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Російські війська провалили наступи на північ від Слов’янська і на схід від Сіверська і штурми на північ від Харкова, - ISW

рф,орки,окупанти,рашисти

Наступи росіян на північ від Слов’янська, на схід від Сіверська є безуспішними, а штурми на північ від Харкова - невдалими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні.

Вони продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення; проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій; а також проводять обмежені атаки.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 11 липня повідомив, що Іран найближчим часом надасть Росії "до кількох сотень БПЛА" і навчатиме російських військових користуватися ними.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Повідомляється, що Кремль закуповує іранські БПЛА, які, ймовірно, покращать російську повітряну розвідку і точність непрямого вогню в Україні.
  • Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська.
  • Загарбники продовжили авіаційні й артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Російські війська провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова.
  • Окупанти ймовірно, здійснили атаку під чужим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі.
  • Російські та українські джерела повідомляли, що 10 липня в Херсоні внаслідок українських ударів було вбито кількох російських офіцерів.
  • Українські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на Південному напрямку.

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Автор: 

армія рф (17264) росія (65002)


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Цікаво, чи можна проти тих іранських БПЛА, за межами дії кацапської ППО, використати легкі гвинтові літаки з встановленими на них кулеметами? Все ж дешевше, ніж витрачати на них ракети.
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13.07.2022 07:19 Відповісти
Чортовы иранцы. Шоб у них глаза повылазили с ихними БПЛА. Это кацапам всё равно не поможет. Слава ЗСУ!
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13.07.2022 07:20 Відповісти
на базе беспилотника?
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13.07.2022 07:30 Відповісти
Странно , только Эрдоган - в Иран, Иран в москву - байрактар, тю, иранские беспилотники.
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13.07.2022 07:29 Відповісти
ЗМІ повідомляють про масований авіаудар по безпілотниках в Ірані в середині лютого. За оцінками експертів, внаслідок авіанальотів було знищено сотні безпілотників різних розмірів. Тегеран приписує цю атаку Ізраїлю, котрий не взяв на себе відповідальність.
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13.07.2022 08:02 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.07.2022 10:12 Відповісти
 
 