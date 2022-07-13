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Новини Війна
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За минулу добу ЗСУ знищили 30 загарбників, 2 російські склади і техніку ворога, - ОК "Південь"

зсу

На південних рубежах захисту українські військові знищили 30 загарбників, 2 польових склади боєприпасів і військову техніку ворога.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань "відмінусовано" 30 загарбників, 122-мм гаубицю, реактивну систему залпового вогню "Ураган", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 2 польових склади боєприпасів.

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з двох надводних та двох підводних кораблів, споряджених сумарно 24-ма "Калібрами", а також з 2 ВДК.

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"Вдень по Одещині парою ворожих винищувачів Су-30 було нанесено удар чотирма протирадіолокаційними ракетами Х-31. Ракети нейтралізовано, після чого вони занурились в море. Парою наших штурмовиків нанесено удар по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. 3 ворожі винищувачі намагалися завадити нашій авіації шляхом пуску двох ракет "повітря - повітря". Втрат нашої авіації немає. Але саме ці ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка, та пожежу в полі за містом. Рятувальними підрозділами пожежу оперативно ліквідовано. Інших жертв нема", - розповіли в ОК.

У командуванні додали, що упродовж доби захисники України знищили одну ворожу повітряну ціль - безпілотник оперативно-тактичного рівня, за допомогою якого супротивник проводив розвідку.

Автор: 

армія рф (17264) знищення (7172)


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Надо как-то повысить смертность кацапов. Предлагаю бить ночью по жилым фондам их дислокации.
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13.07.2022 02:27 Відповісти
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13.07.2022 04:24 Відповісти
Тобі прямо з відділу комплектування доповідають? Мабуть з самим "алєнєводом" домовлявся? Бо до Путіна все одно нікого не пускають
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13.07.2022 05:18 Відповісти
войну не выиграть тупой болтовней и спамом
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13.07.2022 06:28 Відповісти
Але ти, хахлокацапська морда, все рівно підеш в спам.
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13.07.2022 07:52 Відповісти
Да, чой-то маловато уничтожили бандитов, раньше суточный падеж скота считали сотнями и тысячами, надо поднажать. Местоположение казарм фашистов известно, почему бе по ним не влупить ночью..
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13.07.2022 10:56 Відповісти
ти справжній фашизд ! мало того ,що в кацапів від Хаймарсів діарея так ти ще пропонуєш позбавити їх сну .
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13.07.2022 06:19 Відповісти
 
 