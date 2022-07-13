За минулу добу на Харківщині сталося 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, - ДСНС

За добу з 12 по 13 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж - 10, зокрема пожеж спричинених обстрілами – 8.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації ДСНС у Харківській області станом на 07:00 13 липня 2022 року.

"Загалом за добу рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 10, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 8, також 5 — для надання допомоги населенню, 5 – допомога працівникам ЖКГ, 10 — інші виїзди", - йдеться в повідомленні.

На території Харківщини сталося 8 пожеж спричинених ворожими обстрілами, з яких 4 в Індустріальному районі та 2 у Немишлянському районі міста Харкова, а також 1 – у Чугуївському та 1 в Богодухівському районах області. Горіли господарчі споруди, гаражі, виробничі та складські будівлі, а також столярний цех.

Піротехніки ДСНС ліквідували 42 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

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