Російські війська провалили наступи на північ від Слов’янська і на схід від Сіверська і штурми на північ від Харкова, - ISW
Наступи росіян на північ від Слов’янська, на схід від Сіверська є безуспішними, а штурми на північ від Харкова - невдалими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).
Російські війська залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні.
Вони продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення; проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій; а також проводять обмежені атаки.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 11 липня повідомив, що Іран найближчим часом надасть Росії "до кількох сотень БПЛА" і навчатиме російських військових користуватися ними.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Повідомляється, що Кремль закуповує іранські БПЛА, які, ймовірно, покращать російську повітряну розвідку і точність непрямого вогню в Україні.
- Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська.
- Загарбники продовжили авіаційні й артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки.
- Російські війська провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова.
- Окупанти ймовірно, здійснили атаку під чужим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі.
- Російські та українські джерела повідомляли, що 10 липня в Херсоні внаслідок українських ударів було вбито кількох російських офіцерів.
- Українські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на Південному напрямку.
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