.me/dnipropetrovskaODA/1312
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13.07.2022 00:31 Відповісти
Доброго вечора , кацапи , ми з Украіни
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13.07.2022 00:28 Відповісти
Боже, дамби бамбас!
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13.07.2022 00:29 Відповісти
hochu domoy v UA@hochu_dodomu

23:45
В Чернобаевке слышны очень сильные взрывы
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13.07.2022 00:30 Відповісти
в херсоне автоматные очереди правда непонятно то ли всу с кацапами то ли партизанен с кацапьем то ли бурятокадыровский конфликт.
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13.07.2022 00:33 Відповісти
Самі себе стріляють. Скорочують поголов'я
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13.07.2022 00:48 Відповісти
Херачило с зениток по нашим БПЛА. Они их тролили, но потом были прилеты жёсткие.
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13.07.2022 01:12 Відповісти
на Луганск опустился мрак ночи, и настало время Химер, которые слетаются на запах селитры.
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13.07.2022 00:30 Відповісти
🤣
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13.07.2022 18:00 Відповісти
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13.07.2022 00:32 Відповісти
это квантовая бімба! )) не обманул таки ватанов их знакомый из сбу)))
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13.07.2022 00:33 Відповісти
Ми в дитинстві під-час салюту після кожного "Ба-бах" кричали "Ура!"
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13.07.2022 00:33 Відповісти
"Восемь лет бамбили Донбас" - повинні були вже звикнути!
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13.07.2022 00:34 Відповісти
картинка слева - 8 июля, красные точки - обстрелы от орков... ...потом - работа Хаймарсов картинка справа - 12 июля, красные точки обстрелы от орков после уничтожения нескольких складов
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13.07.2022 00:36 Відповісти
HIMARS - ночной зверек. Дожидается, пока дикари спать полягут, и тогда выходит на охоту.
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13.07.2022 00:37 Відповісти
Все помнят игру в "мафию") город засыпает-просыпается Хаймарс....
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13.07.2022 01:57 Відповісти
Хаха. Играем время от времени. Пора новый персонаж в игру добавлять.
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13.07.2022 05:04 Відповісти
Прочитал это голосом Дроздова
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13.07.2022 09:05 Відповісти
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13.07.2022 12:25 Відповісти
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13.07.2022 00:39 Відповісти
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Зліва карта обстрілів за 8 липня, справа після знищення російських складів 12 липня.
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13.07.2022 00:44 Відповісти
Wow, that's so impressive. Hope it will stay like that for some time.
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13.07.2022 05:08 Відповісти
No problem. Expect the same next night
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14.07.2022 00:18 Відповісти
Шо,там незбили?? Ракети розлітаються з підірваного складу
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13.07.2022 00:46 Відповісти
Gute Nacht!
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13.07.2022 00:54 Відповісти
Gute Nach - Russisch Nach! ✖️
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13.07.2022 12:30 Відповісти
А как дишат, как дишат.........
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13.07.2022 00:56 Відповісти
Оргазм - он такой! Приходит внезапно .... тем более от HIMARS'a....
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13.07.2022 12:33 Відповісти
На Півдні України російські війська зазнають нищівних втрат особового складу. 11 липня з Херсонщини у Крим виїхало шість рефрижераторів з тілами загиблих рашистів.

Про це «24 каналу» повідомили власні джерела в українській воєнній розвідці.

При цьому «пощастило» далеко не всім загиблим загарбникам - тіла деяких російські військові просто спалили на тимчасово окупованій території материкової України.

«Всередині (рефрижераторів. - Ред.) - загиблі окупанти.

Деякі тіла при цьому звозять КамАЗами на звалище поблизу Херсона й там спалюють», - повідомили в розвідці.
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13.07.2022 01:02 Відповісти
"власні джерела в українській воєнній розвідці" - оторвать бошку. И в разведке, и на 24 анале.
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13.07.2022 12:29 Відповісти
Самый толковый комментарий за весь день на ЦН. «Власні джерела» - это утечка инфы.
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13.07.2022 14:02 Відповісти
про "власні джерела" може бути мулька, щоб не палити херсонських інформаторів...
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13.07.2022 15:20 Відповісти
Я беглым взглядом на фото прочитал надпись на борту не как 200 как ZOO (зоопарк). Хотя мертвый зоопарк из орков тоже неплохо
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14.07.2022 00:03 Відповісти
Ватнички страдают. "Есчо один.."
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13.07.2022 01:16 Відповісти
Ватнички страдают, Ванечки летают, раскидывают мозгами, одна нога тут - другая там.
Дают слово, что ноги их здесь не будет
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13.07.2022 11:06 Відповісти
На підході ще 4 хаймарси... Нехай кацапня готується зустрічати нові подарунки...
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13.07.2022 01:27 Відповісти
Ну и 270 должны скоро быть у нас
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13.07.2022 01:34 Відповісти
І ще розумні знаряди з самонаведенням SMArt
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13.07.2022 02:30 Відповісти
ай-яй-яй... как же вы так неокуратно курите....
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13.07.2022 01:55 Відповісти
Нарещі я бачу як ******** Бамбас!
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13.07.2022 02:49 Відповісти
баран кацапский - мы освобождаем Украинскую землю а не каких то там ватников
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13.07.2022 03:30 Відповісти
Коли ми звільнимо наші землі, усі оці ватники попіднімають свої дупи і разом змотаються на Росію ,бо тут їм життя не буде в Україні.
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13.07.2022 08:26 Відповісти
Так це "доблєсниє" війська ППО "ЛНР" сбивають ракети, які запускає терористична "ДНР".
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13.07.2022 06:08 Відповісти
Та зрівняйте вже з землею весь той лугандон разом з ватою
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13.07.2022 07:30 Відповісти
Зверніть увагу з яким сумом колаборанти,Ой!Вибачте!"Наші люді в окупаціі" кажуть,що кудись попало.Чому всі мовчать,що МИ САМІ,за кошти НАШОГО бюджету викохали та викормили,цю погань?Навіть зараз,коли ВОНИ не ховаючись вбивають наших людей, КМУ продовжує ФІНАНСУВАТИ бюджети цих т.з. республік?Вони нас вбивають а ми ЛУГАНДОН годуємо.Вже і арестовичу тяжко не визнавати,що САМЕ ЛУГАНДОНЦІ воюють КРАЩЕ москалів.Офігенні демократи та пацифісти?Ну тоді не скигліть,що багато у нас загиблих.
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13.07.2022 07:58 Відповісти
Просто кримінал Луганська і Донецька.
Як був Донбас кримінальним регіоном України, так і залишився, але не надовго.
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13.07.2022 15:23 Відповісти
Це мабуть президент України містер HIMARS шалєніє...
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13.07.2022 08:24 Відповісти
Презедент України містер Лайно!
Хімарс - містер подяка союзникам.
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13.07.2022 19:11 Відповісти
Голі свинособаки по небу летять в баню попав реактивний снаряд.
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13.07.2022 13:01 Відповісти
И это мы всерьез пока еще ничего не начинали
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13.07.2022 14:08 Відповісти
отож, панове партизани, мораль басні: шукайте цікаві військови об'єкти і передавайте їх опис, фото, координати ЗСУ
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13.07.2022 14:32 Відповісти
😁
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13.07.2022 15:22 Відповісти
Поблизу Чорнобаївки пролунав вибух
https://nua.in.ua/novosti/ukraina/poblizu-chornoba%d1%97vki-prolunav-vibux/
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13.07.2022 15:50 Відповісти
СССР в Афганистане успешно применял тактику налетов вертолетами и расстрелов из НУРСов кишлаков афганцев прежде чем зайти и занять новый район. Вместе с Талибами гибли мирные жители и дети-но СССРу было пофиг,как сегодняшней России.
Но потом США начали поставлять Талибам Стингеры....... И это недорогое единственное ружие решило исход войны: СССР вынужден был уйти из Афганистана а потом и развалиться.США легко могут решить исход этой войны-нужна только воля США. А У Украинцев есть воля убивать русских оккупантов и этой воли намного больше чем высокоточного оружия которое поставляет США. Надеюсь пока
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13.07.2022 16:13 Відповісти
Заї6@ли цим рюззкім язиком мразоти писати!!!
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13.07.2022 19:09 Відповісти
понятна ваша ненависть русским и даже языку к ихнему..но все таки пусть пишут некоторые ..чтоб с других стран понимали что у вас происходит..я уже процентов 60-70 понимаю на украинском но все таки..чисто для инфа.
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13.07.2022 19:29 Відповісти
Горить,палає техніка ворожа,рідна Україна переможе! (с)
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13.07.2022 17:54 Відповісти
https://ibb.co/Gcx6vVz
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13.07.2022 18:22 Відповісти
Заїбісь.
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13.07.2022 18:59 Відповісти
Дамбілі Бамбас..... мрії здійснюються ЛуганДонци....
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13.07.2022 19:08 Відповісти
А чому це в тварин Луганська вночі світло горить? Пора навчити цих дітєй бамбаса,що таке світломаскування. АТО 8лєт бамбілі, бамбілі, а вони там не пугані зовсім.
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13.07.2022 19:20 Відповісти
🤣🤣🤣
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13.07.2022 20:18 Відповісти
 
 