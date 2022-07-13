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Президент Литви Науседа закликав Захід розірвати економічні зв’язки з РФ: "Політика, яка не мала жодних ілюзій щодо Росії, спрацювала набагато краще, ніж realpolitik"

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що розрив економічних зв’язків з Росією виявився правильним кроком Вільнюса на тлі шантажу Москви країн Заходу, і закликав їх наслідувати литовський приклад.

"Гадаю, що ми багато зробили, аби Литва була більш стійкою до енергетичного та економічного шантажу Росії. І сьогодні, коли я дивлюсь на деякі інші країни Західної Європи, я бачу великий шлях, який Литва пройшла за дещо більший час", – сказав литовський президент, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він нагадав, що Литва оголосила себе повністю незалежною від російських енергоносіїв, тоді як, приміром, Німеччина розглядає різні варіанти економії енергії в зимовий період.

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"Можна чітко побачити, що політика, яка не мала жодних ілюзій щодо Росії, спрацювала набагато краще, ніж так звана realpolitik, яка тепер є головним болем деяких західних держав. Я розумію їхнє становище, але це вкотре підтверджує, що Литва пішла правильним шляхом. І чим швидше інші західноєвропейські країни оберуть цей же шлях, тим краще й легше буде для всіх", – підсумував Науседа.

Водночас він переконаний, що Німеччина зможе пережити найскладніші "рік-півтора" і також позбутись залежності від Росії.

"Я сподіваюсь на довготривалу вакцинацію проти Росії. Іншими словами, не буде політиків, які через рік-півтора казатимуть: нам знову потрібно зміцнити відносини (з Росією), оскільки Росія начебто змінилась або пішла на певні поступки. Дуже небезпечно керуватись такими ілюзіями", – додав президент Литви.

Автор: 

Німеччина (7330) Литва (2383) енергетика (2581) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+17
Гитанас красава!

Все по делу сказал!
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13.07.2022 01:27
+16
Когда у небольшой и по факту не сильной страны яйца титановые.. в отличие от старых, и типа сильных европейских стран.
По факту -после нашей победы и с новым союзом Украина-Польша-Литва-Латвия-Эстоия-Британия-Старая Европа уйдет в историю.. И не то что б я против них что-то имел до.. но они просто импотенты.. если б орда напала на них как на нас-они бы просто склеили ласты судя по всему.. Ну чтоб не терять путину лицо
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13.07.2022 01:27
+14
у Литви яйця в 100 раз більше ніж у продажних німців
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13.07.2022 01:32
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Когда у небольшой и по факту не сильной страны яйца титановые.. в отличие от старых, и типа сильных европейских стран.
По факту -после нашей победы и с новым союзом Украина-Польша-Литва-Латвия-Эстоия-Британия-Старая Европа уйдет в историю.. И не то что б я против них что-то имел до.. но они просто импотенты.. если б орда напала на них как на нас-они бы просто склеили ласты судя по всему.. Ну чтоб не терять путину лицо
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13.07.2022 01:27 Відповісти
Если бы Германия была географически ближе к РФ то я думаю они бы думали как Литва.
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13.07.2022 06:25 Відповісти
Гитанас красава!

Все по делу сказал!
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13.07.2022 01:27 Відповісти
у Литви яйця в 100 раз більше ніж у продажних німців
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13.07.2022 01:32 Відповісти
реалполітік - це політика перезавантаження відносин з рф, ми даємо рашці все що вона хоче, а вона за це витирає кров з іклів коли виходить на люди і дає нам дешеві ресурси щоб бізнес процвітав. Макфол як раз є яскравим представником реалполітік, і о чудо, вони з єрмаком плани нам рисують по подальшому розвитку.
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13.07.2022 02:10 Відповісти
Адекватні слова адекватного президента!
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13.07.2022 02:31 Відповісти
А шо там наш так называемый ,,президент"? Розродился уже хоть словом про Елдака с Татаровым? Зелёное убожество!
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13.07.2022 07:29 Відповісти
Гнида завже гнида,незалежно від кольору зеленського
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13.07.2022 09:58 Відповісти
Шаную литовців так само як і наших хлопців ,які боронять нашу Україну на фронті , не згодна тільки з одним, що через год чи півтора политики не будуть дивиться в сторону Росії. У старій Європі є такі політики що будуть, завжди знайдеться якісь гівно яке буде цілувати дупу путіну.
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13.07.2022 08:11 Відповісти
Будуть казати, що бідні москальські діти страждають без німецьких турбін і французьких тепловізорів.
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13.07.2022 09:34 Відповісти
Литва, Эстония, Латвия так как вы тычете рашку в их же дерьмо, никто так не умеет. Напомню, что мокшане проживающие в этих странах официально недограждане, без права голоса. Вот как надо!
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13.07.2022 09:10 Відповісти
Гітанас - справжній президент. І він доводить це не лише правильними заявами, а й правильними діями. Повага!

Один зі старих коментів стосовно приїзду Гітанаса до Києва:

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13.07.2022 10:03 Відповісти
Ніколи вони на це не підуть, бо корурція - їх сутність. Вони розглядають, завжди розглядали і будуть розглядати парашку, як безодню для власного збагачення. Саме для власного!
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13.07.2022 11:00 Відповісти
 
 