Російські війська двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, збито два ворожі безпілотники, - Резніченко

Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Окрім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади - Червоногригорівська та Мирівська. У Червоногригорівській зачепило лінію електропередач - частково без світла сама Червоногригорівка та два села - це приблизно 6 000 абонентів. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. У Мирівській - пошкоджений заклад соціальної інфраструктури. Попередньо, під час обстрілів люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.



Крім того, після опівночі наші військові збили на Нікопольщині ще один безпілотник. Таким чином, "уполювали" за ніч два ворожі БПЛА.



В інших районах області на цю хвилину спокійно.

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