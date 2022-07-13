ЄС зараз обговорює можливість п’ятого траншу військової допомоги Україні в розмірі 500 млн євро, - генсек служби зовнішніх дій Санніно

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні п’ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро.

Про це на засіданні комітетів із оборони та зовнішньої політики Європейського парламенту заявив генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"З початку вторгнення ми надали два мільярди євро військової допомоги Україні через Європейський фонд забезпечення миру, зокрема першу в історії можливість надання летальної зброї. І ми зараз обговорюємо можливість п’ятого траншу в розмірі 500 мільйонів євро", – сказав Санніно.

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Він наголосив, що Європейський Союз "залишається сильним і єдиним перед лицем російської агресії", а також готовий координувати військову допомогу Україні у межах формату "Рамштайн".