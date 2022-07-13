Російські війська двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, збито два ворожі безпілотники, - Резніченко
Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район.
Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Окрім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади - Червоногригорівська та Мирівська. У Червоногригорівській зачепило лінію електропередач - частково без світла сама Червоногригорівка та два села - це приблизно 6 000 абонентів. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. У Мирівській - пошкоджений заклад соціальної інфраструктури. Попередньо, під час обстрілів люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Крім того, після опівночі наші військові збили на Нікопольщині ще один безпілотник. Таким чином, "уполювали" за ніч два ворожі БПЛА.
В інших районах області на цю хвилину спокійно.
Будь ласка, зачекайте...
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